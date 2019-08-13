ВЛАДИВОСТОК, 13 авг /ПРАЙМ/. Два региона Дальнего Востока выполнили поручение президента войти в топ-30 национального инвестиционного рейтинга, сообщил полпред президента в ДФО вице-премьер Юрий Трутнев.

"Владимир Путин в 2017 году поручил регионам Дальнего Востока войти в топ-30 национального инвестиционного рейтинга. Задача достаточно сложная, потому что это конкурентное пространство… Задачу необходимо выполнять. Прежде всего, это работа губернаторов. Сегодня поручение президента выполнено двумя регионами – Якутией, 22-е место, и Камчатский край, 28-е место", — сказал Трутнев, открывая заседание совета при полпреде во Владивостоке.

По его словам, высокую динамику также показал Приморский край, он улучшил показатели на 21 позицию.

"Самая плохая динамика в Хабаровском крае, который на 21 позицию снизился в рейтинге. Я прошу на это Сергея Ивановича (Фургала, губернатора) обратить внимание, это плохая история. В целом по итогам работы 9 из 11 регионов показатели улучшили. Работу надо продолжать", — сказал полпред.

"У нас сегодня присутствуют представители правоохранительных, силовых структур. Хочу обратить внимание, что, по данным Агентства стратегических инициатив, предприниматели не отмечают снижения административной нагрузки, хотя это прямо следует из получения президента. Надо посмотреть, что происходит и кто не слышит поручения президента", — добавил он.