(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Антипичный случай — Сбербанку отказали в новых льготах для его нефтяного бизнеса — Как стало известно "Ъ", Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ. Министерства сочли преференции излишними, так как они могут привести к выпадающим доходам бюджета в 24 млрд руб. в год. При этом в конце июля правительство уже выдало НПЗ льготы на 10 млрд руб. в следующие два года в виде обнуления акциза на авиакеросин. ФАС и Минприроды раскритиковали и другую просьбу господина Грефа — об изменении условий лицензии на месторождения в Оренбуржье, находящихся на балансе НПЗ,— найдя в ней риски нарушения антимонопольного законодательства.

— Повестка выходного дня — Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму — После разрешенного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу на проспекте Сахарова, ставшего самым массовым с 2012 года, оппозиция попытается согласовать с мэрией новую акцию протеста, повестка которой пока ясна не до конца. О дефиците внятной повестки в субботу заявили сразу и политологи, и сами оппозиционеры, и тысячи участников митинга. Тем временем резолюция митинга фактически содержит ультиматум: "Если кандидаты, независимые от власти, не будут зарегистрированы, мы будем требовать отмены результатов выборов 8 сентября".

— 5G восточной частоты — Для связи будущего в России предложен диапазон, популярный только в Китае и Японии — Из-за дефицита частот ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России может стать 4,4–4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии. Нехватку иностранного оборудования и смартфонов для этого диапазона в правительстве рассчитывают восполнить за счет отечественной промышленности, не исключая, впрочем, и "отставания от прогресса".

— Граждане задерживают пенсии — Перевод накоплений практически остановился — Кампания по переводу пенсионных накоплений в этом году обещает быть провальной — за первое полугодие граждане подали менее 82 тыс. заявлений на перевод накоплений, свидетельствуют промежуточные данные Пенсионного фонда РФ. За аналогичный период прошлого года, который до сих пор считался самым неудачным, было подано более 530 тыс. заявлений. При этом те немногие граждане, которые все же решаются менять страховщика, в абсолютном большинстве делают это досрочно, не обращая внимания на потерю инвестдохода.

— Закупай российское — Правительству переданы предложения о поддержке национального бизнеса госзакупками — Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей подготовил новые предложения по развитию системы госконтрактов — на этот раз в части стимулирования закупок российской продукции. Среди предложений обязательное авансирование в размере не менее 30%, запрет на "смешивание лотов", а также введение временных квот на закупку товаров — 15% от общего объема закупок за год в 2020 году и 30% в 2021 году.

— Нефть утрачивает баланс — МЭА снизило прогноз роста спроса на энергоресурсы в этом году — Мировой спрос на нефть в этом году вырастет лишь на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с), в январе—мае прирост был минимальным с 2008 года, следует из августовского прогноза Международного энергетического агентства (МЭА). Пока рынку не грозит переизбыток — участники сделки ОПЕК+ в июле выполнили ее условия на 134%, более того, потенциальный спрос на нефть картеля в ближайшие месяцы будет выше текущего уровня добычи. Однако ситуация изменится уже в начале 2020 года, когда США нарастят объемы поставок, предупреждают в МЭА.

— Зарплата просит удвоения — Ее уровнем в России недоволен каждый третий — Более трети — 39% российских работников не удовлетворены уровнем своей зарплаты. По данным опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), ее медианные значения в августе 2019 года в России составили 21 тыс. руб. По мнению большинства россиян, хотя они и приспособились жить "по средствам", их заработок не соответствует тому объему и уровню сложности работы, с которыми они сталкиваются. Справедливой, по их мнению, была бы зарплата в полтора-два раза больше — в диапазоне 25–45 тыс. руб.

— Развитые обрабатывающие регионы остановились в росте — Мониторинг промышленности — Аналитический центр (АЦ) при правительстве посвятил отдельный раздел своего июльского бюллетеня о текущих тенденциях российской экономики анализу региональной динамики промышленного производства. Особенностью этого исследования является методология АЦ, которая делит регионы на четыре большие группы (высокоразвитые, развитые, средне- и менее развитые) и на девять подгрупп, характеризующих особенности экономической специализации регионов.

— Полицейского ищут правозащитники — Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно — Российские правозащитники намерены добиваться идентификации и привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые в субботу ударили задержанную в центре Москвы Дарью Сосновскую. Девушка намерена подать заявление в СКР с требованием наказать полицейских. Тем временем Следственный комитет задержал четырнадцатого фигуранта дела о "массовых беспорядках" 27 июля.

— Дорогой врио — "Ъ" изучил источники финансирования кандидатов в губернаторы Петербурга — Бюджет избирательной кампании кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова вчетверо превышает бюджет кандидата от КПРФ режиссера Владимира Бортко (у него вторая позиция по сумме на счете) и составляет 58,8 млн руб., это следует из второго финансового отчета кандидатов. Две компании, отправившие пожертвования на избирательную кампанию господина Беглова, принадлежат комитету имущественных отношений Смольного. Среди других спонсоров врио главы города — крупные игроки фармацевтического рынка, промышленного и оборонного сектора. На свою кампанию господин Беглов потратил уже больше, чем его предшественник Георгий Полтавченко в 2014 году за тот же период.

