(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Арсенал сдетонировал по всем направлениям — В понедельник до глубокой ночи продолжались взрывы на территории войсковой части, расположенной рядом со стотысячным городом Ачинском в Красноярском крае. ЧП произошло на складах боеприпасов, где хранятся десятки тысяч крупнокалиберных снарядов и пороховых зарядов. Жителей населенных пунктов, расположенных в зоне возможного поражения, эвакуировали, приостановил работу Ачинский глиноземный комбинат "Русала", было скорректировано железнодорожное и автомобильное движение, а также воздушное сообщение.

— Рукам неоткуда расти — Авторы РАНХиГС, анализируя статистическое снижение в первом квартале 2019 года численности рабочей силы в России на 0,8 млн человек, приходят к неутешительному предположению: в 2017–2018 годах число экономически активных граждан в стране достигало пика, как минимум десятилетие роста этого показателя завершилось. Экономический рост больше не будет поддерживаться приходом на рынок труда незанятых граждан России.

— ФСБ получит разделегирующие полномочия — Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать разделегирования доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон. Центр вошел в число так называемых компетентных организаций Координационного центра доменов.ru/.рф (КЦ РФ), где будет отвечать за борьбу с ресурсами—источниками кибератак. Мера по разделегированию не закреплена в российском законодательстве, но фактически позволяет блокировать сайты быстрее, чем через суд и Роскомнадзор.

— Полис в мешке — ЦБ впервые подробно оценил масштабы недобросовестного навязывания финансовых продуктов гражданам. Больше всего клиенты жалуются на банки, в первую очередь в связи с продажей полисов страхования жизни и векселей. И если первая категория давно признана проблемной, то вторая связана с конкретным кейсом — вексельной пирамидой банка АТБ, которую в настоящее время разбирает Банк России.

— Торговая война перешла на наличности — На фоне готовности США ввести пошлины на остававшийся необложенным импорт из КНР Центробанк Китая не стал препятствовать ослаблению курса китайской валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1. В Вашингтоне назвали это ослабление валютной манипуляцией. Эксперты указывают на то, что ранее ЦБ Китая сдерживал удешевление юаня ради продолжения торговых переговоров с США, теперь же в Пекине, вероятно, не рассчитывают на их успешное завершение.

— ОСАГО теряет жалобщиков — Страховые компании, похоже, стали успешнее разрешать свои конфликты с клиентами — согласно статистике ЦБ, количество жалоб на страховщиков по итогам первого полугодия снизилось на 39,2%. Традиционно чаще всего граждане недовольны ситуацией с ОСАГО, однако и в этом сегменте количество претензий снизилось более чем на треть.

— В прозрачности закупок уверены менее половины предпринимателей — Доверие малого бизнеса к системе закупок у государства и госкомпаний за пять лет выросло — доля субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), отмечающих, что закупки проходят в честном конкурентном отборе, увеличилась с 30% в 2015 году до 42% во втором квартале 2019 года. Это следует из опроса в рамках определения индекса RSBI настроений малого и среднего бизнеса (исследования проводятся Промсвязьбанком совместно с "Опорой России" и агентством MAGRAM).

— Пожары утонули в подсчетах — Ситуацию с лесными пожарами в Сибири "удалось преломить в корне", сократив очаги возгорания на четверть, отрапортовали в понедельник в МЧС. Минобороны доложило, что при поддержке армейской авиации за четыре дня огонь удалось победить на площади более 750 тыс. га. В "Гринписе России" эти данные подвергают сомнению: "Ранее ничего подобного в мировой практике тушения лесных пожаров никому достичь не удавалось".

— В задержаниях не увидели порядка — Президентский Совет по правам человека (СПЧ) направит обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет России, МВД и Росгвардию с требованиями предоставить полную информацию о деятельности ведомств в связи с несогласованными протестными акциями в Москве 27 июля и 3 августа. Об этом "Ъ" сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

— Леонида Маркелова объединили с другом детства — Генеральная прокуратура РФ просит обратить в доход государства более сотни объектов недвижимости и другое имущество общей стоимостью 1,5 млрд руб. Его фактическим собственником надзорный орган считает обвиняемого в получении взятки бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова.

— Молдавскому олигарху удвоили заочный арест — Тверской райсуд Москвы заочно арестовал молдавского олигарха, бывшего лидера правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка. Полицейское следствие обвиняет его в организации преступного сообщества (ОПС), занимавшегося поставками гашиша из Марокко в страны Евросоюза и РФ.

