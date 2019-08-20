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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Запарижская сечь — Как Владимир Путин и Эмманюэль Макрон отдохнули на Лазурном берегу — 19 августа президент России Владимир Путин прилетел на Лазурный берег, в официальную резиденцию президента Франции, для переговоров с Эмманюэлем Макроном.

— "Роснефти" замораживают Арктику — Минфин хочет заблокировать льготы за Полярным кругом — Вопреки мораторию на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, "Роснефть" настаивает на льготах для проекта с "Нефтегазхолдингом" в Арктике "Восток Ойл", угрожая срывом планов загрузки Севморпути.

— Нефтеперекачественная инстанция — "Транснефть" хочет управлять всеми пунктами сдачи и приема нефти в России — "Ъ" стали известны детали предложений "Транснефти" по усилению контроля за поступлением нефти в трубопроводы. Они последовали за апрельским инцидентом, который надолго парализовал работу нефтепровода "Дружба".

— Деньги задержат на входе — Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей — Банки предлагают внести поправки в законы, которые позволят на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств.

— Изъятия устали от ожидания — Минсельхоз предлагает признавать сельхозземли брошенными постфактум — Минсельхоз подготовил поправки к закону о сельхозземлях, они предполагают возможность признания земли неиспользуемой три года и изъятия ее уже по факту выявления брошенных участков — сейчас для изъятия Россельхознадзор вынужден фиксировать нарушения в течение этого срока.

— Бизнес-климат согревается газетами — В ВБ связали реформы с освещением Doing Business в СМИ — Освещение в прессе результатов рейтинга Doing Business влияет на готовность регуляторов к проведению реформ деловой среды, утверждают во Всемирном банке (ВБ).

— Граждане не верят в лучший ВВП — Частное потребление уклоняется от поддержки экономического роста — Зафиксированное Росстатом ускорение роста реальных зарплат в РФ в июне—июле 2019 года, вероятнее всего, окажется временным. Ухудшение динамики розничного потребления, как и соответствующих ожиданий, свидетельствует: граждане не верят в реальность улучшений в экономике страны в ближайший год.

— Стройке не хватает рук — Мониторинг рынка труда — Российской строительной сфере не хватает представителей рабочих профессий — некоторые специальности в дефиците даже в Москве. Такие выводы сделали аналитики сервиса "Работа.ру", проанализировав данные собственной базы резюме и вакансий за июль 2019 года.

— Технология про тесты — В Москве готовятся в третий раз испытать систему электронных выборов — 21 августа департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы в третий раз протестирует систему электронных выборов.

— Дума вмешалась во вмешательство — Из всех ответов Западу выбран зеркальный — Госдума подготовила зеркальный ответ на обвинения в предполагаемом вмешательстве России в избирательный процесс в США. В понедельник, 19 августа, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о незамедлительном создании парламентской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ: этот вопрос оказался столь важен, что ряду депутатов для участия в работе новой комиссии пришлось досрочно прервать отпуска.

— Алексею Хотину поменяли семь миллиардов на двести — В деле "Югры" рекордно выросла растрата — Как стало известно "Ъ", в громком уголовном деле о хищении денежных средств из обанкротившегося банка "Югра" многократно выросла сумма ущерба. В связи с этим всем фигурантам этого расследования, включая бывшего владельца банка Алексея Хотина, предъявлено новое обвинение.

— Возмещение НДС за неоплаченный газ сочли хищением — Бывшего гендиректора "Газпром межрегионгаз Пятигорск" будут судить по обвинению в мошенничестве — Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" Аркадия Деревянко, обвиняемого в махинациях с НДС на сумму более 1 млрд руб.

— Тольяттинский банкир задержался в московском СИЗО — Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в миллиардных хищениях финансиста — Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд вчера поддержал решение Басманного райсуда о продлении срока содержания под стражей руководителя Тольяттихимбанка Александра Попова.

— Черноморский участок уже не вернуть — Суд отказал прокурорам и Росимуществу в истребовании "дачи Сердюкова" — Как стало известно "Ъ", вступило в силу решение Арбитражного суда Краснодарского края о судьбе участка на побережье в пригороде Анапы, на котором расположена так называемая дача Анатолия Сердюкова: суд отказал Росимуществу и военной прокуратуре в ее истребовании из владения ООО "Ситиинжиниринг".

