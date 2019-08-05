ТОКИО, 5 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре этого года, сообщил журналистам в понедельник генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Ранее президент России Владимир Путин в Осаке выразил надежду увидеть Абэ и японских коллег на ВЭФ.

"В сентябре состоится Восточный экономический форум, и прорабатывается возможность участия в нем премьер-министра, если позволят обстоятельства", — заявил Суга на пресс-конференции в Токио.

По его словам, "именно потому, что имеются проблемы, лидерам двух стран нужно лично встретиться и обсудить их".

Как сообщалось ранее, 2 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил остров Итуруп, который входит в состав Южных Курил, оспариваемых Токио. Японское правительство назвало это посещение "несовместимым с позицией" Японией.

Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.