— Евгений Алдонин сыграет против МВД — Бывший игрок сборной требует компенсации за волокиту при расследовании дела банка "Замоскворецкий" — Как стало известно "Ъ", бывший игрок сборной России по футболу Евгений Алдонин требует от МВД выплатить ему 47,3 млн руб. Иск спортсмена уже поступил в Замоскворецкий суд. В такую сумму футболист оценил моральный вред за допущенные, по его мнению, волокиту и ошибки следствия, которое пять дет занимается делом о хищении средств в банке "Замоскворецкий", $1,5 млн из которых принадлежали спортсмену. За это время, считают бывший футболист и его представители, полицейские следователи не только утратили важные улики по делу, но и позволили фигурантам вывести похищенные активы.

— Арест банкира отменили как неконкретный — Экс-главе "Нефтяного альянса" смягчили меру пресечения — Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд освободил из СИЗО и отправил под домашний арест бывшего председателя правления банка "Нефтяной альянс" Олега Григора. По версии СКР, банкир является участником преступного сообщества, которое создал бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов с целью хищения средств при строительстве объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге в 2015 году. Апелляционная инстанция сочла, что при заключении господина Григора под стражу Басманный райсуд Москвы "не привел каких-либо конкретных, фактических доказательств" необходимости избрания самой суровой меры пресечения, а ограничился лишь "перечислением оснований, указанных в ходатайстве следователя".

— Бывший чекист получил срок как вымогатель — Экс-оперативник по одному делу выступил в суде свидетелем, а по другому — обвиняемым — Как стало известно "Ъ", недавно вступил в силу обвинительный приговор группе вымогателей, которые под видом бойцов спецназа похитили в Подмосковье местного бизнесмена и под угрозой убийства заставили его написать долговую расписку на несколько десятков миллионов рублей. Лидером группы был признан экс-сотрудник ФСБ Роман Князев, который получил девять лет колонии. Отметим, что несколько лет назад он под другой фамилией фигурировал в громкой истории с подбросом наркотиков адвокату Артуру Прелю. Юрист был осужден, провел в заключении несколько лет, после чего его полностью оправдали. Он получил компенсацию, но посадившие его оперативники наказаны не были.

— "Она, если бы даже захотела, не смогла бы подвести" — Умерла Анна Афанасьева. О главе группы выпуска газеты "Ъ" вспоминает Андрей Колесников — 9 августа после болезни скончалась бессменный — все были уверены — руководитель группы выпуска газеты "Коммерсантъ" Анна Афанасьева. О ней вспоминает и никогда не забудет специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников.

— При взрыве на полигоне погибли пять инженеров атомного КБ — Трагедию объяснили нештатными обстоятельствами — Как стало известно, взрыв на ракетном полигоне ВМФ под Северодвинском 8 августа унес жизни пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра "Росатома". Для выяснения причин катастрофы на место происшествия в составе спецкомиссии выехал его директор Валентин Костюков. Руководители ядерного центра дали первые комментарии. По словам ученых, подготовка к испытаниям на полигоне прошла в полном соответствии с установленными правилами, а ЧП стало следствием непредвиденных обстоятельств.

— "Помощнику Москвы" развязали руки — Мэрия усовершенствовала программу для выявления нарушителей в соответствии с требованиями Верховного суда — Столичные власти отреагировали на постановление пленума Верховного суда (ВС), запретившее отправлять автовладельцам "письма счастья" с фотографиями, сделанными на смартфоны. Документ поставил под угрозу приложение "Помощник Москвы", которым пользуются сотни тысяч москвичей и получают за съемку нарушителей вознаграждение от города. Власти доработали программу, добавив в нее больше автоматических функций, и получили сертификаты, подтверждающие законность софта.

— Переговорный протест — Япония и Россия продолжают спор о принадлежности Южных Курил — Группа японцев, бывших жителей южной части Курил и их потомков, 10–11 августа посетила свою историческую малую родину в рамках так называемых безвизовых обменов. Эта поездка состоялась на фоне нарастающих взаимных претензий и обмена дипломатическими протестами между Москвой и Токио.

— Йинглак Чинават стала сербкой — Экс-премьер Таиланда получила гражданство балканской страны — Не успел улечься в Сербии скандал вокруг всеобщей прослушки (см. "Ъ" от 4 августа), как разгорелся новый. За заслуги перед Республикой Сербия гражданство этой балканской страны предоставлено экс-премьеру Таиланда Йинглак Чинават, приговоренной на родине к пяти годам заключения по обвинению в коррупции, а затем скрывшейся за границей. Правительство, МВД и МИД Сербии отказываются разъяснять, за какие именно заслуги получила сербский паспорт экс-премьер Таиланда. А в выходные указ об этом вообще исчез с правительственного сайта.

— Йеменских сепаратистов склонили к переговорам — Они захватили в Адене президентский дворец, а потом его оставили — По данным ООН, за четыре дня столкновений в Адене на юге Йемена не менее 40 человек погибли и 260 получили ранения. Беспорядки спровоцировали сторонники сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС), которым к субботе удалось захватить президентский дворец и военные базы. МИД Йемена напрямую обвинил в поддержке сепаратистов ОАЭ. Склонить ЮПС к переговорам удалось только после военного и дипломатического вмешательства в конфликт Саудовской Аравии.

— Французские спецслужбы договаривались с террористами — Стали известны подробности теракта 1982 года в Париже — При расследовании произошедшего в Париже 37 лет назад теракта обнаружилось, что французская контрразведка заключила с террористами договор о ненападении. Это известие, которое в конце минувшей недели предала гласности газета Le Parisien, вызвало возмущение у потомков пострадавших в теракте и ассоциации жертв терроризма.