— Школьников выводят из зоны доступа — Подготовлены рекомендации об ограничении использования детьми мобильных телефонов — Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования разработали методические рекомендации для руководства общеобразовательных школ, согласно которым необходимо ограничить использование мобильных телефонов детьми в учебных заведениях.

— Участников массовых беспорядков стало на одного меньше — Мосгорсуд отклонил еще две апелляции на арест фигурантов дела 27 июля — Мосгорсуд отклонил две жалобы фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Сергея Фомина и Данила Беглеца на избрание им ареста в качестве меры пресечения. Оба останутся в СИЗО до 9 октября.

— Объект ЮНЕСКО вытесняют на обочину — Через Кавказский заповедник вдобавок к автотрассе может пройти железная дорога — Экологи обеспокоены идеей строительства железной дороги от Адлера до Минвод — о таких планах недавно заявил полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

— Прокуратура не поверила таможенникам — Отменено постановление о возбуждении дела о контрабанде психотропных веществ — Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о контрабанде психотропных средств, возбужденного после получения матерью инвалида купленного ею по интернету не зарегистрированного в России психотропного противосудорожного препарата "Фризиум".

— Турция применила высокосочинское оружие — Анкара может счесть атаку на конвой в Идлибе нарушением соглашений с РФ — ВВС Сирии атаковали турецкий вооруженный конвой после того, как Дамаск заподозрил Анкару в помощи боевикам в Хан-Шейхуне — одном из ключевых населенных пунктов в зоне деэскалации Идлиб.

— Кашмир выходит из шока — Спорный регион пытается вернуться к нормальной жизни — Правительство Индии частично сняло ограничительные меры, введенные в Джамму и Кашмире после отмены особого статуса этого граничащего с Пакистаном региона с преобладающим мусульманским населением.

— Афганистан не поборол зависимость от террористов — Национальный праздник омрачили новые взрывы — На фоне переговоров между Вашингтоном и движением "Талибан" в Афганистане громко заявила о себе другая террористическая группировка — "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В субботу ее сторонники напали на гостей шиитской свадьбы, убив более 60 человек.

— Никол Пашинян не согласился с участниками экологических протестов в Армении — Борьба за власть — В центре Еревана вчера прошла массовая акция протеста с требованием не разрешать эксплуатацию компанией Lydian Armenia Амулсарского золоторудного месторождения, второго по запасам в стране.

— Минпромторг поможет судам обрусеть — Подтверждение российского происхождения станет бессрочным — Как стало известно "Ъ", Минпромторг может упростить признание судостроительной продукции российской для получения господдержки и разрешений на некоторые виды работ.

— Покупатели доплатят за эскроу — Покупка жилья через такие счета обходится дороже — Только 12% строящихся новостроек массового сегмента в Москве реализуются с применением эскроу-счетов. Приобретение недвижимости в них обходится на 6–13% дороже, чем первичного жилья по старой схеме.

— iHerb нашлось место в интернете — Суд отказался блокировать в РФ приложение маркетплейса — В длящемся почти год споре о блокировке приложения в Google Play и App Store американского маркетплейса iHerb, продающего БАДы, возник переломный момент.

— Рубль упал взаймы — Эмитенты запасают доллары для погашения внешних долгов — Биржевой курс доллара на российском рынке в понедельник впервые в середины февраля превысил уровень 67 руб./$. Американская валюта укрепляет позиции по отношению ко всем валютам развивающихся стран на фоне усилившегося риска рецессии мировой экономики.

— Граждане освоили платежи — Банковские клиенты привыкли к СБП — За полгода действия системы быстрых платежей (СБП) ЦБ банки зафиксировали снижение доли переводов me2me (сам себе) вдвое — до 30–40%.

— Рокетбанк отдаляется от Qiwi — Группа переводит свой виртуальный банк в новый статус — Виртуальный Рокетбанк будет выведен в самостоятельное юридическое лицо и продолжит свою работу в качестве филиала Киви-банка.

— "Газпром" ожидает роста цен на трубы — в связи с решением ЕЭК о квотах на прокат — В "Газпроме" опасаются, что квоты на горячекатаный прокат для украинских и южнокорейских производителей приведут к росту цен на трубы большого диаметра (ТБД) и монополизации отрасли.

— "Практику нужно менять, чтобы не случилось краха" — Замминистра энергетики Юрий Маневич о своем назначении, перекрестном субсидировании и турбинах — В апреле у электроэнергетики РФ сменился куратор: на должность профильного замминистра энергетики заступил Юрий Маневич, сменив занимавшего этот пост в течение пяти лет Вячеслава Кравченко.

