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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Врачей готовят к приему денег — Правительство обсудит способы нового повышения их зарплат — До конца сентября правительство предложит меры по повышению зарплат врачей первичного звена здравоохранения и учителей — такое поручение министр здравоохранения Вероника Скворцова и социальный вице-премьер Татьяна Голикова получили вчера на совещании от Владимира Путина. Выбор, по словам Татьяны Голиковой, будет между установкой для них минимальной доли постоянной зарплаты — в отличие от премий, ее нельзя будет лишить — и введением дополнительных выплат из федерального бюджета.

— Цены разобрали на компоненты — Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий — Крупные автопроизводители не дождались бюджетных компенсаций роста таможенных пошлин на компоненты из-за истечения соглашений о промсборке и готовятся повысить цены на автомобили. Так уже поступил АвтоВАЗ, увеличив стоимость моделей Lada в среднем на 0,9% с 1 августа, готовятся Hyundai и Nissan. Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики.

— Tomahawk вернулся бумерангом — Испытания наземной крылатой ракеты средней дальности в США подвели черту под историей ДРСМД — Президент России Владимир Путин полагает, что испытания в США крылатой ракеты средней дальности Tomahawk с наземной пусковой установки свидетельствуют о том, что "американцы с самого начала вели дело к подрыву Договора о ракетах средней и меньшей дальности" (ДРСМД). Ранее с такой же оценкой произошедшего выступил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Пентагон провел свои испытания Tomahawk в воскресенье, успешно поразив цель на расстоянии 500 км. Таким образом, Вашингтон впервые на деле реализовал свой выход из договора, действовавшего до 2 августа.

— Компании проверят на платежкоспособность — Систему быстрых платежей испытают на юрлицах — Компании могут получить возможность выставлять счета и переводить средства друг другу через систему быстрых платежей (СБП). Расширение возможностей СБП для бизнеса активно обсуждают ЦБ, НСПК и коммерческие банки. По словам экспертов, пилотный проект может быть запущен до конца года. Однако для этого участникам рынка потребуется решить ряд вопросов, в первую очередь в отношении идентификатора юридических лиц, а также минимизации рисков мошеннических и сомнительных с точки зрения "антиотмывочного" закона операций.

— Операторам понизят степень риска — Статус уполномоченных не уберег от повышенного внимания таможни — У бизнеса осталось полгода для того, чтобы успеть получить статус уполномоченного экономического оператора (УЭО), дающий право на льготы при таможенном оформлении по новому Таможенному кодексу ЕАЭС. Впрочем, пока уже получившие такой статус компании сетуют на ограниченный доступ к системе упрощений, при этом процент таможенных проверок по заявлениям операторов выше, чем при подаче ими же обычных деклараций. В ФТС признают проблему и обещают скорректировать работу системы управления рисками.

— Затопленным моногородам помогут ссудами — Монопрофильным территориям расширяют пределы кредитования — Программа Фонда развития моногородов по беспроцентному кредитованию инвестиционных проектов на таких территориях может быть расширена — Минэкономики предлагает распространить ее на лизинговые компании и концессионеров. Для этих категорий заемщиков годовой лимит кредитования предварительно оценен в 2 млрд и 1 млрд руб. соответственно.

— Флаг в хорошие руки — Проспект Сахарова в субботу отдадут под митинг-концерт в честь триколора — 20 августа комитет общественных связей и молодежной политики Москвы анонсировал праздничные мероприятия в честь 350-летия флага России "с 22 по 25 августа". В частности, 24 августа на проспекте Сахарова пройдет митинг-концерт, на котором "послушать выступления артистов смогут до 100 тыс. зрителей". Сами организаторы митинга, однако, подавали заявку на массовую акцию, рассчитанную только на 50 тыс. человек. Заявка была подана в мэрию 12 августа и согласована 19 августа. Напомним, организаторы митинга "Вернем себе право на выборы" 10 августа на проспекте Сахарова не смогли получить согласование мэрии Москвы на "концертную часть" акции.

— Хакасский коммунист возглавил город болгарского — Главой Димитровграда стал кандидат в члены ЦК КПРФ Богдан Павленко — Во вторник в городской думе Димитровграда Ульяновской области прошли выборы главы города. Как и ожидалось, мэром Димитровграда избран кандидат в члены ЦК КПРФ Богдан Павленко, до этого занимавший пост руководителя администрации главы Республики Хакасия коммуниста Валентина Коновалова. Его избрание положило конец затяжному политическому кризису, но источники "Ъ" и эксперты не исключают, что основные проблемы у господина Павленко впереди.

— За кандидата вступились сторонники — Двести человек намерены доказать действительность своих подписей в суде — Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму по 37-му округу Елена Русакова сообщила "Ъ", что более 200 москвичей, чьи подписи в ее поддержку забраковал избирком, подготовили судебные иски к окружному избиркому. Они намерены доказать в суде, что действительно оставили свой автограф в поддержку оппозиционного кандидата. Другие оппозиционные кандидаты, не допущенные в городские парламентарии, считают действия подписантов госпожи Русаковой "бессмысленным занятием", но опрошенные "Ъ" политологи видят в административных исках от граждан политический ход, нацеленный на перспективу.

— Спецназ охранял бизнесмена как вещь — Его командир получил в приговоре скидку за "Норд-Ост" — Как стало известно "Ъ", Преображенский райсуд Москвы приговорил к трем с половиной годам заключения бывшего командира отряда центра специального назначения ФГУП "Охрана" Росгвардии Романа Егорова. Суд решил, что подполковник Егоров превысил должностные полномочия, организовав с использованием подчиненных охрану члена совета директоров "М.Видео" Павла Бреева и членов его семьи. Для спецназовца Егорова, участвовавшего в освобождении заложников, захваченных в ходе мюзикла "Норд-Ост", гособвинение требовало 10-летний срок.

— Оправданный по обвинению в ОПС сел за группу — Вынесен первый приговор одному из организаторов "молдавской схемы" — В Ростове-на-Дону суд вынес приговор членам преступной группы, похитившей порядка 2,1 млрд руб. в банках "Западный" и "Донинвест". Группой руководил фактический владелец этих банков Александр Григорьев, которого оправдали по обвинению в организации ОПС, но осудили на 10-летний срок. При этом господину Григорьеву, которого МВД считает одним из организаторов схемы по выводу миллиардов рублей в Молдавию, предстоит еще как минимум одно судебное разбирательство.

— Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца — Девушек могут освободить от уголовной ответственности за его убийство — Как стало известно "Ъ", следователи Следственного комитета России (СКР) вручили защитникам сестер Хачатурян, фигуранткам громкого дела об убийстве своего отца, официальное постановление об отказе возбудить в отношении него уголовное дело за истязание девушек и сексуальные домогательства в связи с его смертью. При этом сами факты издевательств следствие подтвердило. Адвокаты обвиняемых считают, что это обстоятельство поможет им доказать, что доведенные до отчаяния девушки действовали в пределах необходимой самообороны, а потому их уголовное преследование подлежит прекращению.

— Бывший сапер подорвался на собственной бомбе — Преподаватель военной академии признался в причастности к взрыву, который сам же пытался предотвратить — Как стало известно "Ъ", следствие направило на психиатрическую экспертизу преподавателя санкт-петербургской Военно-космической академии имени Можайского Рифата Закирова, который устроил в ней взрыв, а затем добровольно рассказал о совершенном сотрудникам ФСБ. Знакомые подполковника полагают, что до подрыва его довела ситуация с жильем.

— Форпост №1 — Выходит книга Ольги Алленовой о Беслане — В издательстве "Индивидуум" выходит книга специального корреспондента "Ъ" Ольги Алленовой "Форпост. Беслан и его заложники". Спустя пятнадцать лет после трагедии в бесланской школе автор возвращается в город, чтобы разобраться и помочь разобраться своим читателям в том, что, казалось, уже давно всем известно, и убеждается, что, несмотря на прошедшие годы и давно закрытые списки погибших и пострадавших, в заложниках остаемся мы все.

— Юго-Восточная хорда прошла через трения — Жители просят изменить или отменить ее строительство — На слушаниях в Общественной палате РФ был резко раскритикован проект строительства Юго-Восточной хорды в Москве. Столичные жители и общественники сочли, что проходящая через Бутово новая трасса превратит район в "транзитный узел", возмутились, что в Битце из-за нее придется сносить десятки домов, а прокладку хорды в Сабурово рядом с "радиоактивным могильником" сочли "преступлением и безумием". Проектировщики парировали, что хорда служит для связи районов города, а не для транзита, резко менять ее маршрут не позволяет генплан, но признали тему с могильником "огромной", дав понять: власти проведут дополнительные экспертизы.

— Учителя пока не мешают выборам Мосгордумы — Профсоюз "Учитель" призвал их задуматься об участии в работе избиркомов — Члены профсоюза "Учитель" отказались работать в участковых избирательных комиссиях (УИК) на выборах в Мосгордуму и призвали своих коллег последовать своему примеру, заявив, что выборы стали "заведомо неправовыми". Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут усмотрел в этом обращении профсоюза признаки "воспрепятствования работе избирательных комиссий". В профсоюзе считают, что такая оценка едва ли вызовет правовые последствия в виде уголовного дела, но готовы оказать юридическую помощь учителям, если они подвергнутся репрессиям за отказ от работы в участковых избиркомах.

— Комиссии воссоздатель — Прокуратура Перми потребовала ликвидировать и вновь учредить орган по реабилитации репрессированных — Прокуратура Перми потребовала ликвидировать действующую при городской думе комиссию по восстановлению прав политических репрессированных. Вместо нее ведомство предлагает создать новую комиссию — но уже при городской администрации. Прокуратура объясняет это требованием нормативной базы и полагает, что с новой комиссией гражданам будет удобнее реабилитировать родных и близких. Против реорганизации выступили сотрудники пермского "Мемориала", которые заявили, что эти изменения серьезно усложнят работу по реабилитации жертв политических репрессий. Правозащитники отметили, что администрация города, в отличие от депутатов гордумы, отказывалась встречаться с ними.

— Борис Джонсон вступил в спор по переписке — Британский премьер отверг главный пункт соглашения с ЕС по "Брекситу", а взамен ничего не предложил — Борис Джонсон начинает свое первое зарубежное турне в качестве премьер-министра Великобритании. Сегодня он встретится в Берлине с канцлером Ангелой Меркель, а завтра в Париже — с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Главной темой переговоров остается выход Британии из ЕС: за два месяца до дедлайна все более вероятным становится его "жесткий" сценарий — без предварительных договоренностей. Накануне поездки на континент господин Джонсон даже написал письмо в Брюссель, в котором предложил отменить согласованный ранее механизм так называемого бэкстопа. Брюссель убедить не удалось, а на родине премьера обвинили в лицемерии.

— Джузеппе Конте хлопнул дверью кабинета — В Италии назревают досрочные выборы — Политический кризис в Италии вчера получил серьезное развитие: премьер-министр Джузеппе Конте направил президенту Серджо Маттарелле прошение об отставке. Это произошло после выступления господина Конте в Сенате, в ходе которого он подверг резкой критике вице-премьера Маттео Сальвини, обвинив его в безответственности и предательстве национальных интересов. Как будет развиваться спровоцированный господином Сальвини кризис, зависит от президента Маттареллы. У него есть три варианта: способствовать созданию нового парламентского большинства, назначить техническое правительство или объявить досрочные выборы.

— США открыли охоту на иранский танкер — Страны Средиземноморья стоят перед выбором, с кем поссориться— с Вашингтоном или с Тегераном — Страны Средиземноморского региона оказались перед непростым выбором. США предупредили, что любая помощь иранскому танкеру, который ранее был отпущен властями Гибралтара, будет расцениваться как поддержка террористической организации. Со своей стороны, Тегеран предостерег от попыток захвата своего судна, намекнув на "серьезные последствия" такого шага.

— Банки выкатили ссуды — Автокредиты отказались от залога и каско — Банкиры начали выводить на стагнирующий рынок автопродаж новые виды кредитов, не предполагающие залог машины и ее страхование по каско. За счет этих продуктов они рассчитывают потеснить лидеров рынка автокредитования. Но эксперты полагают, что нововведение может подстегнуть продажи автомобилей, однако скорее в сегменте подержанных машин, и крупные банки новая схема не слишком интересует.

