МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину проанализировать обращения, которые поступили из регионов в техподдержку сервиса "Электронный бюджет", сообщается на сайте кабмина.

"Минфину России: проанализировать поступившие в службу технической поддержки обращения субъектов Российской Федерации по вопросам функционирования, а также функциональных возможностей подсистемы управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", — говорится в тексте поручений.

Министерству поручено уточнить и зафиксировать проблемы работы сервиса с рабочего места в субъекте РФ, а также запустить "горячую линию" по вопросам работы сервиса.

"Руководителям национальных проектов совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ проанализировать и представить в Минфин России информацию о фактическом уровне софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации в разрезе федеральных проектов", — отмечается в тексте поручений.

Они должны, среди прочего, определить объем финансовых затрат регионов на разработку проектной документации, инженерную инфраструктуру, проведение работ по благоустройству территорий и подготовку помещений под размещение закупленного оборудования для объектов капитального строительства, предусмотренных этими федеральными проектами. Сводную информацию по данным вопросам Минфину нужно представить до 15 сентября.

Кроме этого, премьер поручил проработать вопрос изменения процедуры отбора субъектов РФ для участия в нацпроектах, обратив внимание на необходимость в приоритетном порядке вовлекать регионы в реализацию таких программ. О результатах необходимо доложить в правительство до 5 сентября.