МОСКВА, 13 авг /ПРАЙМ/. ВНИИ труда Минтруда России выделил десять наиболее востребованных профессий в стране в 2019 году, среди них медсестра, повар, бухгалтер и специалист по социальной работе, следует из презентации института, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что это предварительные результаты опроса 2019 года по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

В топ-10 востребованных профессий по результатам опроса вошли продавец-кассир, повар, педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, юрист, специалист по социальной работе, специалист по закупкам, педагог допобразования детей и взрослых, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

Согласно презентации, востребованность профессий в рамках опроса определялась по массовой потребности в работниках конкретных профессий, потребности в работниках, играющих ключевую роль для обеспечения деятельности, вакансиям и другим параметрам, имевшим значения для респондентов.

Отмечается, что одним из основных критериев востребованности профессии на предприятии является ее роль в обеспечении деятельности. О том, что доля таких работников превышает 50% от штата организации, рассказали 19,5% предприятий. Еще 65% сообщили, что текущая потребность в специалистах востребованных профессий составляет до 10%. Около 9,5% организаций испытывают потребность в таких работниках более 50%.

В опросе участвовали 26,9 тысячи организаций из всех субъектов РФ. Скорректированный перечень профессий составил 1075 наименований, из них 28,4% отсутствуют в Справочнике профессий. По результатам обработки данных была исключена 181 профессия.