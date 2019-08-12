СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг /ПРАЙМ/. Вопрос поставки днепровской воды в Крым должен быть выведен из политической плоскости, так как является экономически выгодным для всех сторон и может регулироваться путем заключения российско-украинского межгосударственного соглашения, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как Днепр берет свои истоки на территории России.

"Крым за последние годы адаптировался к водной блокаде, устроенной киевскими властями. Население не испытывает нужды в воде, сельское хозяйство перешло на менее влагопотребляемые культуры. Если власти Украины думали, что смогут шантажировать нас, перекрыв воду, то они ошибаются. Никаких подачек нам от них не нужно. Тем более что поставка воды – это обоюдовыгодная позиция, и, прежде всего, для Киева. Перекрытие Северо-Крымского канала привело к заболачиванию земель Херсонской области Украины, где умирает сельское хозяйство", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его мнению, в вопросе поставки днепровской воды необходимо "исключить любую политику, так как должна работать исключительно экономика".

"Нужно садиться за стол переговоров и решать этот вопрос, исходя из взаимовыгодных позиций, заключив соответствующее межгосударственное соглашение. Мы надеемся на здравомыслие нового президента Украины Владимира Зеленского, который возобновит подачу воды в Крым, тем самым дав возможность развиваться сельскому хозяйству в соседней с крымским регионом Херсонской области Украины, по которой проходит значительная часть Северо-Крымского канала", — сказал депутат.

Шеремет подчеркнул, что предыдущий президент Украины Петр Порошенко не был заинтересован в решении вопроса по работе канала.

"Кроме антироссийской риторики ему не было больше ничего интересно, ведь лично у него была дома и вода, и свет, и на остальное ему было плевать", — сказал депутат.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.

Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.