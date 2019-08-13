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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Тарифы отключают от повышения — Жалобы крупных потребителей электроэнергии дошли до первого вице-премьера — Промышленность и крупный бизнес получили шанс избежать повышения тарифов на передачу электроэнергии. К спорам вокруг тарифной реформы, которая грозит промышленности дополнительными расходами, оцениваемыми в 369 млрд руб, подключился первый вице-премьер Антон Силуанов.

— Украину взяли в надежные слуги — Какую страну строит Владимир Зеленский и его команда — Владимир Зеленский шел в президенты "менять систему". Он уже сумел заложить основы для выстраивания вертикали своей власти, по пути усеяв политическое поле страны поверженными тяжеловесами вроде экс-президента Петра Порошенко и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

— К шапочному разбору маршрутов — Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления "Трансаэро" — Авиакомпания Utair, к которой поданы иски о банкротстве, просит Минтранс отложить распределение маршрутов, которые до 2015 года были закреплены за "Трансаэро". Межведомственная комиссия (МВК) при Минтрансе должна выбрать обслуживающие эти направления компании сегодня, но Utair не подала заявки на интересовавшие ее направления в европейские города, борьба за них развернется между "Аэрофлотом" и S7.

— Бизнес освобождает номера — Девелоперы сокращают строительство отелей — Растущему турпотоку не удастся стимулировать стагнирующий гостиничный рынок. Динамика роста объема номерного фонда в следующие пять лет сократится с 13% до 2%.

— Прикаспийские страны ищут общее — Премьеры стран "пятерки" собрались на форум — В понедельник в Туркменбаши стартовал первый Каспийский экономический форум, собравший глав правительств прикаспийской "пятерки" — России, Туркмении, Азербайджана, Казахстана и Ирана. На нем министры экономики пяти стран договорились подготовить план усиления экономического сотрудничества.

— Отросло, но не без потерь — Восстановление ВВП с 2014 года выявило слабость торговли — Восстановление ВВП до уровня 2014 года сопровождалось изменением его структуры, причем, предположительно, неоптимальным, предполагает группа авторов ВШЭ в очередном бюллетене Центра развития. Драйверами роста в экономике, способными поддерживать рост и далее, за последние пять лет были добыча, транспорт и госуправление.

— Соцвыплаты уводят от суда — Счетная палата и Минтруд разошлись в оценке досудебного урегулирования споров — Счетная палата подвергла критике предложение Минтруда ввести в России порядок обязательного досудебного урегулирования споров о назначении выплат по обязательному социальному страхованию. По мнению ведомства, суды часто выносят решения в пользу граждан.

— Грузинский ВВП вырос на инвестициях — Мониторинг делового климата — Грузия испытала глубокий кризис после распада СССР, но проведенные в начале 2000-х годов реформы позволили создать благоприятный деловой климат — один из лучших среди стран с переходной экономикой. В сравнении с 1990 годом реальный ВВП в стране к 1994 году сократился на 72,5% (для сравнения: в Армении — 53,4%, в Азербайджане 52,5%, на Украине — 45,6%).

— Правила переноса — Илья Яшин предложил Элле Памфиловой отменить выборы в Мосгордуму 8 сентября — Муниципальный депутат Красносельского округа Москвы и незарегистрированный кандидат в Московскую городскую думу (МГД) Илья Яшин в понедельник направил письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой. Господин Яшин требует "отменить псевдовыборы в Мосгордуму 8 сентября".

— Госдума присмотрится к иностранцам — Совет палаты оценит вмешательство извне в российские выборы — Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обсудил в понедельник с главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым предложение лидеров парламентских фракций расследовать попытки иностранного вмешательства в российские выборы и внутренние дела страны.

— Природа свое сожжет — Площадь лесных пожаров растет вопреки всем тушениям — Площадь лесных пожаров в стране продолжает расти — за выходные она увеличилась более чем на 346 тыс га. В частности, в Красноярском крае и Иркутской области она увеличилась почти на 150 тыс га, несмотря на усилия Минобороны и МЧС.

— Миллионы разложили по приборам — Минобрнауки распределило гранты на обновление оборудования научно-исследовательских организаций — Как стало известно "Ъ", 26 организаций в 2019 году получат гранты от министерства науки и высшего образования РФ, каждый из которых составит более 50 млн руб. Максимальный размер гранта — 284,2 млн руб.

