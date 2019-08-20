МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Десятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией отказал в иске "Росгосстраху", требовавшему признать незаконной продажу прежним руководством 100% акций дочернего ЗАО "Росгосстрах-Армения" кипрской компании Cimarex Management.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу "Росгосстраха" на принятое в марте решение арбитражного суда Московской области, после чего оно вступило в законную силу.

В своем иске "Росгосстрах" просил признать недействительным договор продажи акций от 2 мая 2017 года и применить последствия недействительности сделки, обязав Cimarex Management вернуть "Росгосстраху" его бывшую армянскую "дочку".

Суд первой инстанции установил, что российская страховая компания продала 100% акций "РГС-Армении" за 480 миллионов рублей. По мнению истца, договор был заключен его бывшим гендиректором Дмитрием Маркаровым с превышением полномочий, без одобрения совета директоров, и причинил "Росгосстраху" существенный ущерб. Истец оценил свои убытки от сделки в 242 миллиона рублей.

Ответчик иск не признал. Как заявил в суде его представитель, сделка по продаже акций "РГС-Армении" состоялась в рамках обычной хозяйственной деятельности, так как совершалась в одно время с другими сделками по отчуждению контролируемых истцом дочерних компаний и не требовала одобрения. Суд первой инстанции согласился также с доводами ответчика, что сделка не причинила истцу ущерба и что истец пропустил срок исковой давности.

В параллельном процессе, в котором "Росгосстрах" требует взыскать с Маркарова 1,3 миллиарда рублей убытков, причиненных продажей армянской "дочки", представитель истца заявлял, что конечным выгодоприобретателем по сделке стал бывший бенефициар "Росгосстраха" Данил Хачатуров. По его словам, Хачатуров скрывается за офшором, купившим акции, и в настоящее время возглавляет совет директоров "РГС-Армении". В том деле суды двух инстанций также отклонили иск "Росгосстраха".

"Росгосстрах", один из крупнейших страховщиков РФ, входит в группу банка "ФК Открытие". Группа "Открытие" и бывший основной собственник "Росгосстраха" Хачатуров в 2017 году заключили соглашение о разделе страхового бизнеса. Впоследствии контроль над "Открытием" и "Росгосстрахом" перешел к государству. В настоящее время "Росгосстрах" и его дочерние компании ведут ряд судебных разбирательств по искам о причинении убытков со структурами бывших руководителей.