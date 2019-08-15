БУЭНОС-АЙРЕС, 15 авг /ПРАЙМ/. Инфляция в Аргентине снижается четвертый месяц подряд, в июле она составила 2,2%, следует из доклада Национального института статистики.

Вместе с тем уже в августе инфляция может серьезно ускориться из-за ухудшения экономической ситуации в стране после праймериз, отмечали эксперты, опрошенные РИА Новости.

"Потребительские цены выросли на 2,2% в июле 2019 года по отношению к июню и набрали 25,1% за последние 7 месяцев", — отмечается в докладе.

Больше всего выросли цены на продукты питания, услуги ресторанов и отелей, культурно-развлекательные услуги, а также на здравоохранение.

В июне инфляция составляла 2,7%.

Президентские выборы в Аргентине пройдут в октябре, но на праймериз 11 августа левоцентристская оппозиция во главе с Альберто Фернандесом с большим отрывом опередила команду действующего президента Маурисио Макри (48% против 32%). На следующий же день после голосования песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение.