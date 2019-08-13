Участие более 4 тысяч делегатов из 60 стран ожидается на ВЭФ-2019 – Трутнев
ВЛАДИВОСТОК, 13 авг /ПРАЙМ/. Участие более 4 тысяч делегатов из 60 стран ожидается в этом году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Мы ожидаем участия более 4 тысяч делегатов из 60 стран мира… Мы подведем итоги пятилетней работы. Есть, о чем поговорить, доложить о том, что сделано, обсудить, что мы обязаны делать", — сказал Трутнев, открывая заседание совета при полпреде во Владивостоке.
Он напомнил, что в понедельник во Владивостоке принимали масштабную делегацию из Индии. Бизнесмены и чиновники прилетели на Дальний Восток в преддверие ВЭФ.
"Надеемся на то, что эта работа послужит дальнейшей дружбе и сотрудничеству между нашими странами и привлечению инвестиций в дальневосточные регионы", — отметил полпред.
Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
https://1prime.ru/News/20190813/830232966.html