БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг /ПРАЙМ/. Президент Аргентины Маурисио Макри второй раз после проигранного праймериз позвонил своему главному оппоненту Альберто Фернандесу, чтобы указать ему на заявления, которые неблагоприятно сказались на рынках, сообщает телеканал TN.

Кроме того, стороны обсудили экономическую ситуацию в стране, назначение нового министра финансов. Макри сообщил, что министр Эрнан Лакунса и его окружение готовы к встрече с экономистами, которые представляют команды оппозиционных партий.

По итогам первого разговора, который состоялся спустя несколько дней после праймериз, президент сообщил, что Фернандес, представляющий левоцентристские силы, договорился сотрудничать, чтобы избирательный процесс как можно меньше влиял на экономику.

Итоги праймериз в Аргентине, которые прошли 11 августа и на которых оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента, оказались крайне тяжелыми для экономики страны. На следующий день после голосования песо обвалился почти на 30% и до сих пор не может восстановить свои позиции, основной биржевой индекс страны рухнул на 38%, что стало одним из худших показателей за всю историю.