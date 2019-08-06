ВАРШАВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Польские производители яблок за пять лет так полностью и не оправились от потери российского рынка, рассказал РИА Новости глава Союза польских садоводов, депутат сейма страны Мирослав Малишевский.

Россия пять лет назад, в августе 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры, пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.

По словам Малишевского, после введения российских контрмер польские производители яблок пытаются справиться с ситуацией за счет поиска новых, в том числе нетрадиционных рынков для своей продукции.

"С проблемами, но как-то справляемся. Мы экспортируем на рынки вне России – в основном на рынки Западной Европы, Южной Европы, а также на более далекие рынки, такие как Северная Африка или страны Персидского залива. Туда мы направили значительную часть нашего экспорта", — сказал он.

Тем не менее, по словам собеседника агентства, полностью оправиться от потери российского рынка польским садоводам так и не удалось, и потери ощущают обе стороны.

"Российский рынок будет очень трудно заменить. Поэтому мы считаем, что эмбарго является очень плохим решением для всех партнеров. Мы знаем ситуацию в России, знаем, что цена яблок выросла, импорт сократился. Полностью не удалось заменить потерю российского рынка", — сказал Малишевский.

При этом он отметил, что польским производителям пришлось менять сорта своих яблок.

"Мы меняем сорта. Это значит, что (меням) те сорта, которые были очень популярны на российском рынке, как, например, сорт "Айдаред". Сады с этим сортом мы ликвидируем, а вместо них высаживаем сады с теми сортами, которые подходят для дальней транспортировки, собственно говоря, в страны расположенные далеко и на рынки, которые требуют других сортов. Так что мы проводим реконструкцию садов, исходя из эмбарго", — рассказал глава польского Союза садоводов.

В первую очередь продовольственное эмбарго отразилось на прибыли польских производителей.

"Цены, к сожалению, упали, потому что отсутствие возможности продаж на российский рынок вызвало ограниченный спрос и цены снизились", — отметил он.

Польские фермеры в поисках новых рынков пытаются экспортировать свою продукцию даже в Китай, который и сам является крупнейшим экспортером яблок.

"Китай является сложным рынком, исходя из его далекого расположения и очень сложной транспортировки. В то же время то количество яблок, которое мы производим, китайский рынок мог бы успешно купить потому, что это совершенно иные сорта, нежели производимые в Китае. И китайские потребители также ожидают разнообразия, не хотят есть только один сорт, производимый в Китае – это сорт "Фуджи". Они хотят покупать яблоки и из других частей света. Но в то же время есть проблема с транспортировкой. Транспортировка до Китая очень долгая, это осложняет экспорт в Китай. Это главная причина", — рассказал Малишевский.

При этом российский рынок активно занимают страны, которых не коснулось продовольственное эмбарго, направляя на экспорт практически весь свой урожай, а для собственного потребления закупают фрукты в Польше.

"Так получается, что все страны, которые могут продавать яблоки в Россию, – такие как Белоруссия, Молдавия, Сербия – все эти страны полностью свою продукцию экспортируют на российский рынок, потому что там очень интересные цены. В то же время для своего потребления покупают дешевые яблоки в Польше. Это мы видим с 2014-2015 года", — рассказал глава союза садоводов.

Подытоживая ситуацию, он констатировал, что продовольственное эмбарго принесло негативные последствия как Польше, так и России.

"И для одного, и для другого рынка, для одной и другой страны такой запрет торговли является вредным. У нас есть анализ, который говорит о том, что в России яблоки в период действия эмбарго подорожали даже сильнее, нежели подешевели в Польше. Так что такие искусственные ограничения экспорта, торговли мне кажутся вредными как для одной, так и для другой экономик. Это моя официальная позиция. По моему мнению, эмбарго должно быть отменено исходя не только из интересов польских садовников, но также исходя из интересов российских потребителей", — считает собеседник агентства.