— Суды продолжают арестовывать участников акций протеста 27 июля и 10 августа — Басманный суд Москвы арестовал четырнадцатого подозреваемого по делу о "массовых беспорядках" 27 июля — 20-летнего Валерия Костенка из партии "Яблоко". Господин Костенок будет находиться под стражей до 11 октября.

— Григория Пирумова оставили без прогулок — Бывшего замминистра культуры отпустили из СИЗО под домашний арест с жесткими ограничениями — Мосгорсуд отказал Следственному комитету России (СКР) в продлении срока содержания под стражей бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова и экс-руководителя группы компаний "Роспан" Никиты Колесникова.

— Дело "Восточного" поставили под сомнение — Борис Титов обратился к Юрию Чайке — Как стало известно "Ъ", уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой еще раз проверить законность уголовного преследования четверых оставшихся в СИЗО фигурантов громкого дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный".

— Анкара не рада триумфу Башара Асада — По итогам первой крупной победы Сирии в Идлибе поступила жалоба в Москву — Минобороны Турции вчера предупредило российских коллег о "безнравственных и беспощадных" действиях подконтрольных президенту Сирии Башару Асаду сил. Заявление прозвучало на фоне первых за четыре месяца серьезных побед сирийской армии, которые были одержаны в ходе военной операции вокруг зоны деэскалации Идлиб.

— Разведка попала в котел следствия — Спецназовцев судили за махинации с питанием в командировке — Как стало известно "Ъ", прекращено уголовное преследование 15 разведчиков ГРУ. Все они обвинялись военным следствием Следственного комитета России (СКР) в мошенничестве — хищении средств Минобороны, выделенных на питание в командировке.

— Двое на первого — Обозначились претенденты на место первого заместителя Виктора Золотова — Как стало известно "Ъ", на место первого заместителя главы Росгвардии, освобождающееся после ожидаемой отставки генерал-полковника Сергея Меликова, претендуют два высокопоставленных сотрудника ведомства. Среди них претендентом номер один считается выходец из администрации президента и ФСБ Олег Плохой.

— Порожняку ищут инновационное решение — СОЖТ предлагает снизить тарифы за счет тяжелых вагонов — Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) предлагает финансировать идею ОАО РЖД о снижении ставок порожнего пробега полувагонов на расстояниях до 2,4 тыс. км за счет отмены скидки на такой пробег для инновационных вагонов. В результате под ударом окажутся угольщики, которые в основном используют инновационные вагоны.

— Пятое поколение попало в эфир — Российское телевещание может помешать внедрению 5G в Восточной Европе — Вещание российских каналов цифрового ТВ в диапазоне 694–790 МГц помешает запуску на этих частотах 5G в Польше, предупредило министерство цифровизации этой страны. Страны ЕС планируют использовать этот ресурс для мобильной связи уже с 2020 года. В России аналогичный вопрос планируется рассмотреть в 2019 году.

— Переводы не нашли "Согласия" — Право собственности на 11 млрд рублей затерялось между законами — Неоднозначная трактовка права собственности на пенсионные накопления в различных законах может стать актуальной при рассмотрении уголовного дела. Ряд лиц, связанных с деятельностью НПФ "Согласие", обвиняются в неправомерном переводе средств пенсионных накоплений граждан в этот НПФ, что, по мнению следствия, является хищением более 11 млрд руб.

— Рынок M&A подстегнули санкции — Распродажа российских активов за границей продолжается — Рынок слияний и поглощений (M&A) в первом полугодии 2019 года оживился за счет тотальной распродажи российских активов за границей, вызванной негативным влиянием санкций. Об этом свидетельствуют данные агентства AK&M.

— Заемщиков сводят в единый рейтинг — ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан — Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ). Сейчас каждое бюро проводит скорринг по собственной методике и имеет разные шкалы.

— Металл повышенного напряжения — Все классы инвесторов тянут золото на себя — Международные инвесторы продолжают активно наращивать вложения в защитные активы. Суммарные запасы фондов, инвестирующих в золото, обновили трехлетний максимум, закрепившись выше уровня 2,4 тыс тонн.

