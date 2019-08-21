ПЕКИН, 21 авг — ПРАЙМ. Российская экономика нуждается в роботах, в первую очередь они нужны в сельском хозяйстве, медицине, в химической и нефтегазовой промышленности, а кроме того могут использоваться в PR-кампаниях и в военной сфере, сообщила РИА Новости исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине. Только 4-5% внедренных в российской промышленности роботов отечественные

"Мы знаем уже сейчас, какие компании что внедряют. И в банковской сфере можно внедрять роботов, и в нефтегазовом секторе, и на химических заводах, чтобы минимизировать участие человека, в сельском хозяйстве, для PR, для военных целей. Например, роботы станут хорошим решением для сельскохозяйственных предприятий. Все знают о существовании проблем, когда комбайнеры или трактористы могут не выйти в важный момент сбора урожая, что влечет многомиллионные издержки из-за человеческого фактора", — рассказала Конюховская.

По ее словам, "опять же востребовано использование роботов в условиях нашего Севера, где ведутся работы по разработке и добыче полезных ископаемых, зачастую это крайне сложно, и лучше, чтобы этим занимался робот, в медицине – это и скелеты для реабилитации, киберпротезы".

По ее словам, российской промышленности нужны роботы, но при этом необходимо осознавать, что в первую очередь нужны образованные и квалифицированные люди, которые будут понимать, что роботы нужны и как их внедрять.

"Эта потребность в кадрах будет как со стороны предприятий, так и со стороны компаний, которые делают робототехнические решения, потому что у них тоже большая потребность в кадрах", — сказала эксперт.

Она добавила, что "в каждой этой сфере есть потребность и есть что-то, что может быть решено".