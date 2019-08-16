Госдеп: налоговое регулирование Украины по-прежнему непрозрачно, несмотря на улучшения
ВАШИНГТОН, 16 авг /ПРАЙМ/. Украина по-прежнему, несмотря на улучшения в области бюджетной политики, пока не отвечает необходимым требованиям по прозрачности налоговой политики, следует из распространенного госдепартаментом США в пятницу ежегодного доклада, посвященного анализу налоговой прозрачности за 2018 год.
Украина по-прежнему находится в списке стран, которые к 2019 году "не смогли достигнуть минимальных требований по прозрачности в области налогообложения".
Аналитики ведомства отмечают, что в течение отчетного периода правительство сделало бюджет и информацию о долге доступными общественности, включая доступ онлайн. Как заявили в госдепе, бюджетные документы в основном давали полную картину запланированных правительством расходов и потоков доходов.
"Тем не менее, не все ассигнования на государственные предприятия и доходы были отражены в общедоступных документах, хотя аудит крупных государственных предприятий улучшился", — подчеркнули в американском ведомстве.
Кроме того, у госдепартамента есть претензии к процессу выдачи лицензий и контрактов на добычу природных ресурсов. Этот процесс "претерпел некоторые позитивные изменения в области нормативно-правового регулирования, но по-прежнему нуждается в полномасштабной законодательной перестройке для искоренения сохраняющейся коррупции", добавили в госдепе.
https://1prime.ru/News/20190816/830246946.html