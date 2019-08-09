БУЭНОС-АЙРЕС, 9 авг /ПРАЙМ/. Президентские выборы в Аргентине приведут к ослаблению песо в 2019 году, оно может оказаться более серьезным в случае победы оппозиции, считают эксперты, принимавшие участие в конференции Cbonds по облигационному рынку страны.

На пост президента Аргентины в октябре будут претендовать девять кандидатов, однако главное соперничество развернется между действующим главой государства Маурисио Макри и экс-главой кабмина Альберто Фернандесом, который идёт на выборы в связке с бывшим президентом страны Кристиной Киршнер.

По мнению аналитика отдела Латинской Америки группы TPCG Себастьяна Салвая, обменный курс в конце года будет на уровне 45-50 песо за доллар. Эксперт Андрес Нобиле из Toronto Trust высказал свое личное мнение, что в случае победы Макри курс национальной валюты составит 49-50 песо за доллар, а в случае выигрыша Фернандеса – около 60 песо за доллар.

Его поддерживает и глава финансовой компании Allaria Fondos Паула Бухиа. "Если выиграет Макри, мы прогнозируем 50 песо за доллар, если победит Фернандес — 60 песо за доллар", — сказала она РИА Новости.

"Нужно понимать, что Макри – это человек, которого мы знаем и знаем его политику, которая заключается в снижении инфляции, стабилизации обменного курса, и экономика может перейти к росту, который в следующем году может составить 2,1-2,5%. Фернандес, напротив, человек не так хорошо знакомый (инвесторам – ред.), необходимо, чтобы он больше прояснил, какую экономическую политику он будет проводить. Ожидаем, что курс составит 45-46 песо за доллар", — заявила РИА Новости руководитель отдела исследований и стратегии компании Adcap Securities Argentina Паула Гандара.

По данным последнего опроса аналитиков рынка, опубликованного ЦБ Аргентины в начале августа, по итогам года обменный курс составит 50 песо за доллар. По данным ЦБ на 8 августа он составлял 46,47 песо за доллар.