— Чиновники встанут в стойку — Сделку "Ростелекома" и DataLine рассмотрят в правительстве — По данным "Ъ", Минэкономики, Росимущество и Минкомсвязи согласовали сделку "Ростелекома" по покупке оператора услуг центров обработки данных DataLine. Бизнес компании, возглавившей топ-5 операторов дата-центров по объему выручки, оценен в 21 млрд руб. с учетом около 4 млрд руб. долга. Сделка приведет к созданию доминирующего игрока и вызовет перераспределение на рынке, считают представители отрасли.

— Дальневосточным верфям закроют долги — Амурский и Хабаровский заводы могут получить 8,6 млрд рублей из бюджета — Как выяснил "Ъ", Минпромторг предложил направить 8,6 млрд руб. на финансовое оздоровление Амурского и Хабаровского судостроительных заводов на Дальнем Востоке, входящих в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Эти средства могут быть заложены в бюджете 2020 года и выделены через докапитализацию ОСК. Оставшийся долг верфей перед самой ОСК в 4,3 млрд руб. предложено покрыть за счет прибыли корпорации.

— Зерно набирает темп — Экспорт пшеницы из России начал ускоряться — Во втором месяце нового сезона темпы экспорта пшеницы из России начали расти. По итогам первой недели августа поставки выросли на 18%, до 1,3 млн тонн, а за весь месяц могут достигнуть 3,8–4,2 млн тонн. Но бизнес экспортерам осложняют низкие цены пшеницы на мировых рынках из-за роста конкуренции и высокая стоимость зерна у аграриев.

— Банки проникли в истории — Информация о заемщиках распространилась без их согласия — ЦБ начал привлекать банки к административной ответственности за незаконное получение кредитных историй физлиц без их согласия. Действующее законодательство предполагает за такое правонарушение лишь незначительный штраф.

— "Мы сидим и отрубаем кошке хвост по частям" — Председатель правления ПФР Антон Дроздов об особенностях переходных кампаний — О переходах граждан между фондами в прошлом и нынешнем году, проверках Генпрокуратуры и десятках миллиардов рублей, скопившихся в резервах фонда, рассказал "Ъ" председатель правления ПФР Антон Дроздов.

— С хакерами борются в общем — ЦБ дал банкам расплывчатые рекомендации — Резкий рост мошеннических хищений средств у банковских клиентов побудил ЦБ выпустить письмо, которое направлено на борьбу с несанкционированными переводами между физлицами. По оценке экспертов, эффективность данного документа будет равна нулю: письмо изложено таким языком, что банки просто не могут понять, чего же хочет от них регулятор. В ЦБ отказались раскрыть детали предлагаемых мер.

— Украина запаслась российским топливом — Импорт в июле перед введением спецпошлин стал рекордным — Украина рекордно нарастила закупки российского дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов (СУГ) в июле, накануне вступления в силу спецпошлин на эти товары. Так, импорт дизтоплива, более половины которого пришлось на РФ, в июле вырос на 20,5%, до 660 тыс. тонн, а за полугодие увеличился почти на 10%, до 3,2 млн тонн. Импорт СУГ в июле подскочил почти на 45%, до 171 тыс. тонн. В дальнейшем эксперты не ожидают существенного снижения импорта на Украину этих товаров, но поставки будут частично переориентированы через Белоруссию, а рост цен из-за пошлин и более дорогой логистики ляжет на конечного потребителя.

— "Хорошо охранять свое имущество — интерес собственника" — Замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко о системе охраны объектов ТЭКа — Росгвардия, стремящаяся получить монополию на охрану объектов ТЭКа высокой опасности, планирует присоединить к себе ведомственную охрану Минэнерго — соответствующий проект указа президента РФ был опубликован 9 августа. О том, какой позиции придерживается Минэнерго в вопросе охраны отраслевых объектов, "Ъ" рассказала замглавы министерства Анастасия Бондаренко.

— Быстрые платежи поступили в Минюст — Банки не торопятся осваивать СБП — Нормативный документ, регламентирующий оплату товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП), сейчас находится на регистрации в Минюсте и скоро будет официально опубликован. Сегодня три банка готовы к проведению этих платежей, однако ЦБ и НСПК не торопятся: при запуске системы переводов денег между гражданами уже устанавливались жесткие сроки, и большинство банков не смогли вовремя включить полный функционал.

— Госдума хватается за таблетки — Депутаты готовятся отрегулировать аптечные доходы — Аптечный рынок ожидает серьезные изменения. Депутаты Госдумы намерены ввести фиксированную наценку на различные группы лекарств, ограничить маркетинговые бонусы, а также пересмотреть размер максимально допустимой рыночной доли аптечной сети и фармдистрибутора.

— На детский сад не хватило земли — Девелопер ФСК судится из-за социальных объектов — Один из крупнейших российских девелоперов жилья ФСК (ранее ФСК "Лидер") Владимира Воронина едва не потерял 773 млн руб. из-за покупки арестованных земель. Администрация подмосковных Мытищ потребовала эту сумму из-за задержки социальной инфраструктуры: ФСК обязалась начать стройку в конце 2018 года, но из-за обременений не смогла приступить к работе. Две судебные инстанции поддержали иск, но в конце июля апелляция встала на сторону девелопера.

— Discovery ретранслируют в суд — Структура вещателя и "Национальной Медиа Группы" возобновила тяжбу с оператором — Структура "Национальной Медиа Группы" (НМГ) и Discovery попытается оспорить решение суда, который отказался взыскивать с благовещенского кабельного оператора задолженность по договору о ретрансляции американского телеканала. Решение может повлиять на всю систему договоров по Discovery, заключенных в валюте, уверен ответчик. Истец считает такой вывод преждевременным.

