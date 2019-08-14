МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Выход США из ВТО не стал бы чем-то фатальным для организации, а реализация такой возможности могла бы дать толчок к реформированию и совершенствованию правил ВТО, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Для самой организации потеря одного крупного игрока все-таки не является фатальной. Возможно даже, что серьезное изменение конфигурации "тактических союзов" и групп интересов внутри ВТО, которое неизбежно последует за выходом американцев, даст толчок к ее реформированию и совершенствованию многосторонних правил по тем направлениям, по которым переговоры давно находятся в тупике", — сказал Орешкин журналистам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО, "если это потребуется". Он убежден, что правила организации лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения. В особенности он отметил Китай, с которым у США идет фактическая торговая война. Трамп также назвал "ужасным решением" допуск КНР в ВТО.

Орешкин добавил, что со стороны США уже не первый раз звучат слова о возможности выхода из ВТО. "Если такого рода "напоминания" начинают раздаваться слишком часто, они становятся похожи на переговорные приемы, призванные произвести впечатление на контрагентов по обсуждаемым торговым сделкам. На эту же мысль наводит и позиция, которую американские торговые дипломаты занимают сейчас в Женеве по ключевому вопросу – функционированию системы разрешения споров", — продолжил министр.

"Складывается впечатление, что, блокируя нормальную работу апелляционного органа ВТО, американцы создают для себя дополнительные рычаги влияния на своих торговых партнеров, в том числе для того, чтобы подтолкнуть их к принятию выгодных Вашингтону решений по реформированию организации", — отметил он.

Пока для ВТО нет и не предвидится сопоставимой по эффективности глобальной альтернативы, смысла отказываться от нее нет даже у таких крупных участников международной торговли, как США, считает министр.