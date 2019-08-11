ТУРКМЕНБАШИ, 11 авг /ПРАЙМ/. Около 10 российских компаний участвуют в выставке инновационных технологий, открывшейся в воскресенье в Международном морском порту Туркменбаши (бывший Красноводск) в Туркмении в рамках первого Каспийского экономического форума.

Всего в Каспийской инновационной выставке участвуют около сотни компаний, представляющих не только страны Каспийской пятерки, но и Европы, Америки и Азии, а общая площадь смотра составляет более 13 тысяч квадратных метров.

Компании предлагают свою продукцию, произведенную с помощью инноваций, а также новые технологические решения задач в энергетике, транспорте, строительстве и других отраслях.

Российские участники представлены на объединенном российском выставочном стенде Группы Российского экспортного центра, созданного при поддержке правительства России. Это ООО "Тестсистемы", Ивановский механический завод ООО "НПО" "ЗВЕЗДА", "АвтоВАЗ", "ГАЗ", "СИБЕКО системы пассивной безопасности", АО "Группа "СВЭЛ", ООО "Финко" и другие. Компании из РФ предлагают инновационные разработки в области производства беспилотных авиационных комплексов, электромеханических испытательных машин, оборудования для производства строительных материалов нового поколения, взрывозащищенного электрооборудования и автомобилестроения.

Участников инновационной выставки с началом работы поздравил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства отметил, что есть особый смысл в том, что Каспийская выставка инновационных технологий организована на территории Туркменбашинского международного морского порта. По мнению туркменского лидера, Каспийское море, находясь на перекрёстке торговых путей между Европой и Азией, играет ключевую роль в возрождении Великого Шёлкового пути, по которому в старину шел активный обмен товарами, знаниями и технологиями.

"Но главное и неоценимое значение Великого Шёлкового пути — в способствовании взаимопониманию между народами", — подчеркнул в послании Бердымухамедов.

Выставка продлится два дня.