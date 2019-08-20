МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Объем субсидирования российских туроператоров, которые занимаются работой с приезжающими в РФ иностранными туристами, в 2020 году будет увеличен с почти 600 миллионов рублей до 800 миллионов рублей, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в программе "Диалог" в эфире телеканала "Россия-24".

Она напомнила, что уже выделяются субсидии для туроператоров, которые занимаются иностранными туристами.

"У нас в этом году заложено на эту субсидию почти 600 миллионов рублей. В следующем году эта цифра будет расти и составит практически 800 миллионов. Что из себя представляет эта субсидия? Мы будем субсидировать туроператорам затраты на привоз туристов из целевых стран. Это такие высокомаржинальные туристы, которые исходя из тех цифр, которые мы видим, способны потратить максимальное количество денег в нашей стране", — сказала Догузова.

Глава ведомства отметила, что субсидии предусмотрены и туроператорам внутреннего туризма, которые привозят людей в туристические места, способные принимать большие потоки отдыхающих.