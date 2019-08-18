МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) провела обследование бортовых самописцев самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего в четверг утром аварийную посадку возле подмосковного аэропорта Жуковский, в настоящее время ведется их расшифровка, сообщает в воскресенье МАК.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.

"В научно-техническом центре МАК проведено обследование бортовых регистраторов, которое установило надлежащее состояние обоих регистраторов (речевого и параметрического) и наличие на них записей аварийного полета. Ведется расшифровка и анализ данных записей", — говорится в сообщении.

Комиссия МАК по расследованию авиационного происшествия с самолетом Airbus A-321 VQ-BOZ авиакомпании "Уральские авиалинии", происшедшего 15 августа в районе аэродрома Раменское, продолжает работу на месте авиационного происшествия.