ООН, 6 авг /ПРАЙМ/. КНДР продолжает сохранять доступ к международной финансовой системе, следует из доклада, который независимые эксперты представили комитету Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.

Как отмечается в кратком изложении доклада, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, "сохраняющиеся недостатки в применении государствами-членами финансовых санкций" в сочетании с действиями КНДР "позволили стране продолжать сохранять доступ к международной финансовой системе".

Отмечается, что финансовые учреждения КНДР, включая уполномоченные банки, имеют более 30 зарубежных представителей, контролирующих счета и содействующих операциям, в том числе для переводов угля и нефти.

Северная Корея находится под санкциями СБ ООН и ряда отдельных стран, в том числе США, за развитие ядерной и ракетной программ в последние годы. С 2018 года КНДР провозгласила путь на развитие экономики и дипломатию, ядерное оружие и ракеты больше не испытывала, но санкции никто пока не снял. Это парализует внешнеэкономические связи КНДР и межкорейские проекты.