БУЭНОС-АЙРЕС, 13 авг /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро произвел ряд назначений в министерствах и ведомствах, а также создал новое министерство туризма и внешней торговли, следует из его записей в Twitter.

В частности, Рауль Альфонсо Паредес из Национальной гвардии назначен министром общественных работ, Освальдо Рафаэль Барбера Гутиеррес стал министром экосоциализма. "Важная задача, которая предполагает защиту окружающей среды как фундамента для развития жизни человека", — написал Мадуро.

Министром университетского образования стал молодой адвокат Сесар Габриэль Тромпис Секкони, а министерство по делам женщин и гендерного равенства возглавила Асиа Яхайра Вильегас Польхак. Гилберто Пинто Бланко станет министром горнорудной промышленности и экологии, а Ванеса Монтеро Лопес будет руководить министерством сельского хозяйства.

"Я создал новое министерство по туризму и внешней торговле и назначил Феликса Рамона Пласенсиа Гонсалеса, который будет отвечать за придание импульса туристическому развитию и международным инвестициям в Венесуэлу. Успеха!" — написал Мадуро.

Ранее в понедельник президент сообщил, что назначил группу специалистов, которая будет ответственна за комплексное развитие страны.