— Строителям ФСБ заявили несостоятельность — Арбитражный суд Краснодарского края принял заявление о банкротстве ФГУП "Кавказский военно-строительный отряд (ВСО)" ФСБ России — генподрядчика строительства служебных объектов и жилых домов для сотрудников ведомства. Инициатором банкротства выступило ООО "ППМ-строительство", а всего с начала года кредиторы заявили претензии к военным строителям на 1,8 млрд руб.

— Свидетель понаслышке — На суде по делу движения "Новое величие" допрошен оперативник, выявивший "новое экстремистское сообщество" и занимавшийся прослушкой собраний его участников. Адвокаты подчеркивают, что он не смог пояснить суду роли фигурантов, а также дал ложные показания о том, кто присутствовал на собраниях. Ожидавшееся завершение допроса уже осужденного участника движения Рустама Рустамова, заключившего сделку со следствием, отложено до 8 августа.

— Дорога из Сирии довела до Страсбурга — Вернувшийся из Сирии россиянин, осужденный на 16 лет за участие в террористической организации, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он указывает, что на родине его судили дважды за одно преступление, но в первый раз он был оправдан. Его адвокаты надеются, что при положительном решении это поможет вернуться на родину другим россиянам, примкнувшим к террористам, но передумавшим воевать на их стороне.

— Подельником чекистов оказался бывший грабитель — Московский гарнизонный военный суд (МГВС) продлил в понедельник срок ареста фигурантам резонансного дела о разбойном нападении сотрудников спецподразделений ФСБ на торговцев и хищении у последних 136 млн руб. Как выяснилось в ходе заседаний, в уголовном деле появился новый фигурант — безработный Константин Жаров, который недавно отбыл срок за другое разбойное нападение, на торговца с Украины.

— Гонконг бастует против Китая — Гонконг вновь оказался парализован, после того как более 14 тыс. сотрудников различных учреждений присоединились вчера к протестующим против политики властей города и провели крупнейшую за последние 50 лет всеобщую забастовку. Было отменено более 200 авиарейсов, парализованы основные магистрали, мосты и метрополитен. Глава Гонконга Кэрри Лам сообщила, что митингующие уже подрывают не только безопасность своих сограждан, но и суверенитет Китая над городом.

— Белоруссия не хочет подпрыгивать — В Белоруссии началась подготовка к досрочным парламентским выборам — они пройдут в ноябре, хотя по закону парламент в его нынешнем составе должен был работать еще год. Но в 2020 году в стране пройдут выборы президента, и поэтому власти решили развести голосование по времени. Глава ЦИКа Лидия Ермошина пообещала, что стартовавшая кампания пройдет спокойно и "по старинке", то есть экономно и без использования "особых информационных технологий".

— Кашмир больше не особая статья — Индия сделала решающий шаг на пути к полной интеграции населенного преимущественно мусульманами штата Джамму и Кашмир в состав страны, большинство населения которой составляют индусы. Президент Рам Натх Ковинд своим указом отменил 370-ю статью конституции, которая закрепляла за штатом особый статус, не позволявший, с точки зрения Дели, эффективно развивать регион и бороться с сепаратистскими группировками.

— США маневрируют между курдами и турками — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь угрожает начать военную операцию против курдских формирований на восточном берегу реки Евфрат в Сирии. Против этих планов выступают США, в связи с чем в Анкару в срочном порядке прилетела делегация представителей Пентагона. В случае начала турецкой операции США рискуют потерять доверие курдов, во многом благодаря которым им до сих пор удается удерживать восток Сирии вне контроля Дамаска.

— Верфям помогут крабом — Рыбопромышленники попросили правительство выделить 20 млрд руб. из Фонда развития промышленности (ФРП) на модернизацию верфей в Приморском и Хабаровском краях. В противном случае они опасаются, что верфи не смогут вовремя построить 31 судно-краболов на 40 млрд руб.— под обязательство строительства этих судов рыбопромысловые компании будут получать квоты на вылов.

— Газовозы огибают пошлины — По данным "Ъ", НОВАТЭК просит правительство освободить зафрахтованные им газовозы от таможенных пошлин. Их придется платить, если компания перенесет в Мурманск точку перевалки сжиженного газа с танкера на танкер из норвежского Хоннингсвога. Тогда рейс Сабетта—Мурманск станет каботажным, а поскольку танкеры НОВАТЭКа ходят под иностранным флагом, они подпадают под процедуру временного ввоза.

