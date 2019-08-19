МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Пользователи Google по всему миру столкнулись со сбоями в работе поисковой системы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои стали отмечаться с 21.09 мск. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в США, Бразилии, Чили и многих европейских странах. С проблемами столкнулись и жители России — наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Омска.

Отмечается, что 94% пользователей Google жалуются на проблемы с входом в учетную запись, 5% — на проблемы с поиском.