— Легкие грузовики выехали без спроса — Продажи LCV в июле перешли к росту — Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в июле впервые с февраля вышли в плюс. Поддержку сегменту оказали возобновление господдержки и крупные контракты по обновлению парков компаний. Наибольшими темпами растут продажи Ford и Volkswagen.

— Искусственный интеллект потребовал льгот — Для развития технологии предлагается специальный правовой режим — Сбербанк обсуждает с правительством РФ и мэрией Москвы создание в столице экспериментальной площадки по развитию проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) сроком на пять лет.

— ЛУКОЙЛ растет за счет Узбекистана — Компания увеличила добычу нефти и газа — ЛУКОЙЛ продолжает наращивать производство углеводородов за счет увеличения добычи газа в Узбекистане. В первом полугодии добыча газа увеличилась на 8%, несмотря на ощутимое падение зарубежных показателей во втором квартале. Добыча нефти выросла на 1,3%, до 43,4 млн тонн.

— Конкуренты померяются стейками — Производители говядины расширяют ресторанный бизнес — Крупные производители мраморной говядины ГК "Заречное" (бренд "Праймбиф") и "Мираторг" будут конкурировать не только в основном бизнесе. Входящая в группу сеть ресторанов "Праймбиф бар" запустила франшизу и планирует открыть 70 заведений в РФ за три года.

— Планшеты для примера — Онлайн-школа Skyeng выпустит собственное устройство для математических занятий — Онлайн-школа английского языка Skyeng выпустит собственный графический планшет для учеников. Он будет сопровождать новое образовательное направление компании — математику. На первом этапе устройство станет для компании скорее экспериментом.

— "Республика" финансов — Новый топ-менеджмент сети займется улучшением ее показателей — Владелец группы "Дымов" Вадим Дымов нашел гендиректора для своей розничной сети "Республика", которая специализируется на продаже книг, подарков и аксессуаров. Им стал Михаил Ахмедов, работавший в DIY-сети K-Rauta до ее ухода из России.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Власти не пустили на выборы серьезных противников действующих губернаторов — Но на фоне протестной активности даже это может не сработать, предупреждают эксперты — Несмотря на рост политизации общества и протестной активности, снижение рейтингов власти и прошлогодние поражения на выборах глав регионов, федеральный центр делает ставку на традиционный сценарий губернаторской кампании – 2019.

— Власти обсуждают очередной мегапроект — Дорога вокруг Владивостока оценивается в половину стоимости Крымского моста — В 100 млрд руб предварительно оценено строительство кольцевой дороги во Владивостоке, сообщил гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций Даниил Половинка. С помощью новой трассы власти рассчитывают спасти регион от "транспортного коллапса".

— Эксперты не видят юридических оснований для переноса выборов в Мосгордуму — Но с политической точки зрения в предложении Ильи Яшина есть логика — Глава Красносельского совета депутатов Илья Яшин призвал главу Центризбиркома (ЦИК) Эллу Памфилову отменить сентябрьские выборы в Мосгордуму и перенести их на конец осени, обеспечив участие в них оппозиционеров.

— Чиновники готовят план по внедрению стандартов ответственности для бизнеса — С ним компаниям должно быть проще гарантировать надежность иностранным партнерам — Национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса готовит Минэкономразвития совместно с Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ). Первый этап уже пройден, рассказали представитель академии и федеральный чиновник.

— "Дикий капитализм" приходит на помощь Венесуэле — Социалистическое правительство вынуждено проводить рыночные реформы, но тайно — Глубокий экономический кризис в Венесуэле вынудил президента Николаса Мадуро частично отказаться от социалистических идеалов его предшественника Уго Чавеса. Официально его правительство не объявляло ни о каких реформах, но незаметно стало предоставлять бизнесу больше свобод.

— Созданная Ротенбергом компания достроит Loft Park на севере Москвы — "РГ-девелопмент" выкупает территорию тонкосуконной фабрики у структур НПФ "Благосостояние" — Компания "РГ-девелопмент", возможно, будет застраивать территорию Московской тонкосуконной фабрики им. Петра Алексеева (МТФПА) на севере Москвы на Михалковской улице: она ведет переговоры о выкупе этой площадки у структур, связанных с пенсионным фондом (НПФ) "Благосостояние".