— Дачники уходят в онлайн — Спрос на садовые товары растет за счет интернет-магазинов — Продажи товаров для дачи и сада в России в 2019 году могут установить новый рекорд. По прогнозам "Infoline-Аналитики", оборот этого сегмента вырастет на 6%, до 228 млрд руб. Во многом спрос обеспечен интернет-магазинами, которые активно расширяют ассортимент категории.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Рост протестов говорит о глубинных противоречиях между властью и гражданами — Нежелание прислушаться к людям может угрожать самой власти, предупреждают эксперты — Митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и против насилия силовиков на мирных акциях, прошедший в субботу на пр-те Сахарова, стал самой массовой согласованной протестной акцией в Москве после выступлений за честные выборы зимой 2011–2012 гг. Проект "Белый счетчик" насчитал 49 900 участников, а с учетом тех, кого пропускали через дополнительные рамки в переулках, оценил верхнюю планку в 60 000 человек. МВД в разгар мероприятия сообщало о 20 000 участников. Ранее в Москве прошли еще четыре акции в поддержку снятых с выборов кандидатов: три из них (14 и 27 июля и 3 августа) были несанкционированными, а в согласованной акции 20 июля, по данным "Белого счетчика", участвовало 22 500 человек.

— Налоговики выписали бизнесмену штраф в 128 млн рублей из-за кредита зарубежного банка — Валютные правила мешают возвращать деньги из офшоров — Этим летом власти сделали серьезный шаг в смягчении валютного законодательства – 2 августа президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий с 2020 г. список операций, которые разрешено проводить по зарубежным счетам. Но многие валютные проблемы бизнеса и людей этот закон не решает.

— Протестам в Москве и Гонконге нашли общего организатора — Россия и Китай могут совместно обвинить США во вмешательстве в их внутренние дела — Российские власти предлагают китайской стороне обменяться сведениями о причастности зарубежных стран к организации протестов в Москве и Гонконге. Об этом на брифинге в пятницу сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что "будет весьма правильным обменяться подобными данными по линии соответствующих служб". По словам Захаровой, в частности, у нее уже намечены консультации с китайскими коллегами – специалистами в информационной сфере.

— Российские банки помогут Минфину с размещением еврооблигаций — В условиях новых санкций валютная подушка в $19 млрд позволит им выкупить евробонды, считает ЦБ — Валютная подушка российских банков к 1 июля достигла $18,7 млрд, пишет ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков. Благодаря такому запасу банки смогут поддержать рынок российских евробондов, указал регулятор.

— Борис Джонсон собирает в правительство единомышленников по Brexit — Новый министр иностранных дел Доминик Рааб считает, что выход из ЕС без сделки даст Великобритании шансы хорошо поторговаться в будущем — Доминик Рааб, возглавив МИД, первый визит нанес в Канаду. Потом отправился в США и затем в Мексику. Он претворяет в жизнь хитрый план сторонников Brexit. Правда, экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс отзывается об этом плане с неприкрытым скептицизмом.

— Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки — Минтранс разработал законопроект о резком сокращении приаэродромных территорий — Минтранс разработал законопроект о новом порядке установления приаэродромных территорий (ПАТ), летом его текст был разослан аэропортам. "Ведомости" ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему. ПАТ – территория вокруг аэропорта радиусом 30 км с особым режимом использования, строительство на ней возможно только по согласованию с Росавиацией.

— Россия сможет поставлять пшеницу в Саудовскую Аравию — В перспективе на российское зерно сможет приходиться до половины импорта в эту страну — Россельхознадзор получил официальное подтверждение от Государственного агентства по закупкам продовольствия Саудовской Аравии (Saudi Grain Organization, SAGO) о смягчении требований к импортируемой пшенице. Теперь Саудовская Аравия не будет требовать нулевого содержания поврежденного клопом-черепашкой зерна, повысив допустимый уровень до 0,5%, сообщил представитель Россельхознадзора. Представитель Минсельхоза России информацию подтвердил, представитель SAGO на запрос "Ведомостей" не ответил. Ранее о решении SAGO сообщало Reuters, в том числе со ссылкой на местных чиновников: новые правила могут вступить в силу до проведения ближайшего тендера по закупкам пшеницы.

— У Rambler Group возникли трудности с первыми трансляциями английского футбола — Пользователи жалуются на технические проблемы — Многие пользователи видеосервиса Okko (входит в Rambler Group) пожаловались на проблемы с доступом к первым трансляциям Английской премьер-лиги (АПЛ) и на их качество. Жалобы они оставляли в Twitter, Facebook, в отзывах на приложение Okko.

— Huawei представила собственную операционную систему — Она предназначена для устройств интернета вещей — Huawei в пятницу в Китае презентовала собственную операционную систему (ОС) Harmony. Вначале она будет использоваться в умных телевизорах Huawei, которые появятся в продаже до конца 2019 г. В течение следующих трех лет Harmony будет постепенно внедряться в другие умные устройства Huawei (в том числе носимые), смартфон Huawei Vision и автомобильные мультимедийные центры. Об этом говорится в сообщении китайской корпорации.

— "Альфастрахование" намерено купить убыточного страховщика — Это региональная компания "Надежда" — Один из крупнейших страховщиков – "Альфастрахование" – хочет приобрести 100% страхового акционерного общества "Надежда". С таким ходатайством компания обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), говорится в сообщении ведомства.

