БУЭНОС-АЙРЕС, 19 авг /ПРАЙМ/. Новый министр финансов Аргентины Эрнан Лакунса озвучит меры борьбы с кризисом после официального назначения, запланированного на вторник, сообщает телеканал TN со ссылкой на самого чиновника.

Накануне он провел целый ряд встреч, в том числе с прежним министром Николасом Духовны. В понедельник Лакунса встретился с президентом Аргентины Маурисио Макри. В совещании приняли участие глава кабинета министров Маркос Пенья, глава ЦБ Гидо Сандлерис, министр производства Данте Сика и мэр Буэнос-Айреса Орасио Родригес Ларрета.

Пресс-конференция министра должна состояться во второй половине дня во вторник.

Министр финансов Аргентины Николас Духовны вечером 17 августа подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз. В письме, направленном президенту Макри, он объяснил свой поступок тем, что стране нужно "значительное обновление в сфере экономики".

В последние дни Аргентина переживает усугубившийся экономический кризис, вызванный итогами праймериз. Президентские выборы пройдут только в октябре, но на праймериз 11 августа левоцентристская оппозиция во главе с Альберто Фернандесом с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Аргентины до "B-" с "B", а агентство Fitch снизило рейтинг страны до "CCC" с "B", объясняя это ростом политической неопределенности после праймериз.