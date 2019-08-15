МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин опроверг предположение, что причиной жесткой посадки самолета А321 вблизи аэропорта "Жуковский" стали свалки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что за территорией аэропорта расположена несанкцинированная свалка, где постоянно летают стаи птиц, которые, видимо, попали в двигатель самолета и стали причиной аварии.

"Предположение о том, что причиной жесткой посадки самолета вблизи аэропорта "Жуковский" стали окрестные свалки, на которых обитают птицы, ошибочно. Ближайший к месту посадки полигон — "Сафоново" закрыт в 2012 году, отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет. Полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений", — цитирует Куракина пресс-служба ведомства.

Он также отметил, что службы аэропорта и специализированные организации, подведомственные Росавиации, в министерство экологии Московской области за содействием по поводу организации безопасности полетов не обращались.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.