МОСКВА, 18 авг /ПРАЙМ/. Великобритания может столкнуться с нехваткой продовольствия, медикаментов и топлива, критической ситуацией в портах, ростом расходов на социальное обеспечение и жесткой границей с Ирландией в случае выхода из Европейского союза без соглашения, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на попавшие в его распоряжение правительственные документы.

В частности, согласно составленным офисом кабинета министров документах, правительство ожидает возвращения к жесткой границе между Соединенным Королевством и Ирландией, что может привести к протестам и блокированию дорог.

Задержки на границе на протяжении месяцев могут "затронуть поставки топлива", что приведет к потенциальным сбоям в обеспечении в Лондоне и на юго-востоке Великобритании.

Кроме того, указано, что 85% грузовых транспортных средств могут столкнуться с задержками до 2,5 дней при проходе через таможенный контроль Франции. Ожидается, что значительные перебои работы в портах могут продолжаться до трех месяцев, прежде чем поток трафика достигнет 50-70% от текущего объема.

Также пошлины на импорт бензина могут привести к закрытию двух нефтеперерабатывающих предприятия, потере 2 тысяч рабочих мест и забастовкам.

Медицинское снабжение, как указано в документах, также может пострадать от "длительных задержек" на пропускных пунктах. Свежие продукты станут менее доступны, а цены могут возрасти. Повышение цен затронет сферу социального обеспечения, мелкие поставщики будут ощущать последствия Brexit 2-3 месяца, крупные – до полугода.

Как пишет издание, в документах описаны скорее последствия Brexit без соглашения, нежели худшие сценарии. "Это правдоподобные, основные, обоснованные сценарии – не худший вариант", — заявил изданию высокопоставленный источник из правительства.

В январе британские власти сообщили, что начали накапливать запасы продовольствия, топлива, запасных частей и боеприпасов на военных базах страны в рамках подготовки к выходу страны из ЕС без соглашения по Brexit. Запасы хранятся как на базах внутри страны, так и на расположенных в Гибралтаре, на Кипре и на Фолклендских островах. Предварительные закупки, по данным на конец января, уже обошлись британским властям в 23 миллиона фунтов стерлингов.

Позже министр здравоохранения Британии Мэттью Хэнкок заявил, что достаточный запас лекарств, в том числе инсулина, создан в Британии на случай перерывов поставок из Европы при выходе Соединенного Королевства из ЕС без соглашения.