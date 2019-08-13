МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Уолл-стрит во вторник растут на 2% на новостях о том, что Соединенные Штаты откладывают до 15 декабря введение новых пошлин на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.27 мск индекс Dow Jones рос на 1,94% — до 26399,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,56%, до 8064,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,05%, до 2941,82 пункта.

Ранее во вторник торгпред США сообщил, что Вашингтон откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары. При этом торгпред не уточнил объем продукции, которая выводится из-под действия пошлин.

В начале августа президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона с сентября ввести пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов.

"В очень краткосрочной перспективе это несколько снимет давление (на рынки — ред.)", — приводит газета Wall Street Journal комментарий директора отдела исследований FBB Capital Partners Майка Бейлея (Mike Bailey). Другие эксперты опасаются, что краткосрочная волатильность на рынках сохранится, так как за сильным однодневным ростом в ближайшее время может последовать коррекция.

На динамику торгов оказывает влияние и статистика по инфляции в США. По данным минтруда США, годовая инфляция в стране в июле составила 1,8% после 1,6% в июне. Аналитики ожидали ускорения лишь до 1,7%. В месячном выражении потребительские цены ожидаемо выросли на 0,3%.