— Алкоголь не стареет — Минэкономики не поддержало законопроект Минздрава о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам моложе 21 года. В министерстве не нашли "научных обоснований" для установки порога на таком уровне. Там также посчитали, что принятие законопроекта приведет к усложнению работы ритейлеров, поскольку кассирам придется тратить время на определение крепости продаваемого алкоголя.

— ПИФы удвоили привлекательность — По данным Investfunds, июль стал самым успешным месяцем для индустрии коллективных инвестиций РФ за последние четырнадцать месяцев. За минувший месяц чистый приток средств в открытые паевые фонды достиг 13,4 млрд руб., в два раза перекрыв показатель предыдущего месяца (6,7 млрд руб.). Восстанавливается привлечение средств в консервативные фонды облигаций.

— У фондов появилась экономика — Минэкономики решило глубже погрузиться в проблемы пенсионного рынка. При министерстве создана и уже провела первое заседание профильная экспертная группа. По итогам выяснилось, что Минэкономики, в частности, интересуют законодательные инициативах в сфере негосударственного пенсионного страхования. Однако появление нового участника дискуссий может только затянуть решение накопившихся вопросов в сфере регулирования НПФ, опасаются на рынке.

— Кредитование среднего сократилось до малого — Финансирование, которое МСП-банк предоставляет банкам для кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке, резко сократилось в 2019 году. Падение может быть обусловлено снижением привлекательности программы "шесть с половиной", ставка по кредиту в которой заметно сблизилась с рыночной. Кроме того, у многих банков появилась возможность получить субсидии напрямую из бюджета в рамках новой программы.

— Полис в мешке — ЦБ впервые подробно оценил масштабы недобросовестного навязывания финансовых продуктов гражданам. Больше всего клиенты жалуются на банки, в первую очередь в связи с продажей полисов страхования жизни и векселей. И если первая категория давно признана проблемной, то вторая связана с конкретным кейсом — вексельной пирамидой банка АТБ, которую в настоящее время разбирает Банк России.

— Региональные аэропорты не дотянули до бюджета — Как и ожидал "Ъ", Росавиация признала невозможность выполнить реконструкцию ряда региональных аэропортов по магистральному плану в 2019 году из-за позднего выделения финансирования. Работы по двум аэродромам Камчатки перенесут на 2020 год, неосвоенными останутся 7 млрд руб.— треть заложенного на этот год финансирования.

— Топливо разбавляют инфляцией в рознице — Несмотря на снижающиеся с мая оптовые цены на топливо, участники рынка, стараясь улучшить маржу АЗС, повышают розничные цены. За две прошедшие недели "Роснефть" и ЛУКОЙЛ увеличивали ценники на бензин и дизтопливо на своих АЗС, "Газпром нефть" — только на дизтопливо. Хотя стоимость топлива растет на заправках в пределах инфляции, как и требовали в правительстве, пока нет признаков того, что это повышение остановится.

— Радио передали цифру — Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила развивать в России цифровое радио на основе технологии РАВИС ("Аудиовизуальная информационная система реального времени"). Ее разработкой занимается компания родственников бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. Крупнейшие вещатели пока не заинтересованы в цифровизации — она может означать удар по их рекламным бюджетам из-за резкого роста числа радиостанций.

— Polymetal решает редкоземельный вопрос — Polymetal впервые публично заявил об интересе к сегменту редкоземельных металлов: там декларировали желание войти в такой проект в России как миноритарий. Крупнейшие акционеры Polymetal — группа ИСТ — вместе с "Ростехом" занимаются разработкой Томторского месторождения, однако пока проект стоимостью около $560 млн движется медленно.

— Блогеры продадутся дороже — Затраты рекламодателей на рекламу через блогеров в России по итогам 2019 года удвоятся, достигнув 10 млрд руб., оценивает Epicstars. Значительная часть рынка, включая так называемый репутационный менеджмент, остается в тени и без открытой статистики. В то же время блогеры уже начинают работать через продюсерские центры или биржи, что может привести к образованию на рынке нескольких крупных селлеров, ожидают рекламные агентства.

— "Крошка-картошка" уедет в "Депо" — Совладельцы сети кафе "Крошка-картошка" Андрей Конончук и Виталий Науменко начинают новый ресторанный проект. Вместе с партнерами они откроют пространство из 20 баров на территории фуд-молла "Депо" в Москве. Это пока новый, но уже набирающий популярность формат.

