МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Бразилия выйдет из южноамериканского торгового блока Меркосур, если оппозиция в Аргентине выиграет президентские выборы в октябре и применит протекционистские меры для защиты своего рынка, заявил бразильский министр экономики Паулу Гедес.

Президентские выборы в Аргентине пройдут в октябре, но на праймериз 11 августа левоцентристская оппозиция во главе с Альберто Фернандесом с большим отрывом опередила команду действующего президента Маурисио Макри (48% против 32%). Фернандес идёт на выборы в связке с бывшим президентом страны Кристиной Киршнер.

"Если Кристина Киршнер придет (к власти) и закроет экономику, мы покинем Меркосур", — приводит слова министра агентство Рейтер.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что "левоориентированные бандиты" ввергнут Аргентину в хаос, поскольку "последуют путем Венесуэлы".

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. На них приходится 250 миллионов человек населения и более 75% совокупного ВВП континента.