ПЕКИН, 21 авг — ПРАЙМ. Число продаваемых роботов в России растет, но они преимущественно иностранного производства, доля отечественных роботов составила в 2018 году лишь 4-5% от общего числа внедренных в российской промышленности, сообщила исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.

"Что касается увеличения числа продаваемых роботов, то это происходит. Мы будет публиковать свежие данные по продаже роботов в 2018 году, там цифра больше 1 тысячи. Процесс роста идет, это хорошо, но возникает вопрос о том, как мы можем дальше это поддерживать", — сказала эксперт.

По ее словам, "в целом сейчас нет бурного экономического развития, для которого этот процесс был бы естественным и с чем был бы сопряжен, с другой стороны есть предприятия и отрасли, которые хотят сэкономить и понимают, что внедрить робота будет дешевле, чем приглашать на работу, например, мигрантов".

"То есть робототехника помогает еще и решать HR задачи, когда компании имеют дело с большим потоком людей, и тем более, когда качество их работы не очень высокое", — сказала Конюховская.

При этом она сообщила, что за 2018 год в российской промышленности "внедрили порядка 4-5% отечественных роботов, все остальное зарубежное".

Конюховская также сообщила, что по сравнению с другими странами в России достаточно низкая плотность роботизации: если у Китая плотность роботизации уже почти 90-100 на 10 тысяч рабочих мест, а в мире по 700, то у России – два или три, но с каждым годом показатель растет примерно на одного робота.