— Структура "Альфа-групп" продала последний актив банкира Алексея Курочкина — За площади в торговом центре "Метромаркет" на Соколе она могла выручить до 2,5 млрд рублей — Инвестподразделение "Альфа-групп", компания А1, продала площади в торговом центре "Метромаркет", расположенном над вестибюлем ст. м. "Сокол", рассказали "Ведомостям" три консультанта, работавших с объектом. Представитель Альфа-банка, основного кредитора прежнего владельца этой недвижимости, получившего ее за долги, информацию подтвердил, но покупателя и сумму продажи он не назвал. Площади в "Метромаркете" купил бывший гендиректор "Промсвязьнедвижимости" (ныне – группа ПСН Дмитрия Ананьева) Владимир Аристархов, утверждают два человека, знающих это от участников сделки. Аристархов информацию подтвердил, отказавшись раскрыть подробности.

— Бывшая жена Потанина требует от него 5,8 млрд фунтов — По данным The Telegraph, Наталия Потанина подала в английский суд иск к бывшему мужу — Бывшая жена совладельца и президента "Норникеля" Владимира Потанина Наталия подала иск в Высокий суд Лондона с требованием от бывшего мужа 5,8 млрд фунтов стерлингов ($6,3 млрд), сообщили The Telegraph и The Times.

— Что делать, если вы несчастны на работе — Четыре практических совета, которые помогут обрести счастье — Если верить статистике Gallup, 85% сотрудников не демонстрируют высокой заинтересованности в работе, а значит, мало кто понимает, как быть счастливым, работая. Среднестатистический современный человек проводит около 90 000 часов жизни на службе, поэтому очень важно проводить это время таким образом, чтобы это приносило не только деньги, но и удовольствие. Однако загвоздка в том, что счастье (как и все эмоции) – краткосрочное, а не постоянное состояние. Решение этой проблемы – сделать профессиональную деятельность и жизнь осмысленной.

— Чем запомнилось "Окно в Европу – 2019" — Официальные и неофициальные итоги кинофестиваля — Кинофестиваль "Окно в Европу" раздал призы. "Ведомости" составили собственный список номинаций и наград, отчасти совпадающий с официальным.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Осадили — Почему финансовый омбудсмен вернул заявителям половину обращений по ОСАГО — У автовладельцев появилась возможность решать споры со страховыми компаниями через финансового уполномоченного. Просто, быстро и бесплатно.

— Задачка для Минфина — В Госдуму внесен законопроект о новом расчете зарплат для врачей и учителей — Врачам, учителям, работникам культуры государственных и муниципальных учреждений предложили платить зарплату не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в регионе, где они работают. Законопроект об этом уже направлен в Госдуму.

— Звонок на дресс-код — Какой нужен национальный стандарт для школьной формы — В Минпромторге сообщили, что сейчас идет разработка предварительного национального стандарта на школьную форму, который планируется утвердить в следующем году. Мнения экспертов разделились. Одни считают, что надо заняться разработкой дресс-кода для школьников. Другие — за стандарты на ткани и фурнитуру. А третьи считают, что все это только поднимет цены на школьную форму и без того не дешевую.

— Без лишних разговоров — Житель Орла нашел способ борьбы с навязчивыми предложениями услуг банка — Мужчина записал на диктофон один из телефонных звонков, когда некий финансовый менеджер настоятельно рекомендовал ему получить кредитную "карту рассрочки". Аудиозапись стала основным доказательством нарушения закона о рекламе при разбирательстве в управлении ФАС. Теперь антимонопольщики решают вопрос о наказании. Банк может быть наказан штрафом до 500 тысяч рублей.

— Смиренное кладбище попало в цифру — В Магнитогорске создали IТ-программу инвентаризации кладбищ. Последним штрихом станет создание сайтов захоронений.

— Мотор ревет — Владимир Путин посетил патриотическое шоу байкеров в Крыму — Владимир Путин в субботу приехал в Крым, где встретился с байкерами и посмотрел спектакль "Грифон", созданный по мотивам пьесы митрополита Тихона.

— Законы общего рынка — Дмитрий Медведев призвал ускорить интеграцию стран евразийской пятерки — Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен формироваться и работать на самом высоком уровне качества, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

— За цифры ответишь — Могут увеличить срок давности за обман Росстата — Компаниям и должностным лицам начнут выписывать реальные штрафы за непредставление статистических данных. Для этого Минэкономразвития предложило увеличить срок давности привлечения к административной ответственности с действующих сегодня двух месяцев до двух лет.

— Прогноз стабильный — Fitch повысило рейтинг России — Долгосрочный кредитный рейтинг России повышен с уровня "BBB-" до "BBB", прогноз стабильный. Такое решение приняло международное рейтинговое агентство Fitch.

— Поймали на удочку — Сети и взрывчатка для рыбалки уже запрещены — Ловить рыбу с помощью сетей, взрывчатки и различных приспособлений, кроме удочек, уже запрещено, рассказал "РГ" начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков.

— Есть контакт! — В России создадут специальный мессенджер для учителей — Министерство просвещения РФ разработает специальную программу для обмена сообщениями, которой смогут пользоваться учителя и родители. Как сообщила замглавы ведомства Марина Ракова, мессенджер позволит упростить работу педагогов.

