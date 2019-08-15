БАНГКОК, 15 авг /ПРАЙМ/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) договорилось о сотрудничестве с Федерацией промышленников Таиланда (Federation of Thai Industries), соответствующее соглашение готовится к подписанию на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в начале сентября, сообщил РИА Новости в четверг управляющий директор АНО АПИ Игорь Дахин.

Договоренность была достигнута на полях проходившего в этот день в столице Таиланда российско-таиландского бизнес-форума.

"Мы провели переговоры с председателем Федерации промышленников Таиланда господином Супханом Монгкхонсутри и договорились подписать соглашение о сотрудничестве между нашими организациями во время Восточного экономического форума во Владивостоке, который состоится 4 – 6 сентября", — сообщил агентству Дахин.

"Это соглашение позволит российской стороне представлять на рассмотрение таиландским предпринимателям инвестиционные возможности в различных отраслях экономики Дальневосточного федерального округа, в том числе в энергетике, сельском хозяйстве, горнорудной промышленности и других отраслях", — добавил он.

Дахин выступил на форуме с краткой презентацией конкретных инвестиционных возможностей российского Дальнего Востока, которая вызвала немалый интерес у таиландских участников форума.

В мероприятии, организованном министерством промышленности и торговли РФ, Российско-таиландским деловым советом, Российско-таиландской торговой палатой и торговым представительством РФ в Таиланде приняли участие более 120 компаний с обеих сторон.

Российскую делегацию на форуме возглавлял заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.