— Долгосрочные гособлигации стали одним из самых доходных активов — Некоторые аналитики ждут невероятного – отрицательной доходности казначейских облигаций США — Такая ситуация сложилась из-за ожидаемого снижения процентных ставок в США и еврозоне и беспокойства инвесторов насчет мировой экономики. Сейчас в мире с отрицательной доходностью торгуются облигации на $15,6 трлн (месяц назад было $12,7 трлн).

— Лоукостер "Победа" сообщил о DDoS-атаке — Сайт авиакомпании не работает в день начала распродажи билетов — Сайт 100%-ной "дочки" "Аэрофлота" авиакомпании "Победа" в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся "мощнейшей DDoS-атаке". "Она вызвала обрушение сайта", – сообщила представитель лоукостера Елена Селиванова.

— Профучастников обяжут рассказывать о рисках финансовых продуктов — Брокеры, дилеры и УК должны будут информировать о рисках, расходах и отсутствии гарантии дохода — Профучастники должны будут информировать клиентов о характеристиках продукта, его рисках и расходах, которые может понести клиент. Кроме того, они будут обязаны предупредить, что инвестиции не застрахованы государством, а доход не гарантирован.

— Группа "Эталон" станет единственным владельцем застройщика "Лидер-инвест" — До сентября АФК "Система" продаст оставшиеся у нее 49% застройщика — Петербургская группа "Эталон" купит 49% застройщика "Лидер-инвест" у АФК "Система" Владимира Евтушенкова. Стороны подписали обязывающее соглашение, сообщили обе компании. В результате "Эталон" станет единственным владельцем "Лидер-инвеста". Сделка будет закрыта до конца августа.

— Вирус-шифровальщик бьет по карману страховых компаний — Но после вирусных эпидемий 2017 года бизнес подготовился к атакам — Атаки вируса-шифровальщика Sodinokibi на компании Европы и США привели к росту числа обращений за выплатами страховок от киберрисков. Целью вируса являются англоязычные страны, которые рассматриваются создателями шифровальщика как наиболее платежеспособные.

— Гоблин переведет фильмы для "Ростелекома" — Так оператор рассчитывает привлечь новых пользователей на свои видеосервисы — Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин) переведет и озвучит для "Ростелекома" 11 фильмов, рассказал "Ведомостям" представитель оператора. Фильмы в таком переводе будут эксклюзивно доступны только на площадках "Ростелекома" – видеосервисе Wink и видеотеке сервиса "Интерактивное кино".

— Как гаджеты усилят человеческий интеллект — И какие возможности они открывают работодателям и работникам — Представьте, что команда собирается на совещание, чтобы решить, стоит ли продолжать дорогостоящую маркетинговую кампанию. Но ни у кого под рукой нет необходимых для принятия решения данных. Вы предлагаете решение и запрашиваете информацию у виртуального помощника Alexa от Amazon.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

Мастер и министр — Ольга Васильева о том, чем Россия удивит на мировом чемпионате рабочих профессий — В колледжах и техникумах должен серьезно обновиться перечень профессий. Какие из них исчезнут? Появится ли обязательный ЕГЭ для выпускников со средним профобразованием?

— Квартира без отдачи — Одно из последних решений Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ принесет несомненную пользу многим покупателям ипотечного жилья — Про опасность покупки жилья по ипотеке знают все. Если в жизни возникнут какие-либо проблемы с такой квартирой, то банк легко может забрать ее и не вернет уже выплаченную часть кредита.

— Проверят туры и операторов — Минэкономразвития защитит туристов — Минэкономразвития будет проверять туроператоров на основе риск-ориентированного подхода, чтобы защитить туристов от недобросовестных фирм.

— Больше зелени — Городским паркам подготовили новые правила — Зеленые зоны и парки многих городов не выдерживают натиска современной плотной жилой застройки. Как изменить ситуацию?

— Мост в помощь — Владимир Путин оценил работу властей Крыма и Севастополя — Президент провел в Крыму две встречи — с главой республики Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

— Накопили на всякий случай — Россия может стать четвертой страной в мире по золотовалютным запасам — Россия впервые за восемь лет может обогнать Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов и занять четвертое место в мире по этому показателю.

— Морем едины — Страны Каспийского региона провели первый экономический форум — Государствам Каспийского моря, договорившимся о его правовом статусе, теперь необходимо наполнять сотрудничество новыми проектами, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Рубли из сказки — Появились монеты с героями популярного мультфильма — В обращение новые деньги поступили 12 августа, сообщили в пресс-службе ЦБ, так что скоро они могут появиться в кошельках и нумизматических коллекциях россиян.