— В молоке всплыли антибиотики — Несмотря на решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о предельных безопасных уровнях остатков лекарственных средств в молочной продукции, Россельхознадзор придерживается практики "нулевой толерантности". О проблеме "Союзмолоко" уведомило вице-премьера Алексея Гордеева. Требование неисполнимо и грозит ограничениями экспорта, убытками и штрафами, предупреждают они.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— ЦБ оценил свои потери от санации банков — Центробанк недосчитается от 750 млрд до 1,4 трлн руб. из средств, потраченных на санации банков по новому механизму, сообщил "Ведомостям" зампред ЦБ Василий Поздышев в ответ на вопрос о том, каков реальный убыток регулятора от новых санаций и сколько он уже гарантированно потерял. Размер потерь будет зависеть от судьбы исков о возмещении убытков бывшими контролирующими лицами, указал он.

— Пятилетка контрсанкций: производство продуктов питания выросло, цены – тоже — 6 августа 2014 г. президент России Владимир Путин подписал указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели экономические санкции против российских резидентов. На следующий же день правительство определило страны и виды продовольствия, которые должны попасть под этот запрет: под эмбарго попали мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и т. д. из Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии.

— Москва подтвердила отказ от создания наземных ракет средней дальности — Президент Владимир Путин выступил в понедельник с заявлением о завершении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). "ДРСМД больше нет. Он списан американскими коллегами в архив и остался лишь в истории", – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

— Индия упразднит автономию Кашмира — Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в понедельник в парламенте подписанную президентом Рамом Натхом Ковиндом резолюцию, отменяющую особый автономный статус штата Джамму и Кашмир на севере страны, провозглашенный ст. 370 конституции Индии.

— Федеральный перечень учебников могут признать незаконным — Министерство юстиции считает не вступившим в силу приказ Министерства просвещения от 28 декабря 2018 г. о федеральном перечне учебников, рекомендуемых школам для обучения. На этот перечень школы ориентируются при закупке учебников – только из него они имеют право покупать книги для школьников на бюджетные деньги.

— Аналитики ЦБ предупредили о рисках от сокращения числа безработных и занятых — Несмотря на повышение пенсионного возраста с 2019 г., в первом полугодии этого года число занятых в экономике продолжало сокращаться. Так, за I квартал 2019 г. их стало меньше почти на 0,8 млн человек, а за II квартал – на 0,6 млн.

— Как работает ужесточение провоза дорогих часов и украшений — В конце ноября 2018 г. правительство кардинально ужесточило правила провоза дорогих часов и украшений – их ввоз и вывоз на сумму больше 1 млн руб. без деклараций был приравнен к контрабанде. Теперь это может грозить уголовным наказанием – лишением свободы на семь лет и штрафом до 1 млн руб.

— Китай импортирует иранскую нефть в обход санкций США — Танкеры, связанные с китайской госкомпанией China National Petroleum Corporation (CNPC), продолжают поставлять иранскую нефть в Китай, несмотря на санкции против Тегерана, обнаружили США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на знакомого с ситуацией человека и данные TankerTrackers. Если США решат принять жесткие меры, это может еще больше ухудшить отношения Вашингтона и Пекина.

— Российская нефть Urals может подешеветь из-за новых правил в судоходстве — С 1 января 2020 г. вступают в силу новые требования Международной морской организации ООН (IMO) – содержание серы в судовом топливе будет снижено с 3,5 до 0,5%. Это делается для уменьшения вредных выбросов в атмосферу. Компаниям придется использовать топливо с меньшим содержанием серы или установить на судах дополнительную систему фильтрации выхлопных газов. Игнорирование требований грозит штрафом.

— Телеканалы все быстрее теряют рекламу — Компании все быстрее сокращают затраты на продвижение в телеэфире – во II квартале рынок ТВ-рекламы упал сильнее, чем в начале года, рассказали "Ведомостям" пять сотрудников крупных телекомпаний и сотрудники двух рекламных групп. В июне рынок упал по сравнению с тем же месяцем 2018 г. почти на 19%, знают два собеседника "Ведомостей" и добавляют, что это сильное падение даже с учетом высокой базы июня – июля 2018 г., когда каналы хорошо заработали на показе чемпионата мира по футболу.

— Заключена первая в этом году инвестиционная сделка на рынке складской недвижимости — Accent Capital приобрела 84 200 кв. м в логистическом парке "PNK парк Валищево" на Симферопольском шоссе, рассказали "Ведомостям" три консультанта, работавших с разными сторонами сделки. Дмитрий Пилевин, управляющий инвестиционным фондом "ПНК девелопмент" (девелопер объекта), и Дмитрий Хлебников, директор департамента рынков недвижимости Accent Capital, эту информацию подтвердили.

