МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Министерство торговли США может продлить лицензию китайской телекоммуникационной компании Huawei, что позволит ей закупать оборудование у американских предприятий, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, "временная генеральная лицензия" будет продлена на 90 дней.

Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Поэтому компания Google заявила о прекращении с Huawei делового сотрудничества, закрыв для китайской фирмы доступ к технологиям и программному обеспечению Google. Временные разрешения Google на предоставление обновлений ОС Android существующим клиентам китайской компании действуют до 19 августа.