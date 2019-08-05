ВАШИНГТОН, 5 авг /ПРАЙМ/. Новые пошлины, введенные США на китайские товары, и ответные действия КНР ударят по кошельку американского налогоплательщика, экономическому росту двух стран и мира в целом, а в долгосрочной перспективе приведут к разрушению устоявшихся торговых цепочек, рассказал РИА Новости эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил о введении с 1 сентября дополнительных 10% импортных пошлин на товары из Китая стоимостью в 300 миллиардов долларов. В понедельник ЦБ Китая на фоне решения США ввести новые повышенные пошлины на китайские товары опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Позднее Трамп в своем микроблоге в Twitter обвинил Китай в манипулировании валютным курсом, что усилило торговую напряженность между странами.

"Новые пошлины по большей части приведут к удорожанию продовольственных товаров в США. Это повредит и китайской экономике, и это уже начинает негативно влиять на экономику США, которая пока в хорошей форме. Торговое напряжение уже стало влиять на доход американцев. Если вы посмотрите на цифры по доходам, то в целом они не падают, но, если сравнивать год к году, в прошлом году показатель дохода на душу населения был выше", — рассказал эксперт.

По его словам, "неважно как ты встраиваешь пошлины в экономическую модель, это выливается в то, что американцы будут платить больше налогов".

Он также подчеркнул, что рост торгового напряжения заставит Федеральную резервную систему продолжить политику смягчения и понижения базовой ставки.

"В долгосрочной перспективе все это приведет к ухудшению отношений между США и Китаем, а также разрушению многолетних торговых цепочек. В частности, новых заказчиков могут получить такие страны в Азии как Вьетнам", — считает Макдоналд.

При этом, эксперт не ожидает, что ситуация может негативно отразиться на рейтинге Трампа. "Для его электората Трамп проявляет жесткую позицию, и именно Китай начал эту войну. А тот, кто ненавидел его, продолжит это делать несмотря ни на что", — заключил он.

Противоречия между Китаем и США уже привели к тому, что основные американские фондовые индексы в понедельник утром начали снижаться на более чем 2%. Аналитики связывают это падение именно с новостями из Китая об изменении курса юаня и введением новых пошлин на китайские товары в США.