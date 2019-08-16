ВАШИНГТОН, 16 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Великобритания стремительно движутся в сторону заключения торговой сделки.

Ранее британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что Великобритания намерена работать с США по заключению сделки о свободной торговле после Brexit.

"Я считают, что у нас будет фантастичная и крупная торговая сделка с Великобританией. Все движется в эту сторону очень быстро", — сказал он журналистам.