— В Крыму ждут "Комету" — Санкции задержали расширение флота на подводных крыльях — Как выяснил "Ъ", санкции создали проблемы с запуском в Крыму новых судов на подводных крыльях — "Комет". Сейчас между Севастополем и Ялтой курсирует одно судно, запущенное летом 2018 года, до конца сезона планировалось ввести еще два. Однако проекту потребовалась замена поставщика двигателей. В результате в крымском минтрансе в этом году уже не ждут новых маршрутов, хотя эксперты и поставщик не исключают, что вторая "Комета" все же выйдет в море.

— Россия обрастает киосками — Их количество выросло на треть — За последние три года в крупных российских городах количество объектов нестационарной торговли увеличилось почти на треть, выяснили аналитики сервиса "2ГИС". Больше всего киосков открылось в Волгограде, Воронеже и Екатеринбурге. Наименьшую динамику прироста показали Москва и Санкт-Петербург, где власти активно боролись с торговыми павильонами. Разницу тенденций поддерживают федеральные власти, которые, наоборот, подталкивают развитие нестационарной торговли.

— Банки откроются по всему союзу — ЕАЭС объединяет мобильные приложения — Банк России стал координатором пилотного проекта открытых API для интеграции сервисов банков в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Банкиры считают идею полезной, особенно если данные окажутся доступны конечным клиентам участников. Однако пока не спешат соглашаться на предложение ЦБ, поскольку экономическая выгода проекта неочевидна, а риски и расходы существенны.

— Гарант эволюции — НПФ "Нефтегарант" меняет название на более рыночное — Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Нефтегарант" меняет название на "Эволюцию". Фонд планирует развивать под новым брендом корпоративные пенсионные программы и индивидуальные пенсионные планы, таким образом ориентируясь на добровольные продукты. Прежнее наименование хорошо подходило для корпоративного фонда, тогда как нейтральное имя позволит НПФ лучше интегрироваться в рынок, полагают эксперты.

— Суд тянет репо — Вопрос о завершении сделки банка-банкрота не может решиться третий год — Верховный суд вернул в первую инстанцию спор между банком "Ренессанс" и компанией "Аргентум" по сделке репо. Между двумя частями сделки банк потерял лицензию и был признан банкротом и теперь требует с "Аргентума" вернуть деньги. Между тем ценные бумаги попали в конкурсную массу, и вернуть их оттуда будет не просто. По мнению юристов, это дело может стать важным прецедентом, который решит, включаются ли ценные бумаги, переданные по сделке репо банку-банкроту, в конкурсную массу.

— Тува перекапывает недра — Росприроднадзор проверяет недропользователей по просьбе главы региона — В Туве Росприроднадзор ведет проверки горнодобывающих предприятий крупных российских и иностранных холдингов. Служба выявила нарушения условий пользования недрами со стороны "Улугхем Угля" "Северстали", ранее — у "Тардан Голд". Это — часть кампании по проверке тувинских недропользователей, инициированной по обращению главы региона Шолбана Кара-оола, который жалуется на то, что большинство участков, переданных в пользование, не разрабатывается. Собеседники "Ъ" в отрасли и эксперты говорят, что разработку недр Тувы по-прежнему тормозит отсутствие железной дороги Кызыл — Курагино.

— Из сибирских сетей извлекают уголь — "Россети" могут купить долю СУЭК в МРСК Сибири — "Россети" хотят выкупить у СУЭК, крупнейшего миноритария МРСК Сибири, принадлежащие ей 40,4%. Это предложение стало ответом на идею самой СУЭК взять МРСК в управление. По оценкам аналитиков, пакет может стоит около 12 млрд руб. "Россетям", контролирующим МРСК, существенная доля миноритариев мешает вливать средства в дочернюю компанию, а СУЭК в последнее время активно копит генерирующие активы и держать сетевые становится все менее целесообразно.

— Молдавия подбирает "Газпрому" маршруты — Кишинев ищет замену украинскому транзиту — Молдавия, которая с начала 2020 года может быть отрезана от поставок российского газа в случае остановки транзита через Украину, обсуждает с "Газпромом" возможные пути решения проблемы. Одним из них может стать прокачка по "Турецкому потоку", но для этого предстоит договориться с Болгарией, Румынией и той же Украиной, а также найти источники финансирования. Впрочем, эксперты считают, что с учетом политической составляющей "Газпром" будет прилагать максимум усилий, чтобы решить вопрос с поставками в Молдавию.

— "Ситимобил" разделит чек — Агрегатор такси тестирует совместные поездки — Клиенты агрегатора такси "Ситимобил" смогут разделить поездки с незнакомцами, компания уже начала тестировать функцию в Подмосковье. Аналогичную услугу при заказе из Домодедово уже более полутора лет предлагает "Яндекс. Такси", но пока так и не масштабирует. Это может говорить о небольшом спросе, полагают аналитики.

— Операторы связи подали телесигнал — Компании и ФАС выступили против единого поставщика ТВ — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала "крайне опасным" законопроект о создании единого поставщика контента 20 телеканалов в интернете. К его критике присоединились и операторы кабельного и спутникового ТВ, опасающиеся, что новая структура будет диктовать им условия. Авторы проекта настаивают, что его основные цели — борьба с пиратством и контроль рекламы.

— Level на уровне набережной — Компания Вадима Мошковича хочет купить участок в центре Москвы — Дочь бывшего управляющего делами президента Павла Бородина Екатерина продает свои активы в России. Сейчас ее представители ищут покупателя, в частности, на площадку на Саввинской набережной в центре Москвы, где можно построить элитное жилье. Интерес к проекту уже подтвердила Level Group экс-сенатора Вадима Мошковича.

— Покупатели решили не мудрить с часами — Умные браслеты продаются лучше — Продажи смарт-браслетов в России обогнали по темпам роста результат умных часов и достигли в первом полугодии 2019 года рекордных 1 млн штук, свидетельствуют данные ритейлеров. Смарт-браслеты стали близки к умным часам по функциональности, и потребители почти не видят между ними разницы, отмечают эксперты. Поддержать продажи часов может легализация технологии eSIM.