— Градус растет — Развитие АПК способствует глобальному потеплению — Есть меньше мяса и восстанавливать больше леса призывают эксперты Организации Объединенных Наций (ООН). Если не усилить меры по защите лесов и не снизить выбросы парниковых газов, связанные с пищевой промышленностью, планете грозит климатический кризис.

— Проценты и рубли — Как защитить сбережения от инфляции — В ближайшие месяцы произойдет плавное снижение ставок по банковским вкладам. Об этом предупредил Банк России. Банки во II квартале 2019 года снизили ставки по вкладам в рублях в среднем на 0,4 процентного пункта.

— Наличные на оборот — Банк России может разрешить МФО выдачу денег из касс — Услуги микрофинансовых организаций (МФО) могут стать доступнее через повышение оборачиваемости средств. Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям выдавать новые займы за счет наличных, поступивших в их кассы.

— "Пятерка" по всем статьям — Заместитель главкома ВКС России Сергей Дронов подтвердил, что государственные испытания новейшего истребителя пятого поколения Су-57 завершатся до конца этого года — "Хочу напомнить: по результатам совещаний в Сочи Верховным главнокомандующим поставлена задача — перевооружить три полка на самолеты Су-57". Он также напомнил, что эту крылатую машину отличают многофункциональность, сверхманевренность, режим длительного сверхзвукового крейсерского полета.

— Спасительные метры — В Тулуне и Нижнеудинске построят новые дамбы. Они будут рассчитаны на волну 14 метров — В подтопленных Тулуне и Нижнеудинске построят новые дамбы. Защитные сооружения будут рассчитаны на волну 14 метров. Такое решение принято на заседании правительства Иркутской области. Сейчас уже начаты проектные работы.

— На чужих крыльях — Военные США пролетят над Россией на украинском Ан-30Б — Российские военные инспекторы в рамках международного договора по открытому небу выполнят через неделю наблюдательный полет над некоторыми районами США. А в эти дни совместная американо-датская миссия снимет с воздуха ряд военных объектов РФ.

— Учите "цифру" — Треть россиян не уверены в своих силах при смене работы — Работу не хуже имеющейся ожидают найти без особых проблем только треть занятых. В то же время 45 процентов россиян считают, что это будет сделать сложно, а еще 20,8 процента и вовсе полагают, что альтернативное трудоустройство для них невозможно.

— Прогулка после "прогулки" — Очередная "мирная прогулка" в субботу распугала отдыхающих москвичей и лишила выручки кафе и рестораны — Заведениям даже приходилось закрывать двери, поскольку разгоряченные протестующие едва ли не штурмовали бары и отели, а после удивлялись: почему же их не укрывают от полиции? Самый нашумевший случай — сетевой отель в Лубянском проезде.

— Стаканчик бумажный, солдат — не бумажный — Омоновец, получивший травму на незаконной акции, идет на поправку — Старший сержант ОМОНа Александр, получивший 3 августа серьезную травму во время несанкционированной акции, вскоре вновь вернется в строй. Омоновец сообщил, что чувствует себя хорошо, теперь все зависит от решения консилиума врачей.

— Арестант из второго десятка — СКР предъявил обвинение новому фигуранту дела о беспорядках — В понедельник Тверской райсуд Москвы приговорил за повторное нарушение порядка на митинге 10 августа к 30 суткам административного ареста Бориса Золотаревского — начальника штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова.

— Достали и королеву — Елизавета II может прервать свой отпуск, чтобы не остаться "у разбитого корыта" — Британскую королеву загнали в угол — причем в буквальном смысле слова. Ее величество оказалась в ситуации, когда в свои 93 года у нее нет возможности спокойно сходить в отпуск — того и гляди во вверенном ей государстве разразится политический кризис.

— Лебединая песня Урсулы — Экс-министр обороны ФРГ простится с солдатами под "Ветер перемен" — Раскрыта интрига предстоящей в четверг церемонии прощания теперь уже экс-министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен с военнослужащими немецкой армии. Как выяснили СМИ, она пройдет под хит немецкой рок-группы Scorpions "Ветер перемен" ("Wind of change"), который сыграет музыкальный корпус бундесвера.

