БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг /ПРАЙМ/. Цены в аргентинских магазинах могут вырасти в ближайшее время на 15% из-за высокой доли валюты в затратах на их производство, сообщают источники издания Infobae в сфере торговли.

В понедельник утром аргентинский песо на итогах праймериз ослаб почти на 30% — если с 9 по 11 августа доллар стоил 46-47 песо, то в начале дня 12 августа банки и обменники продавали доллары по 50 песо, а затем и по 60-64. Вечером во вторник обменный курс в среднем составлял 58 песо.

Кроме того, многие поставщики в настоящее время приостанавливают доставку товаров в магазины из-за неопределенности с долларом, заключение контрактов об аренде переносится на более поздний срок.

Все это происходит на фоне действия программы правительства по борьбе с инфляцией. Власти страны в апреле заключили соглашение с 16 компаниями о том, что цены на 60 продуктов, входящих в базовую потребительскую корзину, будут заморожены как минимум на шесть месяцев. Среди этих продуктов — масло, рис, мука, лапша, молоко, йогурт, сахар, консервы, полента, печенье, джемы и напитки. Компании обязались обеспечить доступность продукции в 2,5 тысячах торговых точках.

Теперь компании могут потребовать от властей пересмотра данного соглашения.

Во время праймериз 11 августа аргентинцы выбирали кандидатов, которые представят ту или иную партию на выборах президента, но по сути это был срез общественного мнения, позволяющий понять, кто из претендентов может победить в октябре. По итогам обработки 98,67% голосов оппозиционный альянс Альберто Фернандеса "Фронт для всех" (Frente de todos) набирает 47,65%, коалиция действующего президента "Вместе за перемены" (Juntos por el cambio) 32,08%.