— Шишкин, Шагал и Кузнецов — Как чиновник попытался поставить себя вровень с великими людьми — У отечественных музейщиков состоялся настоящий праздник — сто тринадцать ценнейших картин Шишкина, Маковского, Сурикова, Левитана, Шагала привезли в музейно-выставочный центр "Новый Иерусалим", главный музей Московской области. У этого богатства несколько лет назад был собственник — Алексей Кузнецов. В прошлом высокопоставленный чиновник, ныне подсудимый, которого обвинили в том, что обокрал страну на миллиарды рублей и сбежал. Сейчас этот человек обживает скамью подсудимых и признает вину. Правда, пытаясь доказать суду, что по большинству его преступлений сроки давности вышли.

— Вывели на чистую воду — В зоне паводков начали ловить тех, кто получил компенсации незаконно — Прокуратура Иркутской области начала выявлять тех, кто обманным путем получил компенсационные выплаты за июньское наводнение в Тулунском и Нижнеудинском районах. В казну уже возвращены десятки тысяч рублей.

— Знали, что идут на риск — Специалисты "Росатома" погибли от взрыва на морской платформе — В понедельник в "Росатоме" простятся с пятью специалистами, трагически погибшими при испытаниях ракеты на морском полигоне в районе села Ненокса Архангельской области.

— Пиар-обход — США обсуждают газопровод-конкурент "Северного потока-2" — США и Греция обсуждают развитие проекта газопровода EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline) как альтернативу строящемуся "Северному потоку-2", сообщило немецкое издание Junge Welt. EastMed вполне может быть возведен, но конкурировать с российскими поставками газа в Европу не будет, считают аналитики.

— Ствол попал в Сеть — На Дальнем Востоке появится сервис управления лесами — На Дальнем Востоке создается цифровой сервис управления лесами. Он визуализирует доступные для ведения бизнеса участки (у которых нет запретов и обременений), их качественные и количественные характеристики. В будущем через сервис будут подавать заявки на проведение электронных аукционов по распределению лесных участков.

— Алгоритм успеха — Российская сборная заняла первое место на международной олимпиаде по информатике — Российская сборная на проходившей в Баку Международной олимпиаде школьников по информатике выиграла четыре золотые медали и заняла первое место в общем медальном зачете, обойдя более 300 ребят из 87 стран.

— Пусть все горит? Не допускай — Акция на Сахарова не привлекла москвичей ни словом, ни песней — и тогда людей снова позвали на "прогулки" — Субботняя акция в столице разделилась на две части. Первая, согласованная, прошла спокойно и, действительно, мирно. Пришли все, кто хотел. По оценкам полиции — 22 тысячи вместо заявленных 100 тысяч. Но главное все-таки не в цифрах. Все, кто хотел, — все сказали.

— Чистота и порядок — ЦИК оставил в силе решение нижестоящих комиссий — Центризбирком отказал в удовлетворении жалобы Ильи Яшина и Анастасии Брюхановой, которые оспаривали отказ им в регистрации на выборах в Мосгордуму. Соответствующие постановления ЦИК приняты на заседании в пятницу.

— Поставить в Google — Роскомнадзор потребовал прекратить рекламировать незаконные митинги — Роскомнадзор направил в адрес компании Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных (незаконных) массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— Эпштейн замолчал — В США гадают, как миллионер и фигурант процесса о педофилии покончил с собой прямо в тюрьме — Широкие связи во власти, роскошная жизнь напоказ, скандальное дело о подпольной сети секс-услуг и, наконец, самоубийство прямо под носом надзирателей в одной из самых охраняемых тюрем в США — все это дало обильную почву для конспирологических теорий вокруг гибели американского миллионера Джеффри Эпштейна в минувшие выходные. Тело 66-летнего финансиста было обнаружено в субботу в специальной камере коррекционного центра Нью-Йорка. Его содержали под арестом с прошлого месяца, когда федеральные власти обвинили его в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

— Шаг Капитана — Италию ждут досрочные выборы — В августе, когда в жизни итальянцев обычно наступает долгожданный штиль, на Апеннинах неожиданно развернулась политическая драма. Из-за фактического раскола правящей популистской коалиции страна оказалась на грани досрочных выборов. Режиссером этого "спектакля" стал вице-премьер, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини. Капитан (так называют Сальвини его сторонники) сообщил премьеру Джузеппе Конте о распаде коалиционного правительства и необходимости проведения новых парламентских выборов. Формальной причиной для разногласий между "лигистами" и "пятизвездочниками" стало строительство железнодорожной магистрали Турин — Леон (TAV). "Лига" присоединилась к оппозиции, проголосовав против резолюции Движения "5 звезд", призывающей заблокировать реализацию проекта.

— Задержи и обыщи — Британия расширит полномочия полиции — Премьер Британии Борис Джонсон решил навести порядок в стране. Стало известно, что кроме набора дополнительных 20 тысяч сотрудников полиции власти выделят 2,5 миллиарда фунтов на организацию дополнительных 10 тысяч мест для заключенных в тюрьмах. Помимо этого в ближайшее время планируется серьезным образом расширить полномочия правоохранительных органов. Подобные меры, особенно с учетом будущего "брекзита", неоднозначно воспринимаются населением и политическими противниками Джонсона.

— Испугал ежа… — Американский посол пригрозил выводом войск США из Германии — Посол США в Германии Ричард Гренелл оказался в центре скандала после того, как ретранслировал и по-своему растолковал очередное "антинемецкое" заявление главы Белого дома.

— Либеральный "конец истории" — Посол РФ в Британии — о вызовах будущему новому миропорядку — После интервью Президента Владимира Путина газете Financial Times месяц назад тема будущего "либерального миропорядка" в его идеализированном варианте постоянно присутствует в лондонском политическом дискурсе. Все чаще упор делается на теме морально-политического лидерства в современном мире.