— ABBYY купила американского разработчика софта TimelinePI — У разработчика систем распознавания текста ABBYY появилось новое направление бизнеса. Компания купила 100% американской TimelinePI – платформы по анализу бизнес-процессов, сообщили стороны. Сумму сделки они не раскрывают.

— Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис — Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис в партнерстве с уже существующим игроком, рассказали "Ведомостям" сотрудники двух крупных звукозаписывающих компаний, сотрудник одного из стриминговых сервисов и человек, близкий к банку. Двое из них утверждают, что госбанк уже договорился о сотрудничестве с музыкальным сервисом Zvooq.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Уравнение в тарелке — "РГ" выяснила, как меняется система питания в российских школах. Так, в Хабаровском крае с 1 сентября ученики начнут обедать по единому меню. А в Казани подвели итоги эксперимента, в ходе которого депутаты дегустировали блюда в школьных столовых.

— Взять и отключить — 50-тысячный город украинских энергетиков остался без горячей воды. Это случилось ровно через месяц после введения в стране открытого рынка электроэнергии и перехода на европейскую систему энергоснабжения.

— Ход ва-банк — Верховный суд РФ защитил жителя Курганской области от обмана при выдаче кредита. Как разъяснили в ВС, любой гражданин имеет право требовать возмещения убытков. В том числе и тех, которые он понес, погашая кредит с неправильными процентами.

— ФНС поставит на белое — ФНС получит право делать ставки в казино, букмекерских конторах и покупать лотерейные билеты. Соответствующий закон вступает в силу 6 августа. Контрольные закупки необходимы налоговикам для выявления организаторов нелегальных азартных игр в интернете.

— Есть свое — За пять лет ответного продэмбарго российские аграрии смогли увеличить производство сельхозпродукции и сбить темпы роста цен на мясо и овощи. Как считают эксперты, сейчас санкционный эффект уже исчерпан или значительно ослабевает.

— "Кинжал" безопасности — Действия США могут вернуть гонку вооружений. Об этом предостерег Владимир Путин в заявлении в связи с выходом США из ДРСМД. Президент призвал Вашингтон возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности.

— Закон на пути огня — Ситуация с лесными пожарами требует пересмотра системы борьбы с ними и анализа правоприменительной практики. Об этом заявили участники специального совещания на эту тему, которое прошло в Госдуме.

— Перелетная галочка — На губернаторских выборах в 16 регионах и на довыборах в Госдуму в четырех регионах можно проголосовать и на цифровых участках в Москве. Как к ним прикрепиться — читайте в материале "РГ".

— Кредиты дешевеют — Сбербанк снизил процентную ставку на ипотеку. С 6 августа кредит на жилье в новостройке можно будет взять по ставке от 7,6 процента годовых, а на вторичное жилье — по ставке от 9,1 процента годовых.

— Брал на испуг под псевдонимом — Пресненский суд Москвы арестовал блогера Владислава Синицу, призывавшего к расправе над детьми силовиков. "Возбужденное уголовное дело станет уроком для всех "шутников" и провокаторов", — заявил "РГ" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

— Тверская полна неожиданностей — Получившего травму на субботнем митинге старшего сержанта ОМОНа Александра выпишут через 10 дней. В составе тактической группы он задерживал так называемого "бригадира" — профессионального провокатора, подстрекавшего толпу на уличные беспорядки.

— Сканер вражды — После серии незаконных акций в центре Москвы в Сети появился проект "Сканер", в котором публикуются ссылки на профили сотрудников спецслужб. Несколько семей полицейских получили угрозы в свой адрес.

— Давление в баллоне — В Европе усиливается падение оптовых цен на газ. Среди основных причин — теплая минувшая зима, высокие запасы "голубого топлива", а также рост предложения сжиженного природного газа и распространение подешевевших возобновляемых источников энергии.

— Полис под крышей — Граждане смогут добровольно застраховать свое жилье от стихийных бедствий — пожаров, ураганов и наводнений, а также бытовых рисков, если это будет предусмотрено региональной программой, четырьмя способами. С таким разъяснением выступил минфин.

— Таблетка в дефиците — Возможно, минздраву придется пересмотреть условия закупки препаратов для лечения ВИЧ, увеличив стартовую цену на торгах. Такую точку зрения высказал руководитель Федерального НМЦ по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН, эксперт ОНФ Вадим Покровский.

