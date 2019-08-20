ДОХА, 20 авг /ПРАЙМ/. Катар начинает строительство порта на уровне мировых стандартов в центральном Сомали при участии своих инвестиций, сообщил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани по итогам визита в Могадишо.

"Начало проекта порта Хобьо в провинции Мудуг в центральной части Сомали на берегу Индийского океана даст возможность сомалийским гражданам получить работу и поможет в развитии экономики", — отметил он в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

По его словам, новый современный порт будет построен по стандартам лучших портов мира.

Катар поддерживает крепкие связи с правительством Сомали и много инвестирует в экономику этого государства, долгие годы охваченного гражданской войной.