МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Белый дом начал изучать вопрос о возможности временного сокращения налога на заработную плату, чтобы остановить экономический спад, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

По словам источников, Белый дом в последние дни изучает различные варианты, которые помогли бы остановить замедление темпов роста экономики. Отмечается, что обсуждения вопроса о сокращении налога на зарплату пока находятся на ранней стадии, и в Белом доме еще не решили, следует ли продвигать эту идею в конгрессе США.

Как сообщает газета, миллионы американцев платят налог на заработную плату в размере 6,2%, который используются для финансирования программ социального страхования. В последний раз администрация экс-президента США Барака Обамы снижала налог на зарплату до 4,2%, чтобы стимулировать рост потребительских расходов. Однако в 2013 году налог восстановили до 6,2%.

Отмечается, что американцы платят налоги на заработную плату с доходов до 132 900 долларов, поэтому сокращение налоговых сборов остается популярной идеей для многих законодателей, стремящихся помочь людям со средним уровнем дохода. Однако сокращение налогов на заработную плату может значительно увеличить дефицит и лишить программы страхования миллиардов долларов.