— Фактор укрупнения — Факторинговым компаниям не хватает дебиторов — По итогам 2019 года портфель факторинговых компаний может приблизиться к 800 млрд руб. Однако рост этот обеспечен крупными сделками с ограниченным числом дебиторов. При этом сегмент субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) продолжает стагнировать.

— Развлечениям не хватает масштаба — Рост медиарынка замедлится на фоне отсутствия зрелищных событий — Российский рынок медиа и развлечений в ближайшие пять лет будет расти быстрее мирового за счет увеличивающихся расходов на онлайн-рекламу и проникновения мобильного интернета, ожидают в PwC.

— Такси перешло с наличности — Популярность электронных платежей растет — Проникновение электронных платежей в России продолжает расти, следует из данных Mediascope. Больше всего увеличилась доля россиян, платящих таким образом за такси — их больше половины от всех интернет-пользователей 12–55 лет в крупных городах.

— "Депо" забронировало Павелецкий — У вокзала откроется новый фуд-молл — Владельцы "Киевской площади" Год Нисанов и Зарах Илиев решили тиражировать в Москве формат фуд-молла "Депо", открытого весной этого года в районе Белорусского вокзала.

— "Почта России" оцифрует марки — Предприятие тестирует оплату писем по QR-коду — "Почта России" начала принимать оплату корреспонденции с помощью электронных знаков, которые станут эквивалентом традиционных марок. Для корпоративных клиентов это альтернатива франкировальным машинам, парк которых в России лишь недавно был обновлен.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова — После строительства "Гагарина" аэропортовые сборы в регионе выросли в несколько раз — "Аэрофлот" и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание, – билетов нет в системах бронирования.

— Поиски иностранного вмешательства в московские выборы призваны перебить протестную повестку — Но пока доказательств этого у депутатов Госдумы явно недостаточно, считает эксперт — Члены совета Госдумы, прервав отпуска, собрались в понедельник на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос об иностранном вмешательстве во внутренние дела России.

— Верховный суд подтвердил законность электронного голосования в Москве — Сомнения в чистоте эксперимента на выборах в Мосгордуму признаны несущественными — Для проведения эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах в Мосгордуму "предусмотрена надлежащая система, обеспечивающая тайну голосования и волеизъявления избирателей".

— Встреча Путина и Макрона может помочь реанимации "нормандской четверки" — Условием проведения саммита должна стать подготовка конкретных решений по Донбассу, считают они — Одной из ключевых тем переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, прошедших в понедельник в летней резиденции французского президента "Форт Брегансон" на Лазурном берегу, стало урегулирование конфликта на Украине в рамках "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина и Россия).

— Счетная палата сообщила об исполнении национальных проектов на треть за полгода — Из бюджета потрачено 560 млрд из запланированных на год 1,7 трлн рублей — Расходы на нацпроекты, которые стали экономической программой президента Владимира Путина, пока отстают от графика, пришла к выводу Счетная палата.

— Инвесторы устали от неопределенности — Неясные экономические перспективы ведут к росту и акций, и защитных активов — На мировых рынках сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, экономика США продолжает относительно уверенно расти, а их основные фондовые индексы по-прежнему близки к рекордному уровню.

— Дмитрий Полищук, "Яндекс": "Tesla называет свой режим автопилотом, но это маркетинговое лукавство" — Руководитель направления беспилотных автомобилей "Яндекса" рассказывает, как устроен российский беспилотник и когда он сможет принять пассажиров — Самые первые беспилотники "Яндекса" отправились в путь в мае 2017 г. С августа 2018 г. они появились на дорогах Иннополиса и Сколкова, затем – Тель-Авива, а с мая этого года – и на улицах Москвы, совокупно уже 38 машин.

— Москва получит крупный участок под реновацию на востоке столицы — За это партнер Capital Group сможет построить 1,3 млн кв. м жилья — Компания "Виктория" передаст права на земельный участок и свои здания в собственность Москвы, сказано в протоколе градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), с которым ознакомились "Ведомости".

— Продажи алмазов "Алросой" могут упасть до минимального за четыре года уровня — Спрос на ювелирную продукцию сокращается из-за нестабильности в мировой экономике — "Алроса" снизила прогноз по продажам алмазов в 2019 г. с 38 млн до 32–33 млн каратов, сообщила компания в отчете.

