МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Бесплатный реестр туристических агентств будет создан в Федеральном агентстве по туризму на базе уже существующего реестра туроператоров, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в программе "Диалог" в эфире телеканала "Россия 24".

Глава ведомства заверила, что реестр для туристических агентств, который будет в Ростуризме, останется бесплатным.

"Создаваться он будет в Ростуризме на базе уже существующего реестра туроператоров, и будет он абсолютно бесплатный для участников рынка", — сказала она.

"Мы уверены, что такой реестр повысит прозрачность. Наша обязанность и одна из тех задач, которая перед нами стоит — это обеспечить комфортный и безопасный отдых наших граждан за рубежом", — подчеркнула Догузова.