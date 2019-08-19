МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Базовый набор российского школьника, состоящий из пенала, рюкзака и школьной формы, обойдется в среднем в 2,619 тысячи рублей, сообщили РИА Новости аналитики сервиса "Авито".

В тройке городов с самым дорогим школьным набором лидирует Москва (3,326 тысячи рублей, за год цена выросла на 5%). На втором месте находится Иркутск, где за год набор подорожал на четверть — до 3,147 тысячи рублей. Замыкает тройку Санкт-Петербург с показателем 3,041 тысячи рублей и приростом в цене 4%.

В среднем по России школьный набор за год прибавил в цене на 2%. Максимальное подорожание аналитики "Авито" отметили в Сибири и Поволжье. Помимо Иркутска, набор подорожал на 11% в Красноярске (2,631 тысячи рублей) и на 9% в Саратове (2,346 тысячи рублей). В Тольятти и Барнауле товары для школы, наоборот, немного подешевели на 4% и 3%, они стоят 2,254 тысячи рублей и 2,308 тысячи рублей соответственно.

Дешевле всего необходимые для школы товары можно найти в Ижевске — комплект обойдется в 2,02 тысячи рублей (плюс 4%), а также в Перми (2,142 тысячи рублей, минус 3%) и Волгограде (2,17 тысячи рублей, плюс 2%).

"Из 2,619 тысячи рублей, которые российская семья в среднем тратит на подготовку к школе, больше всего уходит на рюкзак. Его стоимость в среднем 1,215 тысячи рублей. На втором месте в списке трат школьная форма — в среднем 1,08 тысячи рублей. Пенал в среднем стоит 324 рубля. Однако в ряде городов школьная форма — основная затратная статья для родителей", — рассказали в "Авито". Дороже всего школьная форма обходилась Иркутске (1,356 тысячи рублей), дешевле всего в Ижевске (741 рубль).

В ходе исследования аналитики "Авито" сравнивали данные в период с 1 июня по 14 августа 2019 и 2018 годов.