— Кабул за бортом — США хотят вывести все войска из Афганистана — Представитель "Талибана" (запрещена в РФ) Хирулла Хаирхва заявил, что после 14 августа существует высокая вероятность подписания мирного соглашения между движением и США в присутствии представителя ООН.

— С миру по капле — В Чехии считают угрозой дефицит пресной воды — Над территорией Чехии прошумели грозы, с неба на землю обрушились потоки воды. Возможно, это стало здесь самой позитивной новостью за последние месяцы. Дело в том, что вот уже пять лет государство в центре Европы страдает от засухи.

— Клеймо на всю жизнь — В Сибири первыми в стране начали применять самую "молодую" статью УК для борьбы с "лесными" бандами. Опыт оказался сложным — Суды стали выносить первые приговоры по делам, при расследовании которых как основная вменяется новая статья Уголовного кодекса РФ. Речь о ст. 191.1, которая предусматривает наказание за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины.

— Вам звонят из банка — Появился новый способ обмана клиентов — Новый и нестандартный способ телефонного мошенничества набирает обороты. Сотрудник банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию.

— "Валдай" на волне — На Волгу вышли суда на подводных крыльях нового поколения — Новейшее судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" теперь регулярно курсирует по Волге между Нижним Новгородом, Городцом и Макарьевым. В будущем году их парк вырастет до пяти единиц. В перспективе можно будет с ветерком домчаться из Нижнего Новгорода в Павлово, Лысково, Кстово.

— Дорогие соты — В регионах пасечники отсудили ущерб от пчеломора — Житель Орловской области отсудил у фермерского хозяйства 570 тысяч рублей за потравленных пестицидами пчел. В такую сумму суд оценил стоимость погибших насекомых и доходы, которые пасечник мог бы получить за продажу меда.

— Разбой на дачах — Грабители загородных домов предстанут перед судом — В Наро-Фоминском городском округе перед судом предстанут двое обвиняемых в совершении убийства, краж и разбойных нападений. Одна из потерпевших, оказав грабителям сопротивление, была убита. На стадии предварительного следствия двое обвиняемых свою вину признали частично и в содеянном раскаялись.

— "Кедр" все видит — В Приморье заработала система мониторинга леса — Разработанная по инициативе WWF России система космического мониторинга "Кедр", работающая в тестовом режиме на территории четырех лесничеств в Приморском и Хабаровском краях, в Приморье переходит на постоянный режим работы.

— Нагрел руки на тепле — На Урале муниципального чиновника отправили в колонию за взятки с котельных — К 8,5 годам лишения свободы и штрафу в 33 миллиона рублей приговорил суд бывшего заместителя главы Белоярского района Свердловской области Сергея Прохоренко. Бывший чиновник признан виновным в получении взяток от предпринимателей.

— В походе навечно — В России почтили память экипажа АПЛ "Курск" — 12 августа вся страна вспоминала одну из самых трагических дат в истории российского ВМФ — гибель АПЛ "Курск". 19 лет прошло с тех пор, как 118 членов экипажа субмарины 12 августа 2000 года погибли на своих боевых постах. Памятные митинги состоялись во множестве городов — от Мурманска до Севастополя и от Камчатки до Калининграда.

— Войти в АйТи — В "Сириусе" пройдет смена для программистов — Образовательный центр "Сириус" и Яндекс проведут проектную смену для студентов-разработчиков. В течение двух недель ребята будут работать над самыми перспективными IT-проектами. В фокусе — компьютерное зрение, системы хранения данных, автоматическая отработка текста и машинное обучение.

— Неуд от робота — За оценками студентов будет следить искусственный интеллект — Уже в 2021 году в российских вузах появится цифровая система, способная отслеживать успеваемость студентов. По словам разработчиков, главная задача сервиса на базе искусственного интеллекта — помочь студенту с успехом окончить университет, а также предупреждать о возможном отчислении.

— Кто заплатит за лицо — В Минздраве обсуждают включение пластических операций в полис ОМС — Семь из десяти клиник, оказывающих услуги по пластической хирургии, нарушают закон. Такие данные приводит Росздравнадзор. Масштабная проверка более 1250 медицинских организаций (большинство из них частные) показала, что в них царит вольница, зачастую опасная для жизни и здоровья пациентов.