— Агрохолдинг Владимира Евтушенкова решил продавать бакалею в интернете — До трети сахара и круп через несколько лет будет продаваться онлайн — Агрохолдинг "Степь", который входит в АФК "Система" Владимира Евтушенкова, открыл торговлю сахаром и крупами (под брендом "Степь") на интернет-площадке Ozon.ru. Информация об этом есть на сайте Ozon.ru, ее подтверждает гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко.

— Следователи начали проверку в отношении бывшего руководства "Росгосстраха" — МВД проверяет три сделки, прошедшие накануне санации группы "Открытие" — МВД начало доследственную проверку в отношении "возможных противоправных действий" бывшего руководства страховой компании "Росгосстрах", рассказал "Ведомостям" близкий к "Росгосстраху" источник и подтвердил представитель компании.

— Qiwi готова продать Рокетбанк — Убыток Qiwi от цифрового банка за первое полугодие составил 1 млрд рублей — Инвестиции в цифровые банки пока не окупаются. Убыток Qiwi от Рокетбанка за первое полугодие составил 1 млрд руб., и компания намерена привлечь инвестора, а то и продать банк.

— Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" плохо стартовал в Китае — Эта страна должна была принести проекту основную кассу — В первый уикенд проката в Китае российско-китайский приключенческий фильм "Тайна печати дракона" собрал $2,1 млн, это лишь седьмой результат этих выходных, следует из данных местной Entgroup.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Пакт и факт — Выставка Росархива рассекречивает документы и аргументы, посвященные началу Второй мировой войны — 20 августа в выставочном зале федеральных архивов открывается экспозиция "1939 год. Начало Второй мировой войны". Это более 300 документов, почти половина из них — подлинники.

— Без звука — Школа сама решит: запрещать мобильники или нет — Похоже, в истории с мобильниками на уроках скоро будет поставлена точка. До первого сентября все регионы получат рекомендации о том, как использовать смартфоны в школах. Над документом работали специалисты сразу четырех ведомств — Роспотребнадзора, Минпросвещения, Рособрнадзора и Российской академии образования (РАО).

— Процент не выше десяти — Крупные игроки вслед за Сбербанком начали пересматривать условия выдачи ипотеки. К концу года ставки по ней могут опуститься ниже 10 процентов годовых, полагают эксперты, опрошенные "Российской газетой".

— Но есть Верховный суд — Чиновники не смогли отобрать положенные гражданину доплаты — Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ пересмотрела результаты спора пенсионера и органов соцзащиты. Гражданин начал получать назначенные ему соцзащитой выплаты, когда вышел на заслуженный отдых, но позже передумал и вернулся на работу. А выплаты продолжал получать. Чиновники посчитали, что переплатили пенсионеру, и отправились в суд с требованием — вернуть деньги.

— Таблетки из ниоткуда — Продажу через интернет рецептурных лекарств предложено запретить — Ежегодно возбуждаются десятки уголовных дел в связи с продажей через интернет поддельных лекарств и блокируются сотни сайтов, продающих опасные фальшивки.

— Формат: Брегансон — Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили мировые кризисы — О том, присоединится ли Россия к "Большой семерке", как улучшить отношения с Брюсселем и построить общую Европу от Лиссабона до Владивостока, а также о будущем "нормандского формата" говорили в понедельник, 19 августа, президенты России и Франции.

— Прислать посылку мало — Для гуманитарной помощи нужны свои законы — Трагедия с паводками в иркутских городах Тулун и Нижнеудинск высветила серьезную проблему: распределение гуманитарной помощи. Как выяснилось, действенных норм и правил в этой чувствительной области нет.

— Защита в главном чтении — В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ — В Госдуме создана комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Это решение было принято на внеочередном заседании Совета палаты. С такой инициативой выступили лидеры всех думских фракций.

— Губернаторов убирают из леса — Минприроды забирает у регионов право решать, где тушить пожар — Минприроды направило в правительство предложения по борьбе с лесными пожарами. Предлагается перенести с регионального уровня на федеральный принятие решения по установлению зон контроля лесных пожаров. Сейчас его принимают губернаторы.

— Пахать заставят — Использование сельхозземель проверят по индикаторам риска — Внеплановые проверки использования сельхозземель Россельхознадзор будет проводить по индикаторам риска нарушения обязательных требований. Постановление правительства, которое устанавливает такие правила, вступило в силу.