— Жить без долгов — Уровень финансовой грамотности на селе очень низкий, показывают исследования. И чтобы люди здесь не попадали в долговые ямы, Минфин России решил провести серию сельских фестивалей финграмотности.

— Шри-Ланка снижает цены — Посольство России в Таиланде рекомендовало россиянам ограничить посещение мест рядом с правительственными зданиями в Бангкоке после серии произошедших взрывов. А в это время в Шри-Ланке снижают цены на отдых.

— Цена дешевых денег — Значимость решений центральных банков России и США снизить ключевые ставки оказалась явно преувеличенной. Да, это важные для экономики России внутренние и внешние факторы, но самым пристальным образом следить нужно не за процентными ставками, а за инвестициями в основной капитал и производством.

— Броня атлетического сложения — Начались испытания бронеавтомобилей "Атлет". У новой машины улучшены все характеристики, так как она создавалась с учетом опыта боевого использования "Тигров", полученного в Сирии и других горячих точках.

— После второй волны — Самый большой миф — это разошедшееся по СМИ утверждение, что на скорость распространения паводка в Иркутской области повлияли незаконные вырубки тайги. В тех местах, откуда пришла вода, нет ни законных, ни незаконных вырубок. Это подтверждают ученые, следователи и прокуроры. Корреспондент "РГ" своими глазами увидел, как сейчас живут пострадавшие от стихии Нижнеудинск и Тулун.

— Вместо пушки — объектив — Группа российских военных инспекторов вылетела в болгарский Бургас, чтобы в рамках международного договора об открытом небе снять с воздуха некоторые армейские и флотские объекты страны.

— А Бог располагает — Прошедшая неделя была юбилейной: 105 лет назад, 28 июля — 4 августа 1914 года, европейские страны объявили войну друг другу, взорвалась 1-я МВ. Громкий бренд — МИРОВАЯ — не совсем адекватен. Де-юре в войне участвовали 30 стран, но де-факто воевали только в Европе и только европейские государства, а в 1918 году еще США.

— Концерт со смертельным исходом — Политолог Жан-Ив Ле Галлу заявил "РГ", что французские власти виноваты в гибели 24-летнего парня в Нанте. "Вина лежит на правящих ныне политических элитах не в меньшей мере, чем на руководстве правоохранительных служб", — подчеркнул эксперт

— Обновят позолоту — В Египте впервые с 1922 года приступили к реставрации саркофага знаменитого фараона Тутанхамона, жившего более 3,3 тысяч лет назад и умершего в 18-летнем возрасте. Около 100 лет назад его практически не тронутая гробница KV62 в Долине Царей, обнаруженная Говардом Картером, стала сенсацией в научном мире и вызвала колоссальный интерес к истории Древнего Египта.

— Кашмир лишают прав — Правительство Индии решилось на беспрецедентное за последние почти 70 лет перекраивание политической карты страны. Президент республики Рам Натх Ковинд подписал указ, отменяющий особый статус Джамму и Кашмира — единственного штата с преимущественно мусульманским населением в Индии, вокруг которого у нее до сих пор не урегулирован пограничный спор с Пакистаном.

— Playboy не пускают в Белый дом — Конфликт вспыхнул между администрацией президента США и корреспондентом журнала Playboy при Белом доме Брайаном Каремом. Власти решили на 30 дней отозвать пропуск журналиста, который необходим для свободного посещения пресс-мероприятий в резиденции главы государства в Вашингтоне.

— "Отступные" колокола — Кабинет министров Италии решил пустить с молотка внушительную долю государственной недвижимости, имеющей культурную и историческую ценность. По предварительным оценкам, эта "сделка" принесет в казну более 1 миллиарда евро.

— Пластик, выйди вон — Новый знак качества введут во Франции специально для борьбы с пластиковым мусором на пляжах. Инициативу выдвинула госсекретарь при министре экологии и устойчивого развития страны Брюн Пуарсон, которая в понедельник представила свой собственный план по спасению французских берегов от пластмассового засилья.

— Все о нас, но — за деньги — Интернет-гиганты давно собирают о людях информацию, знают о них практически все и зарабатывают на этом неплохие деньги. Эксперты считают, что нужно создать правила использования персональных данных. Тогда люди смогут зарабатывать на информации о самих себе.

— Полет в никуда — Мошенники придумали новый вид обмана граждан. Он приурочен к летнему ажиотажу покупок авиабилетов через сайты. Как не попасть на удочку злоумышленников, рассказывает корреспондент "РГ".

