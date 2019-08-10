ВАШИНГТОН, 10 авг /ПРАЙМ/, Михаил Тургиев. Для полноценной конкуренции с iOS и Android китайской компании Huawei нужно гораздо больше, чем только своя операционная система Harmony, сказал РИА Новости эксперт профильного ресурса TechRepublic.com Джеймс Сандерс.

Ранее Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS, которая, по словам главы компании Ричарда Ю, может прийти на смену операционной системе Android и может работать — помимо смартфона, планшета и ПК — на интеллектуальных устройствах, таких как умные часы, колонки в автомобильных системах.

Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Также Huawei находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Временные разрешения Google на предоставление обновлений ОС Android существующим клиентам китайской компании действуют до 19 августа.

"Думаю, что операционная система Harmony вряд ли станет ОС для смартфонов в этом году, она будет использоваться только в будущем, если Huawei лишится доступа к Android. Для смартфонов операционная система это только малая часть необходимого программного обеспечения", — сказал Сандерс.

По его словам, для создания полноценной среды приложений для новой системы важны API (прикладной программный интерфейс) для разработчиков стороннего программного обеспечения.

"Представьте себе приложение ресторана с использованием GPS-услуг для привязки пользователя к карте, чтобы направить голодного человека к ближайшему ресторану. Для Android Google предоставляет разработчикам приложений API карт, чтобы они могли встроить Google Maps в свои продукты для подобных вариантов использования. Для пользователей такие API сервисы не менее важны, чем сама операционная система", — пояснил Сандерс.

По его мнению, Harmony больше предназначена для устройств интернета вещей с учетом того, что Huawei обозначил, что она сначала появится на продукте для умных экранов (Smart Screen), таком как Google Smart Nest, позже в этом году.

"Не исключено, что Huawei расширит ее до смартфонов в будущем, но такое применение гораздо более сложное, чем просто для устройств интернета вещей. С инженерной точки зрения Harmony OS описывается как микроядерная система, что делает ее более похожей на Google Fuchsia, чем на Android (Linux). Среди прочего это может быть выигрышно с точки зрения энергопотребления для таких продуктов, как умные часы, у которых очень небольшие аккумуляторы", — считает эксперт.

В отношении Harmony OS пока не хватает ясности, ведь ее разработка началась еще в 2012 году, однако неизвестно, были ли все силы разработчиков эти годы посвящены только ей, говорит Сандерс.

"Для Smart Screen нужен ограниченный набор функций, так что это проще внедрить, чем полноценную операционную систему для смартфона", — добавил он.

Перспективы выхода первых устройств с новой ОС на американский рынок, равно как и будущую состоятельность нового продукта как полноценной мобильной платформы, он оценивает скептически.

"Не исключено, что Huawei попробует продавать смартскрины в США, но без интеграции с предлагаемыми устройствами Amazon Echo (Alexa) или Google Home они не будут пользоваться спросом. В качестве ОС для смартфона она сомнительна: HP webOS, Blackberry, Windows Phone, Samsung Tizen, Firefox OS и Nokia Maemo, — все они не состоялись как мобильные ОС, несмотря на миллиардные инвестиции. Слишком тернистый путь", — считает Сандерс.

По его мнению, на сегодня единственный конкурент iOS и Android это ОС Sailfish, разработанная финской компанией Jolla, которую в России продвигает Ростелеком под брендом Aurora.

"Были слухи, что Huawei рассматривал переход на Sailfish, но они явно неверны", — добавил собеседник агентства.