БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг /ПРАЙМ/. Главные соперники на предстоящих президентских выборах в Аргентине — действующий глава государства Маурисио Макри и Альберто Фернандес, представляющий левоцентристские силы, — договорились сотрудничать, чтобы избирательный процесс как можно меньше влиял на экономику, следует из заявления Макри в Twitter.

"Недавно у нас был хороший и долгий телефонный разговор с Альберто Фернандесом. Он пообещал сотрудничать и сделать все возможное, чтобы этот избирательный процесс и политическая неопределенность, которую он порождает, как можно меньше затрагивали экономику", — написал он.

Президент добавил, что его оппонент выразил стремление обеспечить спокойствие на рынках, стороны договорились быть и дальше открытыми для диалога.

Президентские выборы в Аргентине пройдут в октябре, но на праймериз 11 августа левоцентристская оппозиция во главе с Фернандесом с большим отрывом опередила команду действующего президента (48% против 32%).

На следующий же день после голосования песо обвалился почти на 30% и до сих пор не может восстановить свои позиции, основной биржевой индекс страны рухнул на 38%, что стало одним из худших показателей за всю историю. Магазины уже заявили о том, что поднимают цены на 15%.