— Ритейлеры понижают градус — Сети хотят лояльные правила лицензирования алкоголя — Ритейлеры просят Минпромторг дать им самим выбирать, получать лицензию на розничную продажу алкоголя на одну точку или на все юрлицо. Министерство разрабатывает законопроект, в котором предлагает принцип "один объект — одна лицензия", но участники рынка опасаются, что такая норма приведет к росту издержек. Впрочем, эксперты полагают, что лицензия на один магазин — менее рискованная схема: в случае ее приостановки за малейшие нарушения алкоголь не сможет продавать только эта точка.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Близкие к власти эксперты подготовили революционный проект кодекса о выборах — В числе предложений – возможность создавать предвыборные блоки и регистрация под залог — Российский фонд свободных выборов (РФСВ, один из учредителей – Центризбирком) опубликовал проект Кодекса о выборах и референдумах. Контракт на разработку этого документа год назад получил МГУ, базовым факультетом – исполнителем проекта по созданию кодекса стал факультет политологии, которым руководит Андрей Шутов, он же возглавляет совет директоров близкого к администрации президента Экспертного института социальных исследований.

— ЦБ может внедрить свою Систему быстрых платежей в отечественный мессенджер — "Серафим" – новое и пока малоизвестное приложение для коммуникаций в госкомпаниях — ЦБ обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей (СБП) с мессенджером "Серафим", рассказали "Ведомостям" три человека из IT и банковского бизнеса, знающих о проекте от его участников. Тема "СБП и мессенджеры" заявлена в программе организуемого Центробанком форума финансовых технологий Finopolis, который пройдет в октябре в Сочи.

— "Единая Россия" официально поддержит около 25 провластных кандидатов на выборах в Мосгордуму — Ранее все единороссы скрывали свою партийную принадлежность и шли на выборы как самовыдвиженцы — "Единая Россия" официально поддержит своих однопартийцев, которые идут на выборы в Мосгордуму самовыдвиженцами, и других кандидатов от власти, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к мэрии Москвы, собеседник в руководстве партии и подтвердил руководитель исполкома московского отделения единороссов Олег Смолкин. О поддержке кандидатов объявят 22 августа на конференции московского отделения. По словам двух собеседников, партия поддержит около 25 человек.

— Президенты России и Франции готовы реанимировать нормандскую четверку — Но быстрого эффекта от четырехсторонних переговоров по Украине эксперты не ожидают — Ситуация на Украине стала одной из главных тем прошедших в понедельник вечером переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Обсуждались и перспективы новой встречи на высшем уровне в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и Германия), которой "будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне, чтобы не проводить встречу ради встречи", пояснил он. Дата саммита пока не определена, но подготовительные встречи, включая переговоры помощников президентов, пройдут "уже в ближайшее время", пообещал Песков.

— Розничное кредитование растет все медленней — Центральный банк охлаждает рынок — Кредитование населения продолжает расти, но все медленней: в июле в месячном сопоставлении – только на 1,2%, всего кредитов выдано на 16,5 трлн руб., сообщил ЦБ. Замедление наблюдается третий месяц подряд: в июне рост составил 1,4%, в мае – 1,6%, в апреле – 2%.

— Полномочия антимонопольной службы могут быть расширены — Правительственный законопроект делает судебные споры с ней бессмысленными для госорганов — Госорганы могут фактически лишиться возможности оспаривать в судах предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС). К такому результату может привести принятие поправок в закон о конкуренции, проект которых правительство внесло в Госдуму в конце прошлой недели.

— Как дочь миллиардера Самнера Редстоуна забирает бразды правления в его медиаимперии — Шари Редстоун добилась объединения Viacom и CBS и возглавит совет директоров компании с капитализацией $27–29 млрд — Еще несколько лет назад Шари Редстоун находилась в незавидном положении. Обладатель состояния в $4,3 млрд (413-й номер в списке Forbes) Самнер Редстоун, которому сейчас 96 лет, считал, что дочь не способна управлять его империей с такими внушительными активами, как MTV, Nickelodeon и Paramount Pictures. Он доверил бизнес деловым приятелям, а сам проводил время с подружками – гораздо моложе него и даже его дочери.

— "Магнит" запускает программу карт лояльности по всей России — Это наряду с обновлением магазинов позволит сети на равных конкурировать с "Пятерочкой" — Второй по выручке ритейлер в России "Магнит" начинает выдавать карты лояльности во всех регионах, где он работает, сообщил его представитель. Компания начала тестировать программу весной 2019 г. в 900 точках в трех регионах – Костромской, Челябинской и Ярославской областях. Всего у "Магнита" в конце июня было 19 884 магазина в 65 регионах. Карта лояльности действует в магазинах всех форматов – помимо магазинов у дома это супермаркеты "Магнит семейный", магазины бытовой химии и косметики "Магнит косметик", аптеки.

— Борис Минц стал должником банка "Траст" — Суд признал недействительными сделки по погашению кредитов О1 Group и ФГ "Будущее" в обмен на облигации структуры Минца — Арбитражный суд Москвы признал недействительными сделки между кипрской O1 Group Limited Бориса Минца, подконтрольной ему прежде финансовой группой "Будущее" и банком "Траст", которые прошли накануне санации банка. На балансе банка вместо кредитов компаниям Минца появились облигации его "О1 груп финанс" на 22,6 млрд руб. Суд обязал О1 Group и "Будущее" вернуть всю сумму, рассказал представитель банка.

— К концу года 80% батарей для электромобилей будут с высоким содержанием никеля — Потребление металла производителями аккумуляторов будет быстро расти, ожидают в "Норникеле" — Основной потребитель никеля (73%) традиционно производство нержавеющей стали. И спрос в этой отрасли поддерживается увеличением производства нержавеющей стали в Китае и Индонезии. На долю Китая приходится примерно половина мирового производства и потребления стали. Что касается нержавеющей, то в 2019 г. ее производство (с содержанием никеля 10%) в Китае составит, по прогнозам, 13,5 млн т из всего примерно 40 млн т в мире.