— Дуэт на трубе — В России оказался нерешенным вопрос собственности граждан на газовые коммуникации. При этом проблема волнует сотни тысяч дачников, садоводов и сельчан, в связи с чем нередко приводит их в суд.

— Игрушечная свадьба — Первая благотворительная свадьба прошла в Калмыкии. Новобрачные Кирсан и Джиргала Мухлаевы попросили подарить им детские игрушки, чтобы потом передать в интернат. Они также призвали других молодоженов последовать их примеру.

— Его величество сыр — Любите ли вы сыр так, как люблю его я? Тогда в ближайшие выходные встречаемся в деревне Дубровское Истринского округа Подмосковья, где с 9 по 11 августа пройдет уже четвертый сырный фестиваль.

— Одолжить у терминала — В Петербурге в торговых центрах в рядах с банкоматами и терминалами для оплаты сотовой связи стали появляться новые устройства — кредитоматы. Эти аппараты позволяют оформить краткосрочные займы, не отходя от устройства. Деньги человеку отдает машина, она же проверяет документы.

— Волны трагедии — 5 августа в Петрозаводском городском суде состоялось повторное рассмотрение уголовного дела о гибели 14 подростков в детском лагере "Парк-отель "Сямозеро". На скамье подсудимых два чиновника — бывший глава регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и временно исполняющая обязанности руководителя ведомства Людмила Котович. Прокуратура посчитала необоснованным судебное решение об их невиновности в халатности.

— Кто нагнал переполох?— Взрывы на военных складах у поселка Каменка были слышны на много километров вокруг, даже в расположенном в 10 километрах Ачинске. В некоторых домах поселка вылетели стекла. Однако в эпоху повального распространения мобильного интернета и соцсетей это событие практически моментально стало поводом для паники и слухов.

— Курс на Диксон — Омская яхта "Сибирь", преодолев путь по рекам Иртыш и Обь, достигла территории северных морей. Всего поучаствовать в кругосветке к берегам Антарктиды смогут 24 счастливчика из разных регионов России.

— Без мантии — В высшую квалификационную коллегию судей поступила жалоба от мирового судьи в отставке из Кабардино-Балкарии Мурата Иванова. Он не согласился с решением региональной квалификационной коллегии судей, которая дала согласие на возбуждение против него уголовного дела по подозрению в мелком взяточничестве по части 1 статьи 291.2 УК РФ. И обжаловал такое решение в Москве.

— Продолжение следует — В ближайшие два года строительство Южного дублера Кутузовского проспекта должно быть полностью завершено. Об этом мэр Сергей Собянин заявил сегодня, осмотрев работы в районе Минской улицы.

— Эффект ирбиса — Их осталось всего 90. Или даже 70. Еще немного и Россия может остаться без ирбиса — снежного барса. И людям, живущим сегодня рядом с ним, нечем будет кормить свой скот. Такой вот эффект ирбиса.

— Помидоры против роста цен — Цены на некоторые товары снизятся в августе на 13-15%, считают финансовые аналитики. Этому способствует ряд факторов: сезонность, стабильность рубля, низкий спрос на товары и услуги, а также понижение ключевой процентной ставки.

— Сказки на дом — Продажи книг в интернете набирают популярность. Так, в I половине года спрос увеличился почти вдвое по сравнению с тем же периодом 2018 года. Больше всего россиянам интересна художественная литература, детские книги и психология.

— Степень защиты — Только 14% поступивших в аспирантуру становятся кандидатами наук. Основной причиной отсева является низкая зарплата, которая вынуждает аспирантов параллельно работать, а следовательно, меньше времени тратить на учебу.

— Лучше раз увидеть — Сеченовский университет открывает первый в России Учебный демонстрационный центр оборудования, технологий цифровой маркировки и оборота маркированных лекарственных препаратов. Все это на базе Института трансляционной медицины и биотехнологии вуза.

— Спасательный шлем — Что делать в случае того или иного ЧП? Скоро ученики смогут отрабатывать конкретные действия с помощью виртуального тренажера. Юные инженеры, участники кружкового движения Национальной технологической инициативы, создают VR-учебник по ОБЖ.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Из базы вон — Клиентские базы данных половины банков из топ-20 можно купить на чёрном рынке. За год они подорожали втрое — с 20 до 70 рублей за одну запись, следует из отчёта компании по борьбе с инсайдерскими утечками DeviceLock ("Известия" ознакомились с исследованием). Компания проверила 10 баз данных, датированных июнем или июлем, которые продаются в DarkNet и Telegram-каналах — все принадлежат банкам из первой двадцатки. Тенденцию подтвердили в других компаниях по кибербезопасности — Zecurion и "Техносерв".

