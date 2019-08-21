ВАШИНГТОН, 21 авг /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд снимет возрастные ограничения для главы фонда, открыв дорогу к назначению Кристалины Георгиевой.

Европейский Союз 2 августа принял решение о номинировании представителя Болгарии Кристалины Георгиевой на должность директора-распорядителя МВФ. Сейчас по правилам МВФ на этот пост не рассматриваются кандидатуры старше 65 лет, в то время как Георгиевой исполнилось 66 лет.

"Снятие возрастного лимита приведет условия назначения директора-распорядителя в соответствие с правилами, установленными для членов совета управляющих", — говорится в заявлении.

Голосование среди директоров по этому вопросу будет проведено с 21 августа по 4 сентября.

Действующая директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард устранилась от исполнения своих обязанностей в связи с тем, что ее выдвинули на пост главы Европейского центрального банка. Лагард формально уйдет в отставку 12 сентября. Кандидатуры на пост нового главы фонда можно подавать до 6 сентября, выборы пройдут до 4 октября.

Избрание Георгиевой почти гарантировано, поскольку по соглашению акционеров международных финансовых институтов ЕС де-факто контролирует назначение главы МВФ. В то же время США по традиции выдвигают кандидатуру главы Всемирного банка.