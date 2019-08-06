ПЕКИН, 6 авг /ПРАЙМ/. Народный банк Китая во вторник опустил курс юаня к доллару еще почти на 0,7% после того, как днем ранее китайская валюта ослабла до минимума с декабря прошлого года.

Во вторник ЦБ установил средний обменный курс на уровне 6,9683 за доллар — на 458 пунктов (0,65%) слабее, чем в понедельник, когда курс составил 6,9225.

В ответ на снижение курса юаня к доллару президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом. Минфин США заявил, что Вашингтон признал Китай страной, манипулирующей валютой, и будет работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару.

Ранее глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган заявил, что Китай не собирается делать курс юаня инструментом реагирования на торговый конфликт с США, а недавняя волатильность курса китайской валюты вызвана внешними факторами неопределенности. Он подчеркнул, что Китай, являясь ответственным государством, будет уважать свои обещания относительно валютного курса, данные во время саммита G20.