— Железная дорога до нового аэропорта Саратова обойдется в 2,5 млрд рублей — Из-за невысокого пассажиропотока проект может оказаться убыточным, предупреждают эксперты — Проект строительства железной дороги до нового аэропорта "Гагарин" в Саратовской области обойдется примерно в 2,5 млрд руб., заявил начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев. Саратовский губернатор Валерий Радаев надеется, что проект будет реализован за 2–3 года. Их слова приводятся в сообщении пресс-службы губернатора.

— МТС может остаться на Нью-Йоркской бирже — И готовится на 5% сократить розничную сеть до конца года — МТС продолжает рассматривать все варианты листинга, включая сохранение текущей структуры, заявил президент МТС Алексей Корня: менеджмент почти завершил консультации с акционерами, ведет внутренние обсуждения и даст рекомендации совету директоров в ближайшие два месяца.

— "Гранель" может купить бывшую штаб-квартиру "СУ-155" в центре Москвы — Сделка может стать одной из крупнейших на рынке офисов в этом году — Структура девелопера "Гранель" – "Концепт недвижимость" подала заявку на приобретение бывшей штаб-квартиры строительной компании "СУ-155" на Малой Ордынке. Об этом "Ведомостям" рассказал человек, близкий к организаторам торгов, и подтвердила представитель группы Ксения Соломатина. "Концепт недвижимость" оплатила задаток, ее предложение – около 1,2 млрд руб., уточнила она.

— Шесть причин неудачных решений — О чем должен помнить каждый управленец, чтобы не ошибиться — Исследования показывают, что обычный человек принимает около 2000 решений каждый час бодрствования. Большинство из них незначительные и принимаются инстинктивно или автоматически: что надеть на работу, пообедать сейчас или через 10 минут и т. д. Но многие решения, которые мы принимаем в течение дня, необходимо тщательно обдумать, так как они имеют серьезные последствия. Умение постоянно принимать правильные решения – вероятно, наиболее важная привычка, которую можно выработать, особенно если речь идет о работе.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Борьба за пламенный мотор — Как рождается двигатель для гиперзвукового самолета? Когда МС-21 полетит с российским ПД-14? Почему испытатели всегда и все пытаются сломать? Об этом корреспондент "РГ" беседует с генеральным директором Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаилом Гординым.

— Валюте указали место — ЦБ разъяснил, где можно размещать электронные табло с курсами доллара и евро — ЦБ рекомендует банкам не размещать электронные табло с курсами валют в окнах и витринах своих отделений. Такой вывод можно сделать из ответа регулятора на запрос Ассоциации российских банков (АРБ). В ассоциации, однако, указывают, что рекомендации не обязательны для исполнения кредитными организациями, и предлагают ЦБ четче прописать правила игры.

— Супружеская воля — Семейные пары начали активно оформлять совместные завещания — В России наблюдается новая тенденция: граждане все более активно начинают составлять совместные завещания. Речь прежде всего идет о семейных парах. Как сообщили "РГ" в Федеральной нотариальной палате, уже оформлено 244 совместных завещания, причем резкий скачок случился в августе.

— Десять дней на наказание — Штрафы с дорожных камер могут разрешить не оплачивать — Российских автомобилистов могут освободить от обязанности оплачивать штрафы за нарушения Правил дорожного движения и парковки, если их не уведомили об их назначении должным образом. Подразумевается, что информация о выписанном штрафе в течение 10 суток после нарушения в обязательном порядке станет появляться на интернет-портале "госуслуги".

— Формат: Брегансон — Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили мировые кризисы — О том, присоединится ли Россия к "Большой семерке", как улучшить отношения с Брюсселем и построить общую Европу от Лиссабона до Владивостока, а также о будущем "нормандского формата" говорили в понедельник, 19 августа, президенты России и Франции.

— Без спроса не построят — С января по июль в России было введено 36,3 миллиона квадратных метров жилья, что на 7 процентов больше аналогичного периода прошлого года (34 миллиона квадратных метров), свидетельствуют данные Росстата.

— Дорогами Твери — Дмитрий Медведев обсудил реализацию национальных проектов с губернатором Игорем Руденей — Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей, чтобы узнать, как национальные проекты реализуются в этом регионе страны, а область участвует во всех, кроме нацпроекта "Наука".

— Бензин выпустил пар — Рост цен на топливо замедлился серьезно, но ненадолго — Текущие годовые темпы роста цен на бензин оказались в 2,5 раза ниже инфляции, следует из мониторинга Росстата. Прошлым летом ситуация была абсолютно противоположной: бензин дорожал почти в пять раз быстрее, чем повышался общий уровень цен в России. Однако нынешняя ситуация не повод рассчитывать на продолжение позитивной динамики: она обусловлена разовыми факторами и уже с осени участники рынка будут стараться компенсировать снижение динамики роста цен на топливо.

— Зажимают отпускные — Работодатели не выплатили работникам 2,8 миллиарда рублей — 2,8 миллиарда рублей задолжали работодатели своим работникам в России на 1 августа. За июль сумма долга выросла на 183 миллиона рублей, или 7,1 процента.

— Хранить в прохладе — Минфин озаботился температурой алкогольных напитков — Производители и оптовики должны хранить алкогольную продукцию в изолированных помещениях на стеллажах с соблюдением температурного режима. Приказ Минфина вступает в силу 21 августа. Теперь требования стали понятнее, соблюдать их предприятиям будет проще, говорят эксперты.

— Учебные бои начнутся на юге — В Минобороны России раскрыли некоторые подробности того, по какому сценарию, где и в каком масштабе будет организовано самое крупное стратегическое командно-штабное учение нынешнего года Центр-2019".

— Опасные призывы в Сети — Верховный суд РФ подтвердил приговоры за причастность к терроризму — Военная коллегия Верховного суда РФ рассмотрела несколько жалоб на приговоры судов за причастность к терроризму.

— Путешествие от Уфы до Санкт-Петербурга — Эксперты назвали города, в которых россияне хотели бы купить жилье — Москва и Санкт-Петербург — города, в которых по-прежнему самый высокий спрос на покупку жилья. По утверждению экспертов компании "Авито Недвижимость", именно в двух столицах россияне чаще всего искали жилье в течение года.