— В зоне доступа — Институт развития интернета (ИРИ) предложил минкомсвязи совместно разработать единый стандарт доступности сайтов федеральных и региональных ведомств для людей с ограниченными возможностями. О том, почему это важно, "Российской газете" рассказал генеральный директор института Сергей Петров.

— Лапка помощи — Команда программистов в Новороссийске запустила мобильное приложение "Лапки", где можно оперативно поместить объявление о пропаже любимого питомца или сообщить о найденном животном. Сервисом пользуются около 50 тысяч человек в разных городах России и стран СНГ.

— Смени пароли — По прогнозам шведской компании Ericsson, к 2022 году к интернету будет подключено около 29 миллиардов устройств. Это не только компьютеры и смартфоны, но и умные дома, интеллектуальные станки, уличные камеры, холодильники, шагомеры, множество другой техники, которую использует человек.

— Автобусы поумнели — К беспилотным такси в скором времени могут добавиться и беспилотные автобусы. Среди стран, которые уже не первый год испытывают подобные модели, США, Швеция, Эстония, Финляндия, рассказали "Российской газете" эксперты.

— Почта напомнит о счетах — В почте Mail.ru появился сервис для быстрых онлайн-платежей. Кроме того, теперь она сама напоминает пользователю о счетах, которые требуется оплатить.

— Долг закрыт — Французский депутат напомнил о займах царской России — Депутат Национального собрания Франсис Веркамер направил министру госдействия и госфинансов Жеральду Дарманену запрос, в котором просит разъяснить, какие меры французское правительство предпринимает, чтобы "окончательно разрешить проблему" российских выплат по облигациям царских времен.

— Танки тоже летают — Самый зрелищный конкурс игр АрМИ — "Танковый биатлон". С него все и началось.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Сестринское дело: в Туве не оценили снисхождение суда к детоубийцам — Глава республики попросил минюст оказать правовую помощь семье погибших для справедливого наказания массовых убийц из Ак-Довураке — Глава Тувы поручил республиканскому минюсту оказать юридическую помощь потерпевшим по делу об убийстве местной семьи. Речь идет о приговоре сестрам Данданян, который, по словам президента республики Шолбана Кара-оол, вызвал у местных жителей "вопросы, эмоции и неприятие" своей мягкостью. Убийцы получили 6 и 14 лет колонии, несмотря на то что среди их жертв двое детей.

— Из миллионов и палок: десятки сирот в Бурятии получили аварийное жилье — Почему чиновники отрицают вину в "делах сирот" — Общественники призвали прокуратуру проверить, какие дома выделили сиротам в Бурятии. В регионе появляется всё больше "дел сирот", которым власти выдали непригодное для проживания жилье — пострадавших десятки. Таких историй хватает по всей стране, зачастую они превращаются в замкнутый круг: муниципалитеты перекладывают вину на подрядчика, региональные власти — на муниципалитет и нехватку бюджета, а пострадавшие тем временем вынуждены платить коммунальные платежи за непригодное жилье и ходить по судам.

— Siri-гейт: как голосовые помощники стали врагами пользователей — Подрядчики Apple, Google, Microsoft и Amazon слушают, что люди говорят электронным ассистентам — Ваши разговоры с голосовыми помощниками прослушивают. Это люди. Давно и с вашего разрешения.

— Без пробега: Россия в последний раз снизит ввозные пошлины на иномарки — Снижение таможенных барьеров было одним из условий вступления в ВТО — Россия в последний раз снизит ввозные таможенные пошлины на импортные автомобили в рамках договоренностей с Всемирной торговой организацией (ВТО), сообщили "Известиям" в Минэкономразвития. Наметившийся в прошлом году тренд на увеличение импорта иномарок по итогу 2019 года усилится. Больше всего выиграют продавцы новых автомобилей, а также перекупщики, торгующие редкими подержанными иномарками.

— Право совета: Минфин будет утверждать программы развития госкомпаний — Это означает, что ведомство сможет поставить крест на крупных проектах организаций — Правительство продолжает усиливать контроль за деятельностью госкомпаний. Минфин договорился с Росимуществом о прогнозировании прибыли таких организаций с учетом рыночных оценок, а не только их собственных данных. Об этом рассказала "Известиям" директор департамента доходов министерства Елена Лебединская. Это должно повысить качество прогнозирования дивидендов и их поступления в казну. Пока же оценки обеих госструктур расходятся в разы, из-за чего бюджет недополучает существенные суммы.

— 3D-модель самолета "Илья Муромец" — Илья Муромец — четырехмоторный цельнодеревянный самолет с двумя несущими крыльями, расположенными одно над другим. Построен в 1914–1919 годах под руководством авиаконструктора И. Сикорского.

— Бег из Гонконга: турпоток падает на фоне протестов — Более двух десятков стран призывают граждан воздержаться от поездок в этот район Китая — В последние дни более 20 стран выступили с предупреждениями к своим гражданам относительно поездок в охваченный многонедельными антиправительственными протестами Гонконг. Не посещать места массового скопления людей в этом специальном административном районе Китая рекомендовали и в российском МИДе. Уличные волнения в Гонконге уже заметно сказались на потоке зарубежных путешественников. Негативный эффект ощутили авиакомпании, отели, торговые сети и даже люксовые бренды.