— Министр с квадроциклом — Владимир Колокольцев проверил подчиненных на Чукотке — Министр внутренних дел Владимир Колокольцев проверил в Анадыре, как служат его подчиненные в регионе. Он провел совещание с руководящим составом УМВД России по Чукотскому автономному округу.

— "Дружба" не подведет — Дмитрий Медведев даст поручения для контроля качества экспортной нефти — Правительство проработает передачу "Транснефти" операционного управления пунктами сдачи нефти в сеть трубопроводов.

— Атака в стратосфере — Российские перехватчики поразили условные цели в ближнем космосе — Достаточно уникальную учебно-боевую задачу выполнили дислоцированные на Камчатке модернизированные высотные перехватчики МиГ-31БМ Тихоокеанского флота. Экипажи этих машин впервые условно поразили цель в стратосфере, то есть фактически в ближнем космосе.

— Трубят общий сбор — Норматив утилизации повысят — Минприроды России предлагает повысить для производителей и импортеров нормативы по утилизации товаров и упаковки до 100 процентов. Ведомство направило в правительство письмо с предложениями по совершенствованию механизма расширенной ответственности производителей (РОП) (есть у "РГ").

— Инерция — Росстат подвел итоги социально-экономического развития за первое полугодие 2019-го.

— Заложники заключения — Экспертов будут наказывать за ложь в заключениях, сделанных даже до возбуждения уголовного дела — Госдума заканчивает сбор отзывов на законопроект, расширяющий уголовную ответственность экспертов за ложь в выданных заключениях.

— Долги заметно выдаются — Средняя сумма потребкредита выросла почти вдвое — Средняя сумма выданных в России потребительских кредитов всего за три года выросла почти вдвое. В Сбербанке считают продолжающийся рост потребительского кредитования объективным и до конца неисчерпанным.

— Пол-арбуза в руки — Таможенники проверят количество фруктов и цветов в багаже граждан — Таможенники будут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади граждан, въезжающих на территорию России. Новые правила вступили в силу с 19 августа.

— Самолет ждет отправки — Началась подготовка к вывозу аварийно севшего А321 в Подмосковье — Авиалайнер Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший жесткую посадку в четверг, 15 августа, в Раменском районе Подмосковья, готовят к эвакуации с кукурузного поля.

— Шире улицы, ниже дома — Застройщиков ограничат 9 этажами — Отдельные положения стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем, ДОМ.РФ и КБ "Стрелка", могут сделать обязательными к исполнению. Об этом "РГ" рассказали в аппарате вице-премьера Виталия Мутко.

— Трава не расти — Как выбрать садовую технику и не разочароваться — Облегчить ручной труд на участке дачникам помогает великое множество садовой техники: триммеров, газонокосилок, цепных пил, а также сучкорезов, воздуходувов и прочего инструмента.

— Бренд уже есть — Новичков избавили от расходов на рекламу и раскрутку — Новая структура заработала при свердловском областном фонде поддержки малого предпринимательства. Ее основная задача — упаковывать и продавать франшизы местных компаний.

— Плохая примета — Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху приветствовали в Киеве лозунгом бандеровцев — Можно сколь угодно долго спекулировать на тему: готов ли Беньямин Нетаньяху, который находится с визитом в Киеве, стать посредником на переговорах между Россией и Украиной. Но эти умозаключения, основанные на единственной фразе израильского премьера, сказанной им в конце июля, о готовности "вновь подумать о такой возможности", выглядят столь же "реально", как полет президента Украины Владимира Зеленского на Луну или заключение мирного соглашения между Тель-Авивом и Палестиной.

— Плата за брекзит — Лондон может столкнуться с нехваткой лекарств и топлива — Британия столкнется с транспортным коллапсом в портах, нехваткой лекарств, топлива и продуктов питания, если она покинет Европейский Союз без заключенной с Брюсселем сделки 31 октября, говорится в конфиденциальном документе британского правительства под кодовым названием "Операция овсянка", который оказался в распоряжении лондонской газеты "Санди таймс".

— Папа спрятался за дядю — Закон разрешит арестовывать имущество, купленное алиментщиками на подставных лиц — Госдума собирает отзывы на законопроект, предлагающий разрешить забирать через суд и продавать имущество, записанное алиментщиками на посторонних лиц.

— Совесть есть?— Как наказывать за ложь в зале суда — Председатель Совета судей Виктор Момотов предложил на обсуждение вариант правовой расшифровки понятия добросовестности.