— Невиртуальная реальность — Интернет-гипермаркет AliExpress выходит в российские салоны сотовой связи. Первым партнёром станет Tele2, который начал размещать в своих магазинах витрины китайской компании с образцами товаров, рассказали "Известиям" представители торговой площадки и сотового оператора. Покупатели могут тут же заказать понравившийся гаджет, просканировав присвоенный ему QR-код. Для AliExpress это первый опыт в России, хотя в Китае онлайн-гипермаркет уже активно использует такой формат.

— Служебный карман — Чиновникам хотят увеличить суточные в командировках, чтобы "не снижать уровень их жизни". Письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос (есть у "Известий") представители профсоюзов направили в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, возглавляемую вице-премьером Татьяной Голиковой.

— "Россия — один из главных доноров ООН" — Вопрос переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка на повестке дня не стоит, поскольку сейчас у организации другие задачи. Об этом в интервью "Известиям" заявила председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес. Дипломат также рассказала о реформировании организации, проблемах с финансированием миротворческих операций и роли России в защите многостороннего международного порядка.

— Архивный договор — Россия готова к диалогу с США по поводу контроля за вооружениями, несмотря на выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Более того, Москва не намерена отказываться от своих односторонних обязательств в рамках договора, но предупреждает — отвечать она в любом случае будет зеркально, пообещал президент РФ Владимир Путин.

— Точка возврата — Российское генконсульство в Харбине, учредить которое РФ и КНР договорились ещё в 2015-м, откроется до конца года. Об этом "Известиям" рассказали несколько знакомых с ситуацией дипломатических источников. Пятая консульская точка России на территории Китая позволит существенно продвинуть торгово-экономическое сотрудничество двух стран и заметно улучшить защиту интересов российских граждан.

— "В США не доверяют РФ даже больше, чем не доверяли СССР" — Вашингтон не станет увеличивать наземный ядерный арсенал в Европе, поскольку США уже обладают морскими и воздушными ракетами, обеспечивающими им паритет. Поэтому говорить о старте новой гонки вооружений после краха Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) преждевременно. Об этом в интервью "Известиям" рассказал президент американского Центра национальных интересов, политолог Дмитрий Саймс.

— Эпицентр внимания — В город Ачинск, где днём 5 августа вспыхнул арсенал ракетного и артиллерийского вооружения, экстренно перебрасываются специалисты по разминированию сразу из нескольких инженерно-сапёрных полков и бригад. По словам источников "Известий" в Минобороны, после того как пожар в войсковой части 58661-49 будет потушен, сапёры обезвредят и уничтожат боеприпасы, которые разлетелись во время взрывов. Работы будут вестись не только на территории арсенала, но и в его окрестностях.

— Заправка в космос — В России разрабатывают проект "космической бензоколонки". Он предусматривает создание группировки спутников, которые будут подзаряжать аппараты на орбите. Функцией роботов-заправщиков станет преобразование энергии солнца и сбор отражаемого от поверхности планеты света. Также они смогут подпитываться электричеством по радиоканалам с Земли. Об этом "Известиям" сообщили в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского.

— Испытание виновностью — Военнослужащие Александр Баранов и Максим Одинцов, перешедшие в 2014 году на службу в российскую армию и затем похищенные Киевом, испытывают в украинской тюрьме серьезные проблемы со здоровьем. Об этом "Известиям" рассказал адвокат россиян Валентин Рыбин. По его словам, ситуация крайне сложная, поэтому защита надеется на скорейшую реализацию обмена заключенными между Москвой и Киевом.

— Удар небес — Военно-морской флот получит принципиально новую ПЛУР — противолодочную управляемую ракету. Она позволяет уничтожать подводные лодки на расстоянии в десятки километров от боевых кораблей. Алгоритм работы ПЛУР достаточно прост. Патрульный самолет или вертолет находит субмарину и в режиме реального времени выдает целеуказание. Дальше с корабля в заданный район запускают управляемую ракету, которая уничтожает объект.

— Поведение с мотором — Воздушно-космические силы России пополнятся "Супер Сухими". Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных многофункциональных истребителей Су-30СМ1, сообщили "Известиям" источники в военном ведомстве. Доработка самолета была выполнена с учетом итогов первых лет его эксплуатации и опыта, полученного в ходе операции в Сирии. "Супер Сухой" получил новые двигатели и радары, что сделает его более маневренным и эффективным в бою.