— Единый минимум — Как изменятся задания ЕГЭ в 2020 году — Новый учебный год еще не начался, а специалисты Федерального института педагогических измерений уже опубликовали проекты заданий ЕГЭ на 2020 год.

— Навигатор не поможет — Чиновники Махачкалы запутали горожан названиями улиц — Инициативная группа жителей Махачкалы планирует подать иск в суд на городскую мэрию. Поводом стало массовое переименование и перенумерация улиц. Но этого городским властям показалось мало. Чиновники для чего-то начали менять и нумерацию многоэтажных домов.

— Ждать новоселья недолго — Петербург потратит 10 миллиардов рублей на квартиры для льготников — Власти Северной столицы потратят небывалую сумму на приобретение социальных квартир для льготников — десять миллиардов рублей. Для того чтобы увеличить количество закупаемого жилья, в Смольном подписали постановление об объединении бюджетных инвестиций 2019 и 2020 годов.

— Разрыв шаблона — Самую длинную в России "сплошную" уберут — Департамент дорожной деятельности Воронежской области изменит дорожную разметку на трассе, ведущей из областного центра в город атомщиков Нововоронеж. В июне эта дорога прославилась на всю страну — здесь нанесли самую длинную в России сплошную разметку протяженностью 39 километров.

— Пекин дома — Родители стали нанимать детям педагогов по китайскому языку — В России вырос спрос на репетиторов китайского языка. Интерес к этим репетиторам выше, чем к другим в среднем на 20 процентов, рассказали "РГ" в сервисе "Юла". "За последний год пользователи искали репетиторов со знанием китайского языка несколько тысяч раз. Согласно статистике поисковых запросов 2018 года, спрос на услуги репетиторов по китайскому активно растет с середины августа до середины сентября", — отметили в сервисе.

— Реактивная броня — На Дальний Восток поступили новые танки — Как сообщили в Минобороны, танковые подразделения четырех мотострелковых соединений, дислоцированных в Хабаровском крае, Еврейской автономии, Амурской области и на острове Сахалин полностью укомплектованы танками Т-80БВ.

— Найти по росчерку — Эксперт-почерковед может узнать все о человеке даже по его подписи — В мегаполисе молодая женщина погибла, выпав из окна многоэтажного дома. Следователь, который разбирался с ЧП, спустя несколько дней получил анонимку. Ее автор утверждал, что видел, как муж погибшей столкнул ее с балкона. Но как найти свидетеля? На этот вопрос ответил эксперт-почерковед. Изучил анонимку и сказал, что писал мужчина старше 60 лет. Следователь под благовидным предлогом получил образцы почерка у всех мужчин такого возраста в доме напротив, и свидетеля нашли.

— Пожертвовал правдой — Супруга премьера Израиля отказалась участвовать в киевском "параде лицемерия" — Визит главы правительства Израиля Беньямина Нетаньяху на "бандеровскую Украину" выглядит актом политического лицедейства, совершенного ради получения дополнительных голосов на предстоящих в сентябре внеочередных парламентских выборах. И только один человек в израильской делегации — супруга премьера сумела показать официальному Киеву, что под фиговым листком насквозь фальшивого гостеприимства скрывается правда, на которую не имеет права закрывать глаза еврейское государство.

— Злая шутка — Как живет на Украине столица юмора с приходом к власти президента-сатирика — "Улыбайтесь. Завтра будет еще хуже". Такая надпись украшает остановочный павильон в Одессе, разукрашенный в жовто-блакитный. Похоже, сейчас вся Украина живет по такому принципу. И столица юмора не исключение…

— Марксу не снилось — Корпорации США отказались считать прибыль главной целью — Почти две сотни акул американского бизнеса, входящих в объединение топ-менеджеров крупнейших корпораций США, выступили с революционной идеей. В декларации, под которой поставил свои подписи 181 из 192 участников "Круглого стола бизнеса" (Business Roundtable), провозглашается отказ от прибыли акционеров как главного приоритета и цели развития. Напротив, компании обещают сосредоточиться на "инвестировании в сотрудников и местные сообщества".

— Кишинев остался ни с чем — Ротшильды приобрели аэропорт молдавской столицы — Международный аэропорт Кишинева перешел фактически в собственность семьи Ротшильдов. Представитель династии потомственных банкиров Натаниэль Филип Виктор Джеймс Ротшильд, сын барона Джэйкоба Ротшильда, приобрел компанию Avia Invest, которой в 2013 году на 49 лет была сдана в концессию эта воздушная гавань, кстати, единственная из работающих в стране (остальные не функционируют или принимают рейсы только в исключительных случаях).

— Свои заключения давали четыре академика — Первая в мире атомная электростанция находится в Обнинске Калужской области. Она начала действовать в 1954 году и проработала 48 лет без аварий. Сегодня это отраслевой мемориальный комплекс. Несмотря на то что он находится на территории режимного объекта — Физико-энергетического института (ФЭИ), попасть на первую в мире АЭС можно.

— В подарок флакончик с нефтью. И обед — В Ханты-Мансийском округе туристам предлагают поехать на скважину и посмотреть, как добывается "черное золото". Туры однодневные, проживание в вагончике вахтовика не предусмотрено. Поэтому за ночевку в отеле придется доплатить. Зато на буровой можно попробовать настоящий обед нефтяника. Туристов накормят точно теми же блюдами, что будут в тот день в меню на буровой.

— Сначала сервелат виртуальный, потом реальный — Ростовский мясокомбинат — предприятие пищевое. Поэтому с санитарными порядками здесь очень строго. Даже туристам вход воспрещен. Но любой желающий может совершить виртуальную экскурсию по цехам комбината и в режиме онлайн понаблюдать, как делаются колбаса или пельмени.

— В шахту, к волшебникам Изумрудного города — Единственное на территории Европы и Азии изумрудно-бериллиевое месторождение "Мариинский прииск" только в этом году стало открыто для посторонних посетителей. Десятилетиями это был режимный, особо охраняемый объект, на который даже журналистов пропускали по спецдопуску. С нынешней весны предприятие официально запустило программу "Промышленный туризм" и открыло двери для всех желающих узнать, как добывается и обрабатывается до ювелирного совершенства уникальный по красоте уральский "Зелен камень".

