ВЛАДИВОСТОК, 13 авг /ПРАЙМ/. Участие более 4 тысяч делегатов из 60 стран ожидается в этом году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы ожидаем участия более 4 тысяч делегатов из 60 стран мира… Мы подведем итоги пятилетней работы. Есть, о чем поговорить, доложить о том, что сделано, обсудить, что мы обязаны делать", — сказал Трутнев, открывая заседание совета при полпреде во Владивостоке.

Он напомнил, что в понедельник во Владивостоке принимали масштабную делегацию из Индии. Бизнесмены и чиновники прилетели на Дальний Восток в преддверие ВЭФ.

"Надеемся на то, что эта работа послужит дальнейшей дружбе и сотрудничеству между нашими странами и привлечению инвестиций в дальневосточные регионы", — отметил полпред.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.