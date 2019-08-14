МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. "Газпром" подключил Чаяндинское месторождение в Якутии к газопроводу "Сила Сибири", сообщает оператор разработки месторождения "Газпром добыча Ноябрьск".

"В настоящее время завершены работы по подключению Чаяндинского месторождения к газопроводу "Сила Сибири" — полностью готов трубопровод-подключение, соединяющий добычную и газотранспортную инфраструктуру", — говорится в сообщении.

Оператор сообщает, что на Чаяндинском месторождении ведется активная подготовка к заполнению газом "Силы Сибири" в рамках проекта по организации поставок этого ресурса в Китай по "восточному" маршруту.

Отмечается, что в июле началась подача газа на установку комплексной подготовки газа №3 для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой. С УКПГ-3 будет обеспечена подача газа в газопровод "Сила Сибири".

В мае "Газпром добыча Ноябрьск" сообщал, что в июле начнет добычу газа на Чаяндинском месторождении, а в августе приступит к заполнению им газопровода "Сила Сибири".