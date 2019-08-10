МОСКВА, 10 авг — Пассажиры одного из микроавтобусов, попавших в ДТП на трассе Тамбов — Воронеж, были застрахованы в компании ВСК, следует из базы данных Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Ранее сообщалось, что пять человек погибли, восемь пострадали в результате столкновения микроавтобусов Fiat Ducato и Citroen на 135-м километре трассы Тамбов – Воронеж. По данным полиции, Citroen выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. СК выясняет обстоятельства ДТП.

Согласно данным НССО, договор между владельцем микроавтобуса Fiat и страховщиком действителен с 26 февраля 2019 по 25 февраля 2020 года.

Согласно законодательству, родственникам погибших и пострадавшим в ДТП пассажирам положены выплаты по ОСГОП до 2,025 миллиона рублей. Каждому пострадавшему, в зависимости от тяжести травм, предусмотрена выплата в размере, определяемом по специальной таблице, которая утверждена постановлением правительства РФ. Выплаты за несколько травм суммируются, но их общая сумма не может превысить два миллиона рублей.