ВАШИНГТОН, 16 авг /ПРАЙМ/. Украина по-прежнему, несмотря на улучшения в области бюджетной политики, пока не отвечает необходимым требованиям по прозрачности налоговой политики, следует из распространенного госдепартаментом США в пятницу ежегодного доклада, посвященного анализу налоговой прозрачности за 2018 год.

Украина по-прежнему находится в списке стран, которые к 2019 году "не смогли достигнуть минимальных требований по прозрачности в области налогообложения".

Аналитики ведомства отмечают, что в течение отчетного периода правительство сделало бюджет и информацию о долге доступными общественности, включая доступ онлайн. Как заявили в госдепе, бюджетные документы в основном давали полную картину запланированных правительством расходов и потоков доходов.

"Тем не менее, не все ассигнования на государственные предприятия и доходы были отражены в общедоступных документах, хотя аудит крупных государственных предприятий улучшился", — подчеркнули в американском ведомстве.

Кроме того, у госдепартамента есть претензии к процессу выдачи лицензий и контрактов на добычу природных ресурсов. Этот процесс "претерпел некоторые позитивные изменения в области нормативно-правового регулирования, но по-прежнему нуждается в полномасштабной законодательной перестройке для искоренения сохраняющейся коррупции", добавили в госдепе.