— Приоритеты подскажут москвичи — О парковках, сборе мусора и других проблемах столицы глазами кандидатов в Мосгордуму — До выборов в Мосгордуму осталось всего три недели. Зарегистрированные кандидаты в депутаты стараются максимально использовать оставшееся до 8 сентября время для встреч с избирателями, чтобы скорректировать свои программы с учетом их наказов. С какими просьбами идут москвичи к претендентам на депутатские мандаты и что намерены в первую очередь изменить в жизни города кандидаты, узнал корреспондент "РГ".

— Реновация, льготы, здоровье — Чем запомнится москвичам городская Дума шестого созыва?— Этой осенью истекают полномочия депутатов Мосгордумы VI созыва, и им на смену приходит новая команда. За пять лет городской парламент принял десятки резонансных законов.

— Пес ищет хозяина — В столице стало меньше безнадзорных животных — В столице за десять лет втрое уменьшилось количество безнадзорных животных — около 20 процентов собак и кошек, попавших в государственные приюты, вскоре находят новых хозяев. Об этом сообщила председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова.

— Изменилась в лице — В Твери представили обновленную электричку "Иволга 2.0" для МЦД — По первым двум Московским центральным диаметрам, движение по которым должны запустить в конце этого года, будут ходить сразу две модификации городских электричек "Иволга". Первая уже возит пассажиров Курского и Рижского направлений. Вторую, только что собранную, показали журналистам на Тверском вагоностроительном заводе.

— Право на один звонок — Коллекторы не могут звонить чаще раза в день даже при согласии заемщика — Официальное разъяснение сделала Федеральная служба судебных приставов о звонках коллекторов должникам.

— Такси без водителя — Роботы будут следить за беспилотным транспортом на дорогах — Беспилотные средства и роботы могут начать контролировать безопасность дорожного движения. Но следить не за всеми подряд его участниками, а за такими же, как они, беспилотниками.

— Построен с нуля — Новый аэропорт Гагарин в Саратове начал принимать первые рейсы — 20 августа все авиарейсы из саратовского аэропорта Центральный переводятся в новую воздушную гавань, которую построили в 22 километрах севернее города.

— Lada c "мигалками" — Дороги Воронежа возьмут под контроль необычные машины ДПС — В правительстве Воронежской области презентовали новинку от ГИБДД — макет патрульной машины с работающими проблесковыми маяками и мигающими фарами.

— Полет на коляске — К смоленскому колесу обозрения прицепят кабинку для инвалидов — На новом колесе обозрения в Смоленске смогут кататься инвалиды-колясочники. Одна из кабинок 50-метрового агрегата, монтаж которого завершается в Лопатинском саду, предназначена специально для них. В ней комфортно разместится инвалидное кресло, есть место для сопровождающего.

— Полсотни пациентов за восемь часов — В Дагестане врачи установили рекорд по числу проведенных операций — Достижение медиков было зафиксировано в Хасавюртовской центральной городской больнице, где по информации Минздрава региона, установлен рекорд России и мира по количеству проведенных за один день операций.

— Язык Шиллера – школам — В Германии предложили не зачислять в начальные классы детей без знания немецкого языка — В Германии с началом учебного года, который в некоторых федеральных землях стартовал уже в августе, оживилась дискуссия об уровне базовой подготовки к школе детей, в том числе из семей мигрантов. Некоторые политики и общественные деятели выступили с инициативой не брать в начальные классы тех, кто совсем не говорит по-немецки.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Форт четырех морей: Путин и Макрон сошлись по "нормандскому формату" — Российский президент обсудил с французским лидером наиболее острые международные проблемы — Переговоры между президентами России и Франции, состоявшиеся 19 августа, играют важную роль, однако для полной нормализации двусторонних отношений необходима отмена антироссийских санкций. Так итоги диалога прокомментировал "Известиям" евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

— Всех разгоним: новый коллайдер будет меньше и мощнее, чем планировали — Российский ускоритель поможет найти неизвестные ранее формы материи — Создаваемый в Новосибирске коллайдер будет вдвое компактнее, чем планировалось — его длина составит всего 470 метров. Учёные придумали, как сделать ускоритель меньше и дешевле, но при этом мощнее.

— Опять тройка — Россию включили в топ-3 сложных для зарубежного бизнеса стран — Россия по итогам 2018 года заняла третье место среди стран "большой двадцатки" по степени жёсткости требований к локализации производства, уступив Аргентине и Бразилии. Об этом говорится в материалах Международного валютного фонда (МВФ), с которыми ознакомились "Известия".