— Как войти в "золотой миллиард" — У любой экономики ключевое измерение — собственность. Она же создает и другие структуры общества — Если в собственности совсем мало государства и много семей — это англосаксонская модель. Пожалуйте в США, Великобританию, Канаду. Массы акционеров воюют за капитализацию компаний. Огромные финансовые рынки и много новенького.

— Встали на ручник — Покупку автомобиля можно перенести на конец года — Продажи новых автомобилей в России продолжат снижаться, а цены — расти. В лучшем положении осенью окажутся бюджетные модели, которые можно будет приобрести в кредит на льготных условиях. Падение продаж стало трендом года.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Нелётное бремя — Авиасообщение с Грузией не восстановят в течение года — Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, в закавказскую республику продолжают приезжать граждане РФ наземным транспортом и через третьи страны.

— Угол надзора — Форекс-дилеры работают вопреки запрету ЦБ — Крупнейшие международные форекс-дилеры — Alpari Forex, Forex Club и Instaforex — продолжают работать в России несмотря на то, что в конце прошлого года ЦБ лишил их местные представительства лицензий. Хотя им и запрещено привлекать средства россиян, они принимают деньги с российских карт на счета, рекламируются и обзванивают клиентов.

— Оборотный эффект — Число занятых в МСП сократилось на 800 тысяч — За последний год число малых и средних предприятий (МСП) сократилось на 4% — до 5,7 млн, а количество занятых в этом секторе на 5% — до 15,2 млн человек, говорится в исследовании "Опоры России" на основе данных ФНС. Такая динамика наблюдается впервые с 2016 года и противоречит нацпроекту, согласно которому к 2025 году количество занятых в сфере МСП должно достичь 25 млн.

— Коньячный сервис — Бизнес предложил новую схему онлайн-продаж алкоголя — Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила новый способ легализации продаж алкоголя в Сети. Фиксировать время и место реализации спиртного позволит система выдачи онлайн-чеков через смартфоны и планшеты курьеров — с помощью облачных сервисов и QR-кодов.

— Остались огни — Регионы не могут справиться с пожарами самостоятельно — Регионы Сибири и Дальнего Востока вынуждены просить у Минприроды финансовой помощи в борьбе с лесными пожарами. Так, чтобы справиться со всеми возгораниями в Иркутской области, потребуется около 500 млрд рублей. Эксперты считают, если Минприроды изменит нормативы и обяжет субъекты тушить все возникшие лесные пожары, у многих областей просто не хватит бюджета, чтобы справиться со стихией.

— Вперед и с Крымом — Президент оценил развитие полуострова — Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя стало главной темой встречи президента Владимира Путина с руководителями этих регионов, которая прошла на полуострове 12 августа. Сергей Аксёнов доложил главе государства о планах по реализации нацпроектов на территории республики, а Михаил Развожаев обратился с просьбой создать в городе отдельную программу поддержки строительства жилья.

— Римский правый — Маттео Сальвини метит в кресло премьера — Через год после начала работы нового правительства Италия вновь находится на пороге досрочных парламентских выборов. Их инициатор — лидер движения "Лига", вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини. Специально для выражения правительству вотума недоверия он вызвал в Рим итальянских парламентариев.

— Осеннее спасение — Косовским сербам отправят гумпомощь — Русская гуманитарная миссия (РГМ) совместно с Сербской православной церковью (СПЦ) в течение осени доставит косовским сербам гуманитарную помощь. Речь идёт приблизительно о тонне продуктов и товаров первой необходимости. Их распределят между 300 семьями.

— Здоровая привязанность — Ученые нашли еще одно доказательство пользы грудного вскармливания — Материнское молоко большинства млекопитающих, в том числе человека, содержит фрагменты белков, по строению и составу похожие на опиоиды. Как оказалось, эти так называемые бета-казоморфины влияют на развитие и поведение детёнышей.

— Сердце в трубочку — Кардиоболезни обнаружат по выдыхаемому воздуху – В России создают уникальную методику выявления сердечно-сосудистых заболеваний. Она гораздо проще существующего сейчас сложного диагностического комплекса (анализы, кардиограмма, УЗИ и т.д). Ученые выяснили, что определить у человека патологии сердца можно по выдыхаемому воздуху — в нём содержатся повышенные концентрации ацетона, изопрена и некоторых других веществ.