— Время новых впечатлений — В Оренбуржье большой популярностью среди пенсионеров пользуется производственный туризм — экскурсии для них организуются бесплатно. Эксперимент был запущен в сентябре 2016-го: именно тогда на предприятиях и в агрохолдингах области прошли Дни открытых дверей для ветеранов. Акция была организована правительством региона и Союзом промышленников и предпринимателей. Инициатива пришлась по вкусу: только за первый месяц на экскурсиях побывали более 300 человек.

— Докопались до Приказов — Находки археологов открывают новые страницы жизни России — По традиции в День археолога ученые подвели первые итоги нынешнего полевого сезона. Прежде всего директор Института археологии РАН академик Николай Макаров выделил раскопки в Большом Кремлевском сквере, которые стартовали в мае этого года и уже дали интересные результаты. Специалисты изучили культурные слои конца XVI — начала XVII века — эпохи Бориса Годунова и Смутного времени. Там собрано около 1,1 тысячи предметов, рассказывающих о жизни Кремля тех лет. Главной находкой стали следы здания московских приказов — предшественников нынешних министерств. Здание "Новых приказов", построенное в 1675-83 годах, сменило обветшалую постройку "Старых". Оно было известно историкам по документам и рисункам, и вот теперь "раскопаны" археологические подтверждения.

— Феномен общения — Почему зевота заразительна — Наука давно бьется над секретом зевоты, высказываются самые разные версии. Чаще всего она ассоциируется со скукой и сонливостью, а также недостатком кислорода в крови. У американского профессора Эндрю Гэллап, который считается одним из ведущих специалистов по зевоте, другая версия: "виноват" перегрев мозга. Именно так организм подает сигнал, что его необходимо охладить. Что и делает зевота, доставляя в мозг значительное количество воздуха.

— Многоликая боль — У человека открыт новый орган — Как мы чувствуем боль от удара, ожога? Расположенные на коже нервные окончания реагируют на различные уколы, удары и другие "угрозы" и сообщают об этом в мозг. Он создает ощущение боли, и вы, например, отдернете руку, почувствовав ожог. Шведские исследователи дополнили эту систему реагирования, открыв новый рецептор боли.

— БКД — История и истории Большого Кремлевского дворца (1849-2019) — Завтра на Красной площади состоится пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля "Спасская башня". На встрече журналистам будет представлен необычный проект правительства Москвы и журнала "Родина".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Не кредитом единым — Девять миллионов заёмщиков станут для банков проблемными — Чуть более месяца осталось до дня, когда 15,7% российских заёмщиков, а это 9,09 млн человек с показателем долговой нагрузки выше 50%, станут для банков проблемными. Такой вывод можно сделать из расчётов, которые специально для "Известий" подготовили в Объединённом кредитном бюро (ОКБ). С 1 октября кредитование таких граждан обернётся для финансовых организаций необходимостью резервировать средства по повышенному коэффициенту.

— Тень Конституции — Банки отказываются блокировать счета бизнесменов — Граждане рискуют остаться без средств к существованию из-за того, что контролирующие органы требуют от банков блокировать личные карты предпринимателей за неуплату налогов по их бизнесу. Для кредитных организаций исполнение этих предписаний может обернуться нарушением Конституции. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову (есть у "Известий").

— Инициатива предсказуема — Каким будет кабмин Италии после ухода Конте — Отставка кабинета министров Италии в результате правительственного кризиса может увести самую популярную в стране партию "Лига" в оппозицию. К такому выводу пришли опрошенные "Известиями" итальянские политики и эксперты. После того как премьер-министр страны Джузеппе Конте объявил об отставке, судьба правительства оказалась в руках президента Серджо Маттареллы. Он должен решить, нужны ли Италии снова досрочные выборы.

— Чистые ряды — Товары с нарушением маркировки хотят изымать из магазинов — Роскачество предложило изымать из магазинов все товары с нарушением маркировки, в том числе продукты питания. Речь идёт о фальсификате, когда состав, указанный на упаковке, не соответствует реальному. Об этом сказано в письме организации, направленном в Роспотребнадзор. "Известия" ознакомились с документом. Сегодня товары убирают с полок магазинов, только если они небезопасны и могут нанести вред здоровью человека. Но эксперты считают такую практику неверной — производители не должны вводить покупателей в заблуждение и продавать под видом одного товара другой: например, выдавать спред за сливочное масло.

— "Дальний Восток открывает возможности для всех" — Посол Индии в России Венкатеш Варма — о том, чего ждать от первого визита Нарендры Моди на ВЭФ — Географическая удалённость российского Дальнего Востока — не помеха для индийского бизнеса, и на открывающемся в сентябре Восточном экономическом форуме (ВЭФ) республика представит свой план действий в российском регионе. Об этом "Известиям" рассказал посол Индии в РФ Венкатеш Варма. Он также сообщил о том, какие темы премьер страны Нарендра Моди обсудит на ВЭФ с российским президентом Владимиром Путиным, когда НьюДели выйдет на торговое соглашение с Евразийским экономическим союзом и стоит ли ожидать скорого погашения многомиллионного индийского долга

— Самое первое звено: Путин отреагировал на жалобы по поводу медицины — Президент поручил правительству до 1 октября подготовить план по модернизации начального уровня здравоохранения — Проблему доступности для населения медицинского обслуживания необходимо решать незамедлительно. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. План по улучшению работы этого направления глава государства ждет от правительства уже к 1 октября. На реализацию нацпроекта "Здравоохранение" из бюджета выделено около 1,4 трлн рублей, напомнил он.

— Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4 — Новая зенитная ракетная бригада усилит противовоздушную оборону северного и восточного стратегических направлений — Арктику и Дальний Восток усилят сверхдальнобойными зенитными комплексами. До конца года ракетную бригаду сформируют на востоке страны. Новая воинская часть появится и на Северном флоте. Их "главным калибром" станет зенитная ракетная система (ЗРС) С-300В4. По некоторым тактико-техническим характеристикам она превосходит даже новейшие С-400.

