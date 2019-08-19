МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Россия заинтересована в заключении торгового соглашения с Лондоном после выхода Британии из ЕС, сообщил торгпред РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.

"По нашему мнению, заключение нового торгового соглашения было бы полезно обеим сторонам. В то же время с уверенностью можно сказать, что вне зависимости от того, в каком формате произойдет Brexit, Россия и Британия продолжат торговать как минимум на условиях ВТО, как и торгуют сегодня", — пояснил Абрамов газете "Известия".

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил предложение об условиях выхода из ЕС, подготовленное правительством бывшего премьер-министра Терезы Мэй.

Еврокомиссия в свою очередь неоднократно заявляла, что достигнутое в прошлом году соглашение об условиях Brexit не подлежит пересмотру и об изменении его условий переговоров быть не может. При этом ЕК заявила и о готовности оценить конкретные предложения Великобритании по Brexit, если они будут укладываться в канву достигнутого прошлогоднего договора о "разводе".

Нынешний британский премьер Борис Джонсон намерен реализовать Brexit в конце октября "при любом сценарии".