— Вызов принят: в российских войсках появится своя сотовая связь — Новые армейские подразделения за считаные минуты смогут создавать локальные сети — В составе бригад управления Минобороны РФ формируют роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Первые такие подразделения уже созданы на Дальнем Востоке и в Сибири. Они могут за считаные минуты создавать локальные сети сотовой связи, подключаясь к сигналу основных федеральных операторов в радиусе до 30–40 км от передвижной вышки. Такая техника нужна для формирования закрытых для противника зон обмена информацией, а также для налаживания устойчивой связи в районах стихийных бедствий.

— Поющие на митинге: к протесту в Москве подключились рэперы — В акции на проспекте Сахарова, по данным полиции, приняли участие 20 тыс. человек — Главными спикерами прошедшего 10 августа в столице митинга за честные выборы оказались не политики, а музыканты. Многие участники акции на проспекте академика Сахарова признались корреспонденту "Известий", что пришли послушать своих любимых исполнителей — Face, IC3PEAK или "Кровосток". Митинг собрал, по данным полиции, 20 тыс. человек, организаторы традиционно привели цифру больше. После окончания согласованной акции часть протестующих попыталась устроить шествие по центру Москвы.

— Безвизовый режим: ЕС не признает паспорта РФ для Донбасса — В Москве такую позицию назвали проявлением политики двойных стандартов — Европейский союз (ЕС) работает над рекомендациями для стран-членов по идентификации и возможному непризнанию российских паспортов, выданных в упрощенном порядке жителям Донбасса. Об этом "Известиям" заявили в пресс-службе Европейской комиссии (ЕК). На данный момент о непризнании этих документов уже заявили в Прибалтике. И как рассказали "Известиям" в МИД Латвии и Литвы, страны твердо намерены отказывать владельцам паспортов РФ в выдаче шенгенских виз даже без принятия общеевропейского решения. В Москве такую позицию считают "в высшей степени лицемерной", поскольку она ставит во главу угла не жизнь мирных граждан, а вопросы геополитики, и надеются на то, что "здравый смысл в ЕС все-таки возобладает".

— Сияние искусственного разума: роботы стали произведениями искусства — Выставка ГЦСИ "Интерфейс происходящего" демонстрирует технологический подход к творчеству — Роботы-музыканты, роутеры-поэты и проектор-кинорежиссер встречают зрителей на новой экспозиции ГЦСИ "Интерфейс происходящего". Выставка работ современного художника Дмитрия Морозова, известного в мире под псевдонимом::vtol::, открылась в рамках междисциплинарного проекта Techne о технологическом искусстве. Глядя на причудливые конструкции, будто сбежавшие из "Сколково", веришь: будущее уже наступило и творить в нем могут даже компьютеры.

— Связанные одной тенью: 162 тыс. россиян легализовали свои доходы — В среднем один работающий на себя заплатил в бюджет 2200 рублей налога — Количество граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. Они перечислили в бюджет более 350 млн рублей налогов, сообщили "Известиям" в ФНС. Самыми активными пользователями приложения "Мой налог" стали таксисты, арендодатели, консультанты, репетиторы, IT-специалисты, маркетологи и рекламщики. В Минэкономразвития "Известиям" заявили: до конца года планируется зарегистрировать самозанятыми 200 тыс. человек. Также в ведомстве сообщили, что разрабатывают меры поддержки работающих на себя, а также критерии отбора регионов для расширения проекта — регистрировать самозанятых в итоге сможет не каждый желающий субъект, как планировалось ранее.

— Китайская разборка: Changan отказался от производства автомобилей в РФ — Производитель ушел с завода в Липецкой области — Третий по величине китайский автопроизводитель Changan отказался от совместного производства автомобилей в Липецкой области на заводе, принадлежащем семье Резниковых, узнали "Известия". Теперь все новые автомобили Changan поставляются исключительно из КНР. Ранее другая китайская компания Great Wall потерпела неудачу в российском суде с иском к обанкротившейся дистрибуторской компании Резниковых. Китайцы обвинили российских партнеров в присвоении $50 млн за поставленную в 2014 году продукцию. Эта история также могла повлиять на решение Changan об отказе от совместного бизнеса с россиянами, отмечают источники "Известий". Несмотря на это, российский рынок остается привлекательным для автопроизводителей, поэтому Changan, скорее всего, будет искать нового партнера на территории РФ, отмечают эксперты.

— На невысокой ноте: Украина выразила протест после визита Путина в Крым — В Москве заявления официального Киева назвали ничтожными — Протест украинского МИДа в связи с очередной поездкой президента России Владимира Путина в Крым и Севастополь выглядит смешно, так как вопрос о принадлежности полуострова давно закрыт. Об этом "Известиям" заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, представляющий республику в верхней палате парламента. В Севастополе глава государства 10 августа принял участие в международном байк-шоу "Тень Вавилона", а также посетил спектакль "Грифон", поставленный на новой сцене в государственном заповеднике "Херсонес Таврический". На следующий день Киев выразил очередной протест в связи с посещением российским лидером "временно оккупированного региона Украины".

— Отряд не заметят: Арктику защитят маневренные группы с "Бастионами" — Дальнобойные противокорабельные ракетные комплексы возьмут под контроль северное побережье страны — В Арктике создают маневренные отряды береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" и морской пехоты. Такие группы могут скрытно, в автономном режиме, патрулировать безлюдные северные территории на протяжении нескольких месяцев. Технические возможности этих дальнобойных комплексов позволяют надежно защитить от десанта противника морское побережье протяженностью в сотни километров. Развернуть их можно в считаные минуты. Первые отряды уже сформированы в береговых войсках Тихоокеанского флота, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.