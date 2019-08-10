МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Родителям не обязательно покупать сразу все канцелярские принадлежности к школе — траты можно растянуть, приобретя заранее самое нужное, а расходы на школьную форму в некоторых случаях и вовсе можно компенсировать за счет государства, рассказала РИА Новости эксперт проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности Ольга Андреева.

"Краткосрочное планирование и накопление средств помогут родителям финансово подготовиться к августовским покупкам и сентябрьским родительским собраниям, на которые, как известно, "вход бесплатный, выход платный". Необходимо заранее заложить эти расходы вкупе со взносами на первых родительских собраниях, примерные суммы известны с предыдущего года обучения. Попробовать сберечь определенную сумму в мае, июне и июле за счет удешевления продуктовой корзины благодаря сниженным ценам на овощи и сезонные фрукты", — сказала Андреева.

При этом она обратила внимание на то, что при выборе цвета школьной формы, оформления дневника и рабочих тетрадей нужно не забывать следовать требованиям школы. "Вы можете по просьбе ребенка купить яркий и красивый дневник, разноцветные дорогие тетради, но школьные правила довольно строгие, и вся эта канцелярия будет лежать на полке", — указала эксперт.

Требования к школьной форме обычно утверждаются на общем собрании, но никто не вправе навязывать того или иного изготовителя одежды. "Если, например, вы умеете шить, то никто не может запретить вам сшить ребенку форму. Главное, чтобы результат соответствовал утвержденным на общем собрании образцам", — отметила эксперт.

При этом она посоветовала узнать в администрации города или поселка, предусмотрено ли в региональном бюджете выделение родителям денег на покупку школьной формы. Закон "Об образовании в Российской Федерации" (часть 3 статьи 38) предусматривает компенсацию родителям этих расходов. Особенно это касается малоимущих и многодетных семей, пояснила она. Кроме того, она посоветовала не покупать форму заранее, ведь ребенок может из нее вырасти за лето.

В возрасте девяти-десяти лет уже можно поручить ребенку проверить все то, что осталось с прошлого учебного года, и решить, что может пригодиться в следующем, продолжила Андреева. "С учащимися первого или второго класса такой анализ школьной канцелярии лучше проводить совместно. Лучшее время для этого — конец июня — июль, чтобы у вас была возможность сориентироваться в ценах на товары в сетевых магазинах и на школьных базарах", — отметила она.

Планируя подготовку в июне-июле, можно будет покупать вещи постепенно, что не так обременительно для семейного бюджета. "Купите на первое время шесть-семь тетрадей, один альбом, одну упаковку цветных карандашей, синие и цветные ручки, канцелярский клей, обычную цветную бумагу, ластик, пластилин. Остальные канцелярские товары можно будет приобретать в течение учебного года, по мере возникновения надобности, с появлением свободных средств в семейном бюджете", — отметила Андреева.