— Снос памяти — Польша демонтировала более 420 советских монументов — За прошедшие годы в Польше было ликвидировано свыше 420 советских памятников вне мест захоронений. Если в 1997 году на территории страны их было 561, то в 2018-м — только 134, рассказал "Известиям" посол РФ в Польше Сергей Андреев.

— Шире вдруг — Во Франции высказались за многосторонний принцип СНВ — Парижу и Лондону необходимо подключиться к механизмам, прописанным в СНВ-III, чтобы придать ему многосторонний характер. Об этом "Известиям" заявил глава комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе.

— Умного не надо — Кнопочные телефоны занимают четверть рынка РФ — На фоне большой популярности смартфонов в России кнопочные телефоны всё ещё остаются востребованными — по итогам первого полугодия 2019-го на них пришлась почти четверть продаж аппаратов в штуках, посчитали GfK, "М.Видео — Эльдорадо" и "Связной".

— Отбитые мошенники — Банки массово предупреждают об атаках на счета клиентов — Банки начали активно информировать клиентов о мошенниках через рассылки по смс и почте, в интернет-банке, на сайтах и в соцсетях. Об этом "Известиям" рассказали в топ-30 кредитных организаций.

РБК daily

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— Казахский гость — лучший друг российского вуза — ФСБ обнародовала статистику о приехавших учиться иностранцах — Погранслужба ФСБ начала публиковать данные об иностранцах, приехавших в Россию на учебу: с начала года это 181,5 тыс. человек. Больше четверти из них—из Казахстана. Далее идут Китай, Узбекистан и Украина.

— "Экономическая" преступность показала тревожный рост — Аппарат Бориса Титова проанализировал структуру связанных с бизнесом уголовных дел – В России резко возросло количество уголовных дел о мошенничестве с электронными платежами, следует из данных МВД. При общем росте "экономических" дел статья о воспрепятствовании работе бизнеса стала использоваться реже.

— Рождаемость пошла на убыль — Росстат представил демографические данные за первую половину 2019 года — Только в двух регионах из 85 зафиксирован рост рождаемости в первом полугодии 2019 года, сообщил Росстат. естественная убыль населения продолжила ускоряться и достигла почти 200 тыс. человек за шесть месяцев.

— Следствие взяло "Росгострах" на баланс — МВД начало проверку сделок компаний Данила Хачатурова в 2017 году — Следователи столичного главка МВД проверяют на предмет вывода активов сделки "Росгосстраха", совершенные перед санацией банка "Открытие". Их законность подтверждена аудиторами, говорит адвокат прежнего владельца страховой компании.

— Зеленский втягивает Нетаньяху в историю — Премьер-министр Израиля начал визит на Украину — В ходе визита Беньямина Нетаньяху на Украину Владимир Зеленский призвал его признать голод 1932– 1933 годов геноцидом украинского народа. Это будет непростое решение для израильского премьера, считают эксперты.

— "Детский мир" расширил онлайн-амбиции — Торговая сеть АФК "Система" создает собственный маркетплейс — "Детский мир" начал работу над новым форматом— маркетплейсом. Модели работы с потребителями смещаются с полок магазинов в онлайн, напоминают эксперты и предупреждают о технологических сложностях создания маркетплейса.

— "Рокетбанк" готовится к новому старту — Платежная система QIWI намерена продать убыточный актив — Платежный сервис QIWI планирует полностью или частично продать "Рокетбанк", преобразовав его в Финтех-компанию. Убыток "Рокетбанка" во втором квартале увеличился в пять раз.

— Частные камеры пугают сильнее государственных — Минэкономразвития проанализировало эффективность систем фотофиксации нарушения ПДД — В Минэкономразвития пришли к выводу, что участие частных компаний в видеофиксации нарушений ПДД уменьшает уровень аварийности. Ранее правительство обвиняло частный бизнес в желании зарабатывать, а не снижать число ДТП.

— Видеогеймеры вышли в виртуальный авангард — Аналитики PWC представили прогноз развития индустрии развлечений в России и в мире — Объем мирового рынка индустрии развлечений в 2018 году достиг $2,1 трлн, из которых $21,7 млрд пришлись на Россию, констатируют аналитики PwC в своем отчете "Обзор индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2019–2023 годы".