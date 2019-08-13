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ВАШИНГТОН, 13 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация решила отложить введение новых пошлин на товары из Китая, чтобы не нанести ущерба американским покупателям перед Рождеством.

Ранее во вторник торгпред США сообщил, что откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки. Торгпред не уточнил объем продукции, которая выводится из-под действия пошлин.

По словам Трампа, США это "делают для рождественского периода", чтобы избежать негативного влияния на покупателей в США.

"Только чтобы помочь разным группам людей", — сказал он, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать такое решение. Он добавил, что США больше не будут откладывать введение пошлин.

"Нет, мы делаем это для рождественского периода, просто на случай, если некоторые пошлины повлияют на покупателей в США", — заявил Трамп, отметив, что пока пошлины не оказали никакого негативного влияния на американских покупателей. Напротив, по его словами, США за счет пошлин удалось собрать около 60 миллиардов долларов с Китая.

Американский президент в начале августа анонсировал введение с сентября пошлин в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов.