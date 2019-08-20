МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Группа генеральных прокуроров штатов США готовится начать антимонопольное расследование в отношении крупных технологических компаний, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее антимонопольное расследование в отношении крупных технологических компаний, лидирующих на рынке, начало министерство юстиции США.

По данным издания, расследование прокуроров может быть официально начато уже в следующем месяце. В его рамках будет установлено, использовали ли компании свои рыночные преимущества для подавления конкуренции.

В июне судебный комитет палаты представителей США сообщил, что начнет проверку соблюдения антимонопольных законов на цифровых рынках. Ряд американских СМИ сообщили, что антимонопольное расследование коснется таких технологических гигантов, как Facebook, Amazon, Google и Apple.

Одновременно с этим агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что власти США готовятся начать крупное расследование в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства. По данным источников, полномочия в ходе расследования будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая возьмет под надзор Amazon и Facebook, и министерством юстиции, которое займется Apple и Google.