— По следу дрона: "Искандеры" получат "глаза и уши" — Бригады новейших ракетных комплексов оснастили беспилотниками — Бригады ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка-У" оснастили многофункциональными беспилотниками дальнего радиуса действия "Орлан-10" и квадрокоптерами. Теперь ракетчики смогут эффективнее обнаруживать и поражать цели. Дроны также дополнительно защитят комплексы от диверсантов. По мнению экспертов, использование беспилотной авиации сделает ракетные подразделения более автономными и практически неуязвимыми для противника.

— Ссора из избы — Чем закончится обострение в Идлибе для России и Турции — Эскалация в Идлибе не отразится на сотрудничестве России и Турции в Сирии и не приведёт к срыву сочинских соглашений. Об этом "Известиям" заявили в Госдуме. 19 августа сирийские ВВС нанесли удар по колонне турецких военных, направлявшихся, как утверждает Анкара, на пограничный пункт № 9 в провинции Идлиб. Турция обвинила САР в гибели трёх военных и заявила, что инцидент противоречит "договорённостям и духу сотрудничества с Россией". Некоторые СМИ уже прочат конец взаимодействию с Москвой в рамках "астанинского формата". Однако опрошенные "Известиями" эксперты уверены: вряд ли Анкара решится пойти на обострение с РФ накануне поставок второй партии комплекса С-400 и очередного саммита тройки.

— Держится в курсе — К сентябрю рубль вернёт утраченные позиции — Российская валюта исчерпала потенциал ослабления и в ближайшее время отыграет позиции, укрепившись до 65,5 руб./$, следует из консенсуспрогноза опрошенных "Известиями" экспертов в банковской сфере. За последние два месяца курс рубля заметно упал: в конце июня он находился на уровне 62,5 руб./$, а 20 августа составил 66,6 руб./$. На это повлияли снижение нефтяных котировок и обострение торговой войны США и Китая, пояснили аналитики. При этом эксперты опасаются: к концу года рубль может ослабнуть до 67 руб./$ на фоне международной неопределённости и рисков новых санкций.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Следствие учетверило претензии к Магомедовым — Совладельцу группы "Сумма" и его брату предъявлены обвинения в окончательной редакции — Следственный департамент МВД предъявил обвинение в окончательной редакции совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову: им добавили еще два эпизода мошенничества, а сумма ущерба в деле возросла в четыре раза, до 11 млрд руб. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Собеседник РБК, знакомый с ходом расследования, подтвердил эти данные.

— Праздная экономия — Во сколько обойдутся Москве мероприятия в рамках Дня города — На празднование 872-летия столицы выделено около 407,5 млн руб. из городского бюджета. Это наименьшие расходы на День города за последние пять лет (к примеру, в прошлом году праздник обошелся в 457,2 млн руб.). Дороже всего праздник стоил два года назад, во время 870-летия города—742 млн руб. Праздничные мероприятия состоятся 7–8 сентября.

— Разрытие покажет — Почему в российской столице часто меняют асфальт на одних и тех же улицах — На Петербургском экономическом форуме в 2019 году председатель правления Сбербанка Герман Греф в разговоре с Сергеем Собяниным пошутил, что мэр российской столицы любит "перекапывать весь город".

— Налоговики закрепились в дострасбургской эпохе — Суд подтвердил право ФНС использовать ретроспективные зарубежные данные — Российские налоговые органы вправе ретроспективно применять международное соглашение по борьбе с выводом прибыли за рубеж, выяснилось на примере их судебного спора с компанией из Иваново. Полученная налоговиками выписка со счета в эстонском банке за 2014– 2015 годы позволила им потребовать с подмосковного ретейлера уплаты дополнительно 75 млн руб. налогов, пеней и штрафа.

— Подсанкционная рокировка — Поставки российской нефти в США выросли втрое в начале этого года — Объем импорта российской нефти в США за пять месяцев 2019 года подскочил почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики американского Управления энергетической информации (EIA), изученной РБК. Это произошло на фоне американских санкций против Венесуэлы— в январе администрация Дональда Трампа ввела санкции против нефтегазовой госкомпании PDVSA, а уже в августе—против правительства Венесуэлы.

— Вице-премьер снял премьера — Что последует за отставкой правительства Италии — Во вторник, 20 августа, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в сенате, объявил об отставке. В начале своей речи он раскритиковал вице-премьера и лидера партии "Лига" Маттео Сальвини, который спровоцировал правительственный кризис. На предыдущей неделе тот заявил о необходимости провести досрочные выборы, для чего должно быть выражено недоверие правительству.

— Поднебесная щедрость — Приезжие из Китая за три месяца 2019 года потратили в России $264 млн — В первом квартале 2019 года наибольшие совокупные траты в России "впервые в ряде наблюдений" осуществили граждане Китая, констатировал ЦБ в своем отчете "Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации". В январе—марте китайцы потратили в России $264 млн, что в 1,7 раз больше, чем годом ранее, констатировал финансовый регулятор.

— До 16 и младше — Чем медиаплатформа Likee привлекает подростковую аудиторию — Китайская корпорация YY считает Россию одним из ключевых рынков для развития своих сервисов. Ее социальная медиаплатформа Likee, позволяющая делать короткие видео и трансляции, за год увеличила аудиторию в мире на 370% и не менее чем вдвое — в России.

— А на Superjet в два раза выше — ФАС назвала ожидание запчастей и ремонта главной причиной высокой стоимости эксплуатации российского авиалайнера — Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов. Разница приводит к росту стоимости билетов на ряде направлений, где летает Superjet. Об этом говорится в письме главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева в правительство (у РБК есть копия), подлинность документа подтвердили в пресс-службе ведомства.

— Mastercard ставит на заграничные номера — В России стартует новый сервис денежных переводов — Mastercard может запустить в России денежные переводы по номеру телефона за рубеж. Аналогичный сервис для переводов внутри страны не может конкурировать с Системой быстрых платежей ЦБ.

— От марксизма к оппортунизму — Как меняется китайская книготорговля — В июле 2019 года китайское подразделение Amazon официально объявило, что уходит с рынка КНР, не выдержав конкуренции с местными гигантами онлайн-торговли. Однако эта новость едва ли сможет успокоить владельцев китайских книжных офлайн-магазинов, поскольку объем